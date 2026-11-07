Thăng Long Kẻ Nghệ - Kết nối nguồn lực sáng tạo
Từ những không gian di sản, phố nghề lâu đời đến các công trình kiến trúc và không gian công cộng, Hà Nội đang chuẩn bị bước vào một mùa lễ hội sáng tạo với nhiều hoạt động và trải nghiệm mới. Diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mang tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, với chủ đề “Kinh tế Sáng tạo”, tiếp tục mở rộng không gian kết nối giữa văn hóa, nghệ thuật, thiết kế và đời sống đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thang-long-ke-nghe-ket-noi-nguon-luc-sang-tao-24626110621582049.htm