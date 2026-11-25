Chương trình nghệ thuật được quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được công chúng yêu mến, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.

Đặc biệt, màn bắn pháo hoa lúc 21 giờ tạo điểm nhấn cho đêm hội, góp phần lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tôn vinh giá trị văn hóa, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức; Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo nội dung; Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị thực hiện.

Chương trình nghệ thuật chào nừng ngày Văn hóa Việt Nam

Mang chủ đề “Tự hào bản sắc Việt”, chương trình hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thông qua âm nhạc và các loại hình nghệ thuật biểu diễn, chương trình góp phần khắc họa vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam; tái hiện những giá trị lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, tinh thần đoàn kết cùng khát vọng vươn lên của dân tộc trong thời đại mới.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây cũng là dịp để người dân và du khách có cơ hội thưởng thức nghệ thuật, cảm nhận chiều sâu văn hóa dân tộc, thêm trân trọng những giá trị được các thế hệ cha ông gìn giữ và trao truyền. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hội tụ nhiều nghệ sĩ, điểm nhấn pháo hoa lúc 21h00

Góp mặt trong chương trình là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được công chúng yêu mến như: NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi, Duyên Quỳnh, Nguyễn Phi Hùng, Minh Sang, Thi Phượng, Trúc Lai, Bảo Kun, Dương Minh Ngọc cùng Nhóm Lạc Việt.

Đông đảo người dân và du khách tham dự.

Sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc và loại hình biểu diễn hứa hẹn mang đến những sắc màu nghệ thuật đa dạng, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng truyền thống và phong cách biểu diễn hiện đại.

Qua từng tiết mục, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam được truyền tải đến công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc.

Việc lựa chọn Quảng trường Tháp Tam Thắng làm địa điểm tổ chức góp phần tạo thêm điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại phường Vũng Tàu. Không gian quảng trường rộng mở, gắn với cảnh quan đô thị và hoạt động du lịch, là địa điểm thuận lợi để người dân, du khách gặp gỡ, giao lưu và cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Đặc biệt, đúng 21 giờ, màn bắn pháo hoa sẽ tạo điểm nhấn rực rỡ trên bầu trời Vũng Tàu, khép lại chương trình trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đây được kỳ vọng sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ đối với người dân và du khách tham dự.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Vũng Tàu.

Với nội dung giàu ý nghĩa cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, chương trình “Tự hào bản sắc Việt” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của công chúng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Thông qua sự kiện, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được kết nối với đời sống đương đại, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc; đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.