'Thăng Long Kẻ Nghệ' - Từ Kẻ chợ đến kinh tế sáng tạo

Tối 13/11, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP. Hà Nội, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc, Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, lễ hội tiếp tục khai thác cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ, qua đó tôn vinh tài hoa, bản sắc văn hóa và sức sáng tạo được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khái niệm “Kẻ Nghệ” ngày nay không chỉ giới hạn ở nghệ nhân, người làm nghề truyền thống mà còn mở rộng tới các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ và thế hệ trẻ. Lễ hội được triển khai trên ba trục nội dung chính, gồm kinh tế sáng tạo, nghệ thuật liên ngành và đồng sáng tạo. Năm nay, lần đầu tiên các nghệ sĩ quốc tế tham gia đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ Việt Nam, mở rộng không gian giao lưu và kết nối sáng tạo.