Thắng lợi tạo bước chuyển về thế và lực cho cuộc kháng chiến

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp và cán bộ Bộ Tổng Tham mưu báo cáo kế hoạch phản công trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947. Ảnh: Tư liệu

Đập tan chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp

Sau khi đánh chiếm các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra, thực dân Pháp lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan do phong trào chiến tranh nhân dân của ta phát triển mạnh mẽ. Để thoát khỏi thế bế tắc, Bộ Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương đã vạch kế hoạch tiến công lên Việt Bắc, với tham vọng bắt cơ quan Trung ương, triệt hạ căn cứ địa, chặt đứt đường liên lạc quốc tế của ta. Thực hiện âm mưu, Pháp đã huy động hàng chục nghìn quân tinh nhuệ, cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại bất ngờ tiến công vào căn cứ “đầu não” của ta.

Trong thời gian từ ngày 7/10 đến ngày 20/12/1947, vượt qua thế bất ngờ, bị động ban đầu, quân và dân Việt Bắc đã phối hợp chặt chẽ, liên tục bao vây, tiến công địch. Những địa danh như Bông Lau, Chợ Đồn, Chợ Rã, Đoan Hùng, Khe Lau... đã trở thành nỗi kinh hoàng của quân viễn chinh Pháp. Kết quả chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu trên 7.200 quân địch, bắn rơi 18 máy bay, đánh chìm 54 tàu, xuồng, phá hủy 255 xe quân sự, thu 25 pháo, hơn 2.000 súng bộ binh.

Thất bại thảm hại ở Việt Bắc đã giáng một đòn chí tử vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị phá sản. Trong thư gửi đồng bào Việt Bắc (1/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giặc Pháp động viên 2 vạn hải, lục, không quân tấn công vào Việt Bắc. Chúng mong nuốt sống Việt Bắc ta. Song, do sự dũng cảm của Vệ quốc quân, cùng dân quân du kích ta, và nhờ sự hăng hái ủng hộ của đồng bào ta, chúng ta đã đánh bật chúng nó và chúng nó đã thất bại to”[1].

Bước chuyển căn bản về thế chiến lược

Trước Chiến dịch Việt Bắc, ta ở thế phòng ngự, phải sơ tán lực lượng từ các đô thị về nông thôn và bám trụ vùng rừng núi. Kẻ thù nắm quyền chủ động tiến công, bao vây và áp đặt chiến sự. Chiến thắng Việt Bắc 1947 đã lật ngược tình thế chiến lược này. Thứ nhất, bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não kháng chiến và căn cứ địa. Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng Tư lệnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn an toàn. Điều này khẳng định tính chính danh và sự vững vàng của chính quyền cách mạng non trẻ trước một quân đội thực dân sừng sỏ.

Thứ hai, giữ vững và mở rộng quyền chủ động trên chiến trường. Sau chiến dịch, căn cứ địa Việt Bắc không những không bị tiêu diệt mà ngày càng mở rộng, củng cố vững chắc, trở thành “Thủ đô kháng chiến”. Thế bao vây của địch đối với Việt Bắc bị bẻ gãy. Quân Pháp lâm vào thế bị bao vây, cô lập giữa thế trận chiến tranh nhân dân.

Thứ ba, tạo thế phối hợp liên hoàn giữa các chiến trường. Chiến thắng Việt Bắc tạo niềm tin và xung lực mạnh mẽ cho quân và dân các chiến trường khác phối hợp nổi dậy. Từ Nam Bộ, Trung Bộ đến vùng đồng bằng Bắc Bộ, ta đẩy mạnh chiến tranh du kích, kìm chân, tiêu hao sinh lực địch, khiến chúng không thể tập trung binh lực chi viện cho chiến trường chính.

Sự phát triển vượt bậc về lực của cách mạng

Chiến thắng Việt Bắc 1947 chính là cái nôi rèn luyện, thúc đẩy sự trưởng thành vượt bậc về lực của ta. Qua chiến đấu, bộ đội chủ lực của ta đã có bước phát triển nhảy vọt về trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến hiệp đồng và kỹ chiến thuật. Sức mạnh của ba thứ quân được bồi đắp qua thực tế, tạo cơ sở để ta xây dựng các đại đoàn chủ lực sau này.

Về khối đại đoàn kết toàn dân, chiến thắng là minh chứng cho sức mạnh của lòng dân. Sự gắn kết máu thịt giữa quân và dân được tôi luyện qua lửa đạn, tạo thành bức tường thành kiên cố mà không một vũ khí tối tân nào của kẻ thù có thể xuyên phá.

Về tiềm lực quốc phòng, hệ thống xưởng sản xuất vũ khí của ta tại Việt Bắc được bảo vệ và nâng cao năng lực sản xuất. Ta không chỉ thu hẹp khoảng cách về trang bị bằng vũ khí tự tạo mà còn bằng chính số vũ khí, trang bị thu được từ quân Pháp.

Bài học còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay

Gần 8 thập kỷ đã trôi qua, nhưng tầm vóc và ý nghĩa chiến lược của Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 vẫn nguyên vẹn giá trị, để lại nhiều bài học quý báu. Một là, bài học về kiên định đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Hai là, bài học về nghệ thuật tạo thế và lực, biết tận dụng địa hình địa vật, chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sẵn sàng đánh bại mọi hình thức chiến tranh công nghệ cao của các thế lực thù địch. Ba là, bài học về việc xây dựng căn cứ địa, hậu phương chiến lược, bảo đảm tự lực, tự cường về tiềm lực quốc phòng, an ninh kinh tế trong mọi tình huống.

Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 mãi mãi là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Tinh thần của chiến thắng sẽ tiếp tục được quân và dân ta phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Hà Hải, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng

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[1] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, trang 755.