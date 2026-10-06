Thắng kịch tính Thái Lan trên chấm 11m, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Trên sân nhà, Indonesia nhập cuộc chủ động, liên tục đẩy cao đội hình và tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự Thái Lan. Đội khách chủ động chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công với Chanathip là điểm kết nối quan trọng. Hai đội tạo ra một số cơ hội trong hiệp 1 nhưng không bên nào tận dụng thành công.

Trận chung kết đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối. Ảnh: FAT

Sau giờ nghỉ, Thái Lan chơi khởi sắc hơn. Supachai có pha đánh đầu đưa bóng đi sát cột dọc, còn Kakana không thể thắng hàng thủ Indonesia trong một tình huống phản công. Tuy nhiên, đội bóng "xứ chùa vàng" chịu tổn thất lớn khi Chanathip phải rời sân vì chấn thương ở phút 63.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 80 khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Thái Lan chỉ còn 10 người. Chỉ 3 phút sau, Indonesia tận dụng lợi thế quân số để mở tỷ số.

Dean James thực hiện cú sút phạt, bóng chạm chân một hậu vệ Thái Lan đổi hướng, khiến thủ môn không kịp phản ứng.

Tưởng như Indonesia sẽ bảo toàn được lợi thế, nhưng Thái Lan vẫn cho thấy bản lĩnh. Phút 87, Seksan Ratree treo bóng chính xác để Iklas Sauron đệm bóng cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát và buộc hai đội bước vào hiệp phụ.

Niềm vui của các cầu thủ và người hâm mộ Indonesia. Ảnh: FIFA

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Phút 111, Indonesia mắc sai lầm khi mất bóng bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Anan kiến tạo cho Peeradol ghi bàn, đưa Thái Lan dẫn 2-1. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Baggott dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 2-2.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, hai đội phải phân định ngôi vô địch bằng loạt luân lưu. Trên chấm 11 m, Indonesia bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Thái Lan về nhì sau trận chung kết giàu cảm xúc. Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian cuối trận, đội bóng "xứ chùa vàng" vẫn vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ nhưng không thể bảo vệ lợi thế.

Trong khi đó, Indonesia đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà và bản lĩnh ở thời khắc quyết định để hoàn tất hành trình đăng quang.