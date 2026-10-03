Thắng kịch tính Uzbekistan, U23 Trung Quốc giành Huy chương Đồng ASIAD 20

Chiều 3/10, đã diễn ra trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam ASIAD 20 giữa U23 Trung Quốc và Uzbekistan.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra khá cởi mở và hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng.

U23 Trung Quốc giành Huy chương Đồng ASIAD 20.

Phút 10, Wang Yu Dong nhận bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung cú sút rất căng. Thủ môn Muratbaev không thể bắt dính bóng nhưng hàng thủ Uzbekistan kịp thời xử lý tình huống.

5 phút sau, U23 Trung Quốc lại có pha tổ chức tấn công bài bản và lần này họ đã tìm được bàn mở tỷ số. Từ pha khống chế không tốt của đồng đội, bóng vô tình tìm đến đúng vị trí của Hu He Tao và anh đã không bỏ lỡ cơ hội để sút tung lưới Uzbekistan.

Nhận bàn thua, U23 Uzbekistan như bừng tỉnh và lập tức có lời đáp trả. Phút 17, Abdurakhmonov thoát xuống cực nhanh trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Li Hao. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Càng về nửa sau hiệp một, U23 Uzbekistan càng tấn công mạnh mẽ hơn và liên tục đặt khung thành đội bóng xứ tỷ dân vào thế báo động.

Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng Trung Á đã có ngày thi đấu kém duyên khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để ghi bàn.

Phải đến phút 43, U23 Uzbekistan mới có thể đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sau pha phối hợp bật tường nhanh ở trung lộ, Bakhromov tung cú cứa lòng một chạm chính xác, đánh bại thủ môn Li Hao.

Trong thời gian còn lại, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm hơn và cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, U23 Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép về phía khung thành Uzbekistan.

Phút 50, Wang Yu Dong tận dụng sai lầm của đối thủ để cướp bóng ngay trong vòng cấm rồi tung cú sút rất căng. Tuy nhiên, thủ môn U23 Uzbekistan đã phản xạ tốt để cứu thua.

Bỏ lỡ cơ hội tốt để tái lập thế dẫn bàn, nhưng các cầu thủ U23 Trung Quốc không hề mất tinh thần. Ngược lại, đội bóng xứ tỷ dân vẫn tấn công rất chủ động và khiến hàng phòng ngự đối phương vất vả cản phá.

Phút 53, Wang Yu Dong nhận bóng bên cánh trái, xử lý gọn gàng trước khi cứa lòng chân phải về góc xa. Bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn U23 Uzbekistan không thể cản phá, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thắng, U23 Trung Quốc tiếp tục duy trì thế trận tấn công và suýt gia tăng cách biệt ở phút 62. Trong tình huống này, Zhang Yu Ning phối hợp ăn ý với Wang Yu Dong trước khi thực hiện cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan không còn nhiều lựa chọn và buộc phải đẩy đội hình lên cao để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các tình huống tổ chức tấn công của họ lại có phần đơn giản và dễ dàng bị hóa giải.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, phải đến phút 90, đội bóng Trung Á mới tìm được bàn gỡ. Trong tình huống này, Shodiboev là người điền tên lên bảng điện tử sau pha lao vào đá bồi tung lưới U23 Trung Quốc.

Sau 90 phút bất phân thắng bại, U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan phải bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội giành Huy chương Đồng.

Trên chấm luân lưu, U23 Trung Quốc là đội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-3, qua đó giành tấm Huy chương Đồng môn bóng đá nam ASIAD 20.