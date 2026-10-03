Thắng kịch tính Thái Lan, tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCV ASIAD

Sáng 3/10, đội tuyển cầu mây Việt Nam giành tấm huy chương vàng trong trận chung kết nội dung 4 nữ gặp Thái Lan tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium (Nhật Bản) ở ASIAD 2026. Đây là cuộc tái đấu giữa hai đội sau khi thầy trò HLV Trần Thị Vui từng thắng đối thủ 2-0 ở vòng bảng.

Việt Nam sử dụng đội hình xuất phát gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Trong đó, Ngọc Yến tiếp tục đóng vai trò quan trọng cả trong khâu tấn công lẫn giao cầu.

Các học trò HLV Trần Thị Vui nhập cuộc tự tin, thắng ván đầu 15-11 nhờ khả năng tấn công hiệu quả. Sang ván hai, Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng từ thế bị dẫn 8-13 lên 14-13 nhưng không tận dụng được cơ hội kết thúc trận đấu, để Thái Lan thắng 17-15, cân bằng tỷ số 1-1.

Ở ván quyết định, Thái Lan khởi đầu tốt và dẫn 3-0, nhưng Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Hai đội giằng co quyết liệt trước khi hàng chắn chắc chắn cùng những pha dứt điểm hiệu quả giúp Việt Nam tạo cách biệt ở nửa sau ván đấu. Các cô gái Việt Nam giữ vững lợi thế, thắng 15-11, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Cầu mây nữ giành tấm HCV thứ ba tại ASIAD 2026 cho Đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Liên đoàn cầu mây)

Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của cầu mây Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay, sau chức vô địch nội dung đôi nữ của Thu Trang và Khánh Ly. Thành tích này cũng giúp Việt Nam sở hữu tấm huy chương vàng thứ ba tại đại hội.

Ba năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền cũng là những thành viên chủ chốt trong đội hình giành huy chương vàng.