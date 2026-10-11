Thắng kịch tính Deportivo La Coruna 3-2, Real Sociedad áp sát đối thủ trên bảng xếp hạng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Real Sociedad3 - 2Deportivo La CorunaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Real Sociedad tiếp đón Deportivo La Coruna.

14'Deportivo La Coruna chủ động gia tăng sức ép

Sau gần 15 phút bóng lăn, Deportivo La Coruna đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 41% - 59%. Đội khách đã có 3 pha hãm thành liên tiếp (dứt điểm 0 - 3, trúng đích 0 - 1), buộc thủ môn của Real Sociedad phải thực hiện 1 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

27'Deportivo La Coruna nhỉnh hơn về thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Deportivo La Coruna đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 55% so với 45% của Real Sociedad. Đội khách cũng tích cực bắn phá hơn khi tạo ra số pha dứt điểm 2-4 (trúng đích 0-1), song hàng thủ đôi bên vẫn thi đấu tập trung khiến bảng điện tử chưa thể đổi chiều.

29'Jon Martin mở tỷ số cho Real Sociedad

Phút 29, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Carlos Soler, Jon Martin đã dứt điểm chuẩn xác đưa Real Sociedad vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ sân Anoeta Stadium nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đối đầu cân bằng với Deportivo La Coruna.

34'Arsen Zakharyan nhân đôi cách biệt cho Real Sociedad

Phút 34, Arsen Zakharyan tỏa sáng nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Sociedad trước Deportivo La Coruna. Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, đội chủ sân Anoeta Stadium tiếp tục cụ thể hóa sự lấn lướt để thiết lập cách biệt an toàn.

39'Real Sociedad duy trì thế chủ động

Tiến gần về cuối hiệp một, Real Sociedad vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 57% - 43%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực liên tục lên khung thành đối phương khi vượt trội về số lần dứt điểm 6 - 4 cũng như số quả phạt góc 4 - 1, khiến Deportivo La Coruna gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận vòng cấm.

40'David Mella nhận thẻ vàng vì để bóng chạm tay

Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo David Mella bên phía Deportivo La Coruna sau tình huống để bóng chạm tay. Đang bị dẫn 0-2 trên sân Anoeta Stadium, đội khách tiếp tục gặp thêm nhiều bất lợi về mặt tâm lý trước giờ nghỉ giải lao.

45'Deportivo La Coruna thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, Deportivo La Coruna thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Riki Rodríguez được tung vào sân thay cho David Mella. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và Mella vừa phải nhận thẻ vàng ở phút 40, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội khách ổn định lại đội hình.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'Real Sociedad duy trì thế dẫn bàn

Bước sang phút 51, Real Sociedad vẫn kiểm soát tốt tình hình với thời lượng cầm bóng 52% - 48% và dẫn trước 2-0. Dù Deportivo La Coruna nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ với số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 7 - 8, nhưng hiệu quả thuộc về đội chủ nhà khi họ tận dụng tối đa cơ hội với 2 - 1 cú sút trúng đích.

54'Gonçalo Guedes nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Sociedad

Phút 54, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Ander Barrenetxea, Gonçalo Guedes dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Sociedad. Bàn thắng thứ ba giúp đội chủ sân Anoeta Stadium tạo ra cách biệt vô cùng an toàn và nắm trọn thế chủ động của trận đấu.

56'Real Sociedad thay người sau cách biệt lớn

Phút 56, Real Sociedad quyết định làm mới đội hình khi tung Job Ochieng vào sân thế chỗ Gonçalo Guedes. Dẫn trước 3-0, đội chủ nhà hoàn toàn chủ động điều chỉnh nhân sự để giữ vững thế trận.

56'Real Sociedad đưa Mikel Oyarzabal vào sân

Phút 56, Real Sociedad tiến hành thay đổi nhân sự khi Mikel Oyarzabal được tung vào sân thế chỗ Arsen Zakharyan. Dẫn trước 3-0 trên sân Anoeta Stadium, đội chủ nhà có lý do để làm mới các phương án tấn công nhằm duy trì thế áp đảo trước Deportivo La Coruna.

