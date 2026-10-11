Thắng Lộc phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an xã Thắng Lộc ra quân trấn áp các loại tội phạm.

Nét nổi bật là Công an xã Thắng Lộc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các đề án của ngành công an; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự" (ANTT), trọng tâm là cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống, từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”.

Thượng tá Lê Văn Huy, Trưởng Công an xã Thắng Lộc, cho biết: "Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đi vào chiều sâu, cấp ủy, chính quyền địa phương xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo người dân, các em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia, như: Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã phát hàng trăm tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy, chữa cháy; luật giao thông... trên hệ thống loa phát thanh; phối hợp với Trường THCS Xuân Lộc, Trường THCS Xuân Thắng, Trường Tiểu học Xuân Thắng, Trường Tiểu học Xuân Lộc tổ chức 30 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, an ninh mạng, phòng chống đuối nước... Đơn vị cũng sao gửi 692 bản tuyên truyền về các hành vi lừa đảo trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng; chia sẻ 306 bài viết trên mạng xã hội về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo... để quần chúng Nhân dân chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật với công an xã.

Ngoài ra, công tác nắm địa bàn, quản lý cư trú, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm được chú trọng. Những vấn đề phát sinh trong Nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT. Cùng với đó, Công an xã Thắng Lộc chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ tự quản và người có uy tín trong cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn xã đang duy trì và hoạt động có hiệu quả 4 mô hình tự quản về ANTT, như: Mô hình “Camera với ANTT”; “Xã tự quản về phòng, chống ma túy”; “Trường học an toàn giao thông”; “Tiếng kẻng an ninh” và 6 tổ ANTT.