Thắng kịch tính Thái Lan trên chấm luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Hai đội đã tạo ra những diễn biến đầy kịch tính trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Changsuek)

Indonesia nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép. Phút 8, Bakker tung cú sút uy lực nhưng thủ môn Saranon phản xạ xuất sắc. Những phút tiếp theo, Romeny, Verdonk và Bakker đều có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Thái Lan cũng đáp trả bằng một số tình huống đáng chú ý. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục giằng co. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 81 khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Thái Lan chỉ còn 10 người.

Ba phút sau, Indonesia vượt lên khi cú sút phạt chạm cầu thủ Thái Lan đổi hướng đi vào lưới. Tuy nhiên, đến phút 86, Thái Lan bất ngờ tìm được bàn gỡ 1-1 dù đang chơi thiếu người, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ.

Phút 111, Weeradol tung cú sút căng, hiểm hóc giúp Thái Lan dẫn 2-1. Đến phút 116, Baggott dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Không có thêm bàn thắng, chức vô địch phải được phân định bằng loạt luân lưu.

Ở loạt đấu cân não, các cầu thủ Indonesia thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Trong khi đó, Thái Lan thất bại ở lượt thứ ba và thứ tư khi đội trưởng cùng cầu thủ mang áo số 2 không thể ghi bàn.

Indonesia thắng 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Diễn biến trận đấu:

Tỷ số loạt sút luân lưu: Thái Lan 2-4 Indonesia (loạt sút thứ 4).

Loạt 4:

Số 2 của Thái Lan đã không chiến thắng được thủ thành Audero.

Số 16 của Indonesia sút bóng cực căng, đưa bóng vào lưới.

Loạt 3:

Đội trưởng Thái Lan đã không thành công.

Baggot của Indonesia đã thành công.

Loạt 2:

Cầu thủ mang áo số 13 Chunthong sút phạt quả thứ 2 và anh đã thành công.

James đã chiến thắng thủ thành Thái Lan.

Loạt 1:

Cầu thủ Bihr đã sút thành công dù thủ thành Audero đã chạm tay vào bóng.

Indonesia sẽ là đội sút trước. Đội trưởng của Indonesia đã sút thành công.

120'

KHÔNG VÀO!!! Indonesia tấn công dồn dập khi Thái Lan tạm thời chỉ còn 9 người trên sân do Seksan bị đau và cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

119'

KHÔNG VÀO!!! Bakker dứt điểm chệch cột dọc sau pha treo bóng vào vòng cấm Thái Lan.

116'

VÀO!!! Indonesia 2-2 Thái Lan. Baggott dứt điểm cận thành, gỡ hòa cho Indonesia.

111'

VÀO!!! Indonesia 1-2 Thái Lan. Weeradol tung cú sút căng, hiểm, ghi bàn cho ĐT Thái Lan.

109'

Indonesia dứt điểm từ xa liên tục

108’

Michell Baker dứt điểm trong vòng cấm địa Thái Lan. Bóng đi quá nhẹ khiến thủ môn Thái dễ dàng hoá giải.

106'

Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu. Thái Lan giao bóng.

105'

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc!!! Indonesia tấn công thiếu hiệu quả dù được chơi hơn người trước Thái Lan và tỷ số vẫn là 1-1.

104’

Indonesia đang là đội ép sân. Thái Lan đang phải chờ đợi cơ hội phản công.

101'

Indonesia thay đổi người. Shayne Pattynama và Egy Maulana vào thay Hubner, Verdonk.

96'

Cú sút phạt của Dean James đập hàng rào đổi hướng đi chệch cột dọc.

94'

Soonsup-Bell dứt điểm vọt xà ngang sau đợt phản công thần tốc của đội khách.

91'

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!!! Indonesia giao bóng. Peeradol vào thay Kritsada.

90 phút chính thức kết thúc, 2 đội phải đá hiệp phụ.

90+5'

KHÔNG VÀO!!! Indonesia gây ra hỗn loạn trước khung thành Thái Lan sau pha ném biên. Bakker có thời cơ dứt điểm cận thành nhưng thực hiện cú đá quá nhẹ và không thắng được thủ môn Saranon.

90’+3

Indonesia tràn lên ép sân dữ dội khi nắm lợi thế chơi hơn người.

90'+1

Indonesia tràn lên ép sân dữ dội khi nắm lợi thế chơi hơn người.