57'Deportivo La Coruna làm mới nhân sự tìm hy vọng

Phút 57, Deportivo La Coruna tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Ximo Navarro ra nghỉ và đưa Adria Altimira vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 tại sân Anoeta Stadium, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ rút ngắn cách biệt.

57'Deportivo La Coruna làm mới tuyến giữa

Phút 57, Deportivo La Coruna tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Lorenzo Amatucci được tung vào sân thế chỗ Diego Villares. Đang bị dẫn trước 0-3 tại sân Anoeta Stadium, đội khách buộc phải tìm kiếm làn gió mới nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện.

57'Adama Traore vào sân nhằm tìm kiếm đột biến

Phút 57, Deportivo La Coruna thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi tung Adama Traore vào sân thay thế Luismi Cruz. Đang bị dẫn trước 0-3 tại Anoeta Stadium, đội khách buộc phải làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

61'Mario Soriano rút ngắn tỷ số xuống 1-3

Phút 61, đón đường kiến tạo từ Riki Rodríguez, Mario Soriano dứt điểm chính xác mang về bàn rút ngắn cách biệt 1-3 cho Deportivo La Coruna. Pha lập công này nhen nhóm lại hy vọng giành điểm cho đội khách sau khi để đối phương dẫn trước ba bàn.

63'Deportivo nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ

Bước sang phút 63, Deportivo La Coruna chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% - 45%) cùng tổng số pha dứt điểm (11 - 8). Tuy nhiên, Real Sociedad vẫn bảo toàn tốt lợi thế dẫn trước 3-1 nhờ sự tập trung ở tuyến dưới.

66'Pablo Marin nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 66, bước ngoặt bất lợi ập đến với đội chủ nhà khi Pablo Marin phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Đang dẫn 3-2 nhưng phải chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại, Real Sociedad chắc chắn sẽ đối mặt với sức ép rất lớn từ Deportivo La Coruna.

69'Yeremay Hernández sút phạt đền rút ngắn cách biệt

Phút 69, Yeremay Hernández thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Deportivo La Coruna. Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của Pablo Marin bên phía Real Sociedad, đội khách đang thắp lên hy vọng lội ngược dòng đầy kịch tính.

69'Real Sociedad điều chỉnh nhân sự để giữ tỷ số

Phút 69', Real Sociedad quyết định tung Igor Zubeldia vào sân thế chỗ Carlos Soler. Đội chủ nhà đang phải căng mình bảo toàn tỷ số 3-2 trong bối cảnh chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Pablo Marin.

71'José María Giménez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 71, José María Giménez bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang nỗ lực dồn ép khi tỷ số là 3-2 và đối thủ chơi thiếu người, pha bóng này phần nào làm giảm nhịp độ tấn công của họ.

75'Deportivo nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Deportivo La Coruna vẫn miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 56% và vượt trội ở số lần dứt điểm với 14 pha bắn phá so với 9 của đối thủ. Dẫu vậy, Real Sociedad đang kiên cường bảo vệ cách biệt mong manh 3-2 nhờ sự tập trung của hàng thủ, thể hiện qua 3 lần cứu thua chuẩn xác.

79'Deportivo La Coruna tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 79, Deportivo La Coruna tiến hành thay đổi nhân sự khi Jonathan Asp Jensen được tung vào sân thế chỗ Giacomo Quagliata. Đang bị dẫn 2-3 nhưng có lợi thế hơn người, đội khách dồn toàn lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút cuối.

87'Deportivo nỗ lực gây sức ép cuối trận

Bước sang phút 87, Deportivo La Coruna dồn toàn lực tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 58% và vượt trội về số pha dứt điểm (11-18, trúng đích 4-6). Dù vậy, Real Sociedad vẫn kiên cường bảo vệ cách biệt mong manh 3-2 với 5 lần cứu thua thành công từ đầu trận.

