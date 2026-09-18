Thắng Lens 2-1, Monaco vươn lên nhì bảng Ligue 1 khiến đối thủ giậm chân ở giữa bảng

Cuộc so tài giữa Monaco và Lens diễn ra lúc 01:45 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Stade Louis II chứng kiến tham vọng bứt phá rõ rệt của đội chủ nhà. Đang nắm giữ vị trí thứ 2 với 10 điểm, Monaco hiểu rằng một kết quả tích cực trên sân nhà là điều kiện tiên quyết để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.

Phong độ thăng hoa của đội chủ sân Stade Louis II

Monaco bước vào màn đọ sức này với tâm lý hưng phấn nhờ chuỗi phong độ thuyết phục. Trong 4 trận gần nhất, đại diện xứ công quốc duy trì mạch bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng kiểm soát nhịp độ và sự chắc chắn ở các thời điểm quyết định giúp Monaco tích lũy 10 điểm, duy trì vị thế áp sát nhóm dẫn đầu.

Lợi thế sân nhà Stade Louis II tiếp tục là điểm tựa để Monaco triển khai thế trận tấn công chủ động. Việc duy trì được sự ổn định qua từng vòng đấu cho thấy cỗ máy của đội bóng áo đỏ - trắng đang vận hành trơn tru và sẵn sàng tạo sức ép lớn lên phần sân đối phương.

Lens tìm kiếm sự ổn định từ khu vực giữa bảng

Ở chiều ngược lại, Lens đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau giai đoạn khởi đầu chưa thực sự như ý. Phong độ trong 4 trận đấu gần đây của họ có phần thiếu ổn định khi chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và nhận 2 thất bại.

Dù vậy, chiến thắng gần nhất giúp Lens lấy lại phần nào sự tự tin trước chuyến làm khách được dự báo nhiều thử thách. Để giành điểm trước một đối thủ đang có phong độ cao, đội khách cần củng cố lại sự tập trung trong phòng ngự và chắt chiu tối đa từng cơ hội phản công nhỏ nhất.

Tương quan đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng chú ý giữa hai đội bóng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Monaco giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và Lens cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn. Thống kê này phản ánh rằng Lens luôn biết cách tạo ra khó khăn cho đối thủ dù thi đấu ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Dẫu vậy, xét trên phong độ hiện tại cùng điểm tựa sân bãi, Monaco vẫn nắm giữ nhiều ưu thế để chủ động áp đặt lối chơi. Một thế trận chặt chẽ nhưng giàu tính đột biến nhiều khả năng sẽ được Monaco thiết lập nhằm hiện thực hóa mục tiêu tối đa hóa điểm số trong cuộc đua nhóm đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)