90'

Trận đấu có 7 phút bù giờ

86'

VÀO!!!! Thái Lan ghi bàn trong thế thiếu người. Cầu thủ 21 tuổi lập công chuộc tội với bàn gỡ hòa cho Thái Lan, chỉ ít phút sau khi đá phản lưới nhà.

84'

VÀO!!! Cú sút phạt của cầu thủ Indonesia đã chạm vào 1 cầu thủ Thái Lan đổi hướng bay vào lưới.

82'

Indonesia được hưởng 1 quả đá phạt sát vạch 16m50.

81'

Cầu thủ số 12 của Thái Lan Mickelson nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

73'

Waris Choolthong phạm lỗi khi không thể theo kịp Verdonk trong pha đua tốc độ ở cánh trái và phải nhận thẻ vàng.

69'

Michael Baker băng lên, nhận bóng từ tuyến dưới. Anh đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng lại sút ra ngoài trong gang tấc.

67'

Romeny chuyền về cực kỳ tai hại. Supachai một mình dẫn bóng tiếp cận vòng cấm. Tuy nhiên cú đá của tiền đạo này lại đi quá thiếu lực và thiếu chính xác.

65'

Thẻ vàng!!! Natapong kéo áo Bakker để ngăn đợt tấn công của Indonesia.

63'

Chanathip rời sân vì chấn thương. Thái Lan phải đưa Soonsup-Bell vào thay.

60'

Kakana tiếp tục có khoảng trống để dứt điểm nhưng anh lại sút quá nhẹ.

60'

Indonesia có sự thay đổi người tiếp theo.

59'

Kakana có cơ hội trong vòng cấm của Thái Lan nhưng cú dứt điểm của anh lại không được tốt.

56'

Supachai đã ngã trong vòng cấm nhưng không có quả đá phạt giành cho Thái Lan.

53'

Suphanan bên phía Thái Lan chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Waris Chulthong.

48'

Không vào!!! Supachai bật cao đánh đầu chệch mục tiêu trong gang tấc. Indonesia suýt thua.

46'

Thom Haye rời sân để nhường chỗ cho Dean James.

46'

Hiệp 2 bắt đầu!!! Thái Lan giao bóng

45'+2

Hết hiệp 1. Indonesia hoà 0-0 Thái Lan.

45'+1'

Cú đá phạt của Verdonk không vượt qua hàng rào. Cầu thủ Indonesia lao lên sút bồi nhưng vẫn bị đối phương chặn lại.

39'

Supachai không thể giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích của Diks và có tình huống trả đũa.

36'

Suphanan treo bóng từ cánh phải cho Teerasak bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

32’

Verdonk tung cú sút ngoài vòng cấm khiến bóng đi chệch cầu môn Thái Lan trong gang tấc.

29'

Teerasak chơi tiểu xảo khiến Diks bị đau nhưng trọng tài chỉ nhắc nhở, không rút thẻ.

24'

Hàng thủ Thái Lan rối loạn sau pha phối hợp ném biên của Indonesia. Sau khi bóng nảy ra, Diks thực hiện quả tạt để Bakker đánh đầu vọt xà ngang.

22’

Hubner của Indonesia chịu thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Teerasak. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

19'

Diks tung quả tạt vừa tầm từ cánh phải, Romeny ập vào dứt điểm vọt xà ngang Thái Lan.

18'

Hậu vệ Indonesia đánh đầu phá bóng lỗi giúp Chanathip có cơ hội trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú volley của Chanathip lại đưa bóng lên trời.

16'

Rất tiếc cho Indonesia khi cú sút phạt của Thom Haye không vượt qua hàng rào của Thái Lan.

12'

Indonesia ép sân dữ dội. Baker ngã xuống sau pha tranh chấp với Manuel Bihr trong vòng cấm địa nhưng trọng tài xác định hậu vệ Thái Lan không phạm lỗi.

8'

KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Saranon phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Thái Lan trước cú sút uy lực của Bakker.

3’

Vickery dứt điểm sát vòng cấm địa Thái Lan nhưng thủ môn Thái đã cản phá thành công. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao.

2'

Thái Lan tràn lên tấn công ngay từ phút đầu tiên của hiệp 1.

1'

Hiệp 1 bắt đầu!!! Indonesia giao bóng.