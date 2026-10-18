Thắng kiện PSG, Mbappe bị chính luật sư đòi nợ

Nhóm luật sư đại diện cho tiền đạo Mbappe trong vụ tranh chấp pháp lý với Paris Saint-Germain vừa yêu cầu thanh toán thù lao, đồng thời cáo buộc phía ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid không thực hiện đúng các cam kết tài chính.

Ban đầu, các luật sư đòi mức phí lên tới 6,2 triệu euro. Sau quá trình thương lượng, hai bên đã thống nhất mức chi trả 1,5 triệu euro, bổ sung vào các khoản tiền chuyển giao trước đó.

Theo L’Equipe, các luật sư dẫn ra thỏa thuận phí hoa hồng theo kết quả từng gửi cho bà Fayza Lamari, mẹ kiêm người đại diện của Mbappe, dù văn bản này thực tế chưa từng được ký kết.

Về phần mình, phía gia đình Mbappe cho rằng con số ban đầu quá vô lý và khẳng định không chấp nhận việc ngôi sao người Pháp bị xem như "mỏ vàng" để những người xung quanh trục lợi.

Vụ việc diễn ra ngay sau khi cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa chân sút 27 tuổi và câu lạc bộ cũ tạm lắng. Vào tháng 12/2025, tòa án lao động đã phán quyết buộc PSG phải trả 61 triệu euro tiền thưởng và các khoản phí hiệu suất cho Mbappe sau khi anh rời sang Real Madrid.

Trước đó, vào tháng 9/2026, tòa án cũng ra quyết định yêu cầu Mbappe nộp phạt 60.000 euro cho PSG vì hành vi phong tỏa tài khoản ngân hàng của đội bóng này trong quá trình tố tụng.

Mbappe nói gì khi được hỏi về Mourinho? Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League 2026/27 sáng 9/9, Mbappe đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.