88'Real Sociedad tăng cường phòng ngự ở phút 88

Phút 88, Real Sociedad có sự điều chỉnh nhân sự khi Hector Fort được tung vào sân thế chỗ Ander Barrenetxea. Đội chủ nhà đang phải căng mình bảo vệ cách biệt mong manh 3-2 trong bối cảnh chỉ còn 10 người trên sân và chịu sức ép lớn từ Deportivo La Coruna.

90'Lorenzo Amatucci nhận thẻ đỏ ở phút 90

Đến phút 90, khó khăn thêm chồng chất với Deportivo La Coruna khi Lorenzo Amatucci phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Đang bị dẫn 3-2 và nỗ lực gỡ hòa trong những phút cuối, việc mất người khiến hy vọng giành điểm của đội khách tại Anoeta Stadium coi như tan thành mây khói.

90+4'Thẻ vàng cho Yangel Herrera ở phút bù giờ

Phút 90+4', Yangel Herrera bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong thế giằng co căng thẳng khi đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 3-2.

KTKết thúc: Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 23:14 11/10/2026

Trận so tài giữa Real Sociedad và Deportivo La Coruna diễn ra vào lúc 21:15 ngày 11/10/2026 tại sân vận động Anoeta Stadium. Trong bối cảnh hai câu lạc bộ đang cạnh tranh trực tiếp từng bậc thang thứ hạng, đội khách Deportivo La Coruna buộc phải tìm kiếm kết quả tích cực nhằm chặn đứng đà sa sút và bảo toàn vị thế hiện tại.

Tương quan điểm số và áp lực trên bảng xếp hạng

Bước vào màn đọ sức này, Deportivo La Coruna đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 với 10 điểm tích lũy được. Bám đuổi ngay phía sau chính là Real Sociedad ở vị trí thứ 8, cũng sở hữu 10 điểm. Việc hai đội có cùng điểm số khiến cho cuộc chạm trán trực tiếp này mang tính chất phân định rõ rệt về mặt thứ bậc giữa đôi bên.

Deportivo La Coruna đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định khi phong độ trong 5 trận gần nhất ghi nhận 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Dù từng có những thời điểm chơi khởi sắc, sự chững lại ở các vòng đấu vừa qua khiến đội khách không thể gia tăng khoảng cách an toàn. Chuyến làm khách lần này là thời điểm Deportivo La Coruna phải nỗ lực chặn đứng đà sa sút để tránh bị đối thủ vượt lên.

Ở chiều ngược lại, Real Sociedad bước vào trận đấu với tâm lý tương đối hưng phấn. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định này giúp đại diện xứ Basque tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn điểm số trên thánh địa của mình.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Real Sociedad

Bên cạnh phong độ gần đây nhỉnh hơn, Real Sociedad còn nắm giữ lợi thế đáng kể từ thành tích chạm trán trong quá khứ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Real Sociedad chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua 1 lần.

Lợi thế sân bãi Anoeta Stadium cùng điểm tựa lịch sử đối đầu sẽ là những yếu tố hỗ trợ đáng kể cho lối chơi của đội chủ nhà. Ngược lại, Deportivo La Coruna hiểu rằng họ cần phải thể hiện sự kiên cường tối đa nếu muốn ngắt mạch kết quả bất lợi mỗi khi giáp mặt đối thủ này.

Đánh giá xu hướng thế trận tại Anoeta Stadium

Dựa trên tương quan thực tế, Real Sociedad nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi, tận dụng sự hưng phấn từ 3 chiến thắng trong 5 trận vừa qua để gây sức ép lên phần sân đối phương. Lối đá có tính tổ chức cao và điểm tựa sân nhà là cơ sở để họ tìm kiếm các cơ hội tiếp cận khung thành.

Trong khi đó, Deportivo La Coruna cần ưu tiên sự an toàn nơi hậu tuyến để tìm lại sự chắc chắn. Trước một đối thủ đang có phong độ tốt và áp đảo về thành tích đối đầu, đội khách chắc chắn phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu nhằm hoàn thành mục tiêu chặn đà sa sút và giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)