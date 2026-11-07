Thăng Long Kẻ Nghệ - Kết nối nguồn lực sáng tạo

Những chất liệu quen thuộc trong đời sống, qua bàn tay và tư duy sáng tạo của người nghệ nhân, có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ riêng. Với sơn mài, mỗi lớp sơn, mỗi đường nét, thậm chí những chất liệu bình dị đều góp phần tạo nên chiều sâu và sức hấp dẫn cho tác phẩm. Tại không gian đình Hà Vĩ, triển lãm "Đôi lời từ sơn mài Đường Lâm" giới thiệu những sáng tạo của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát. Không chỉ kể câu chuyện về một chất liệu truyền thống, các tác phẩm còn mở ra góc nhìn về hành trình sáng tạo, gìn giữ và tiếp nối nghệ thuật sơn mài trong đời sống đương đại.