Thắng kịch tính Đan Mạch, Bồ Đào Nha nối dài mạch toàn thắng

Ngay từ những phút đầu, Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép bằng những tình huống phối hợp tốc độ. Sự kết nối giữa Ramos và các vệ tinh xung quanh nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì sức ép sau tình huống bóng bật ra, khiến hàng phòng ngự Đan Mạch phải chống đỡ vất vả.

Phút 13, Ramos tung cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì sức ép sau tình huống bóng bật ra, trước khi Joao Cancelo phối hợp với Ramos rồi thoát xuống dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đan Mạch không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng cho thấy khả năng tận dụng thời cơ. Phút 23, Mikkel Damsgaard có khoảng trống trước khung thành Bồ Đào Nha và thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, tỷ số 1-1 chỉ tồn tại chưa đầy hai phút. Ramos tiếp tục trở thành mắt xích quan trọng với pha giật gót tinh tế, mở ra tình huống phối hợp để Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha tái lập lợi thế 2-1.

Sang hiệp hai, Đan Mạch tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Từ một pha phản công nhanh, Rasmus Hojlund tận dụng cơ hội dứt điểm thành công, gỡ hòa 2-2.

Một lần nữa, Bồ Đào Nha nhanh chóng đưa trận đấu trở lại tầm kiểm soát. Phút 67, Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền chính xác để Vitinha đánh đầu ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-2.

Joao Felix chớp thời cơ dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 4-2 cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch.

Sau khi vượt lên, HLV Jorge Jesus thực hiện những điều chỉnh nhằm tăng khả năng kiểm soát và hạn chế cơ hội phản công của Đan Mạch. Đội chủ nhà chơi chắc chắn hơn nhưng vẫn sẵn sàng tăng tốc khi có khoảng trống.

Đến phút 87, Bồ Đào Nha tung ra đòn quyết định. Từ một tình huống phản công nhanh, Joao Felix tận dụng cơ hội dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 4-2. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus.

Đội hình xuất phát: Đan Mạch: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Daghim, Hojlund, Daramy. Bồ Đào Nha: Costa, Mendes, Veiga, Dias, Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Neto, Leao, Ramos. Chung cuộc: Đan Mạch 2-4 Bồ Đào Nha.