Thăng hạng OCOP nâng giá trị hạt điều vùng xa

Các dòng sản phẩm hạt điều OCOP vùng xa tại Hội chợ xúc tiến thương mại toàn quốc

Nâng cấp dây chuyền chế biến sâu

Ở xã Cát Tiên 2, câu chuyện chế biến hạt điều của chủ thể OCOP Lê Văn Bảy bắt đầu từ một cơ sở tách vỏ thủ công quy mô hộ gia đình từ những năm 1997 - 2017. Sau giai đoạn này, ông Bảy tích lũy kinh nghiệm, vận động các nông hộ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, thương mại nội tiêu và xuất khẩu. Qua đó đầu tư dây chuyền máy móc khép kín trên diện tích khoảng 2.000 m², đạt công suất chế biến hạt điều bình quân mỗi năm xuất khẩu khoảng 100 tấn thành phẩm và tiêu thụ trong nước khoảng 50 tấn.

Kết quả, bên cạnh chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu toàn tỉnh, hạt điều rang muối của chuỗi ông Bảy sáng lập, chủ trì được xếp hạng OCOP 3 sao từ năm 2019. Đến cuối năm 2025, các dòng sản phẩm được UBND tỉnh thăng hạng lên 4 sao gồm: Hạt điều rang muối, Hạt điều sữa hút chân không và Hạt điều rang muối sạch lụa.

Hạt điều nguyên liệu thu hoạch đảm bảo chất lượng chế biến sản phẩm xếp hạng 3- 4 sao OCOP

Ông Lê Văn Bảy cho biết, để đưa sản phẩm hạt điều đạt OCOP 3 - 4 sao, ông và các thành viên Hợp tác xã (HTX) tổ chức vùng nguyên liệu liên kết lên đến 500 ha trong và ngoài tỉnh. Trong đó, đơn vị chủ trì giữ vai trò tổ chức thu mua, chế biến, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và kết nối thị trường; người trồng điều từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nguyên liệu sang xây dựng ngành hàng giá trị.

Nâng hạng sản phẩm ngành hàng

Trong chuỗi giá trị hạt điều của chủ thể Lê Văn Bảy, chất lượng sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu không chỉ giúp kiểm soát đầu vào, mà còn khẳng định chuỗi liên kết có trách nhiệm, cùng tham gia vào quá trình tạo dựng giá trị, nâng hạng sản phẩm ngành hàng. HTX Nông nghiệp Đồng Tâm (xã Cát Tiên 3) hơn 10 năm đã xây dựng chuỗi liên kết khoảng 50 nông hộ duy trì thâm canh trên tổng diện tích hơn 200 ha điều, cung cấp hàng năm trên dưới 200 tấn nguyên liệu chế biến, góp phần nâng cấp chất lượng sản phẩm ngành hàng của chủ thể OCOP Lê Văn Bảy cạnh tranh trong nước và xuất khẩu.

Ông Đào Văn Đắc - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đồng Tâm nhận định, vùng nguyên liệu điều của HTX phát triển hơn 30 năm, đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn giống, kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác, phương pháp thu hái và bảo quản sau thu hoạch, tạo thuận lợi chế biến sản phẩm OCOP của chủ thể Lê Văn Bảy có độ đồng đều và giữ được những đặc tính đặc trưng của hạt điều vùng xa Lâm Đồng.

Canh tác điều theo quy trình an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu nguyên liệu chế biến sản phẩm cạnh tranh

Với mục tiêu thăng hạng OCOP 5 sao trong thời gian tới, vùng nguyên liệu hạt điều liên kết của chủ thể Lê Văn Bảy tiếp tục phát triển mỗi năm 20 - 30 ha, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực chế biến theo nhu cầu thị trường trong nước ngày càng mở rộng. “Muốn nâng tầm nông sản, không thể chỉ dừng ở sản xuất. Phải bắt đầu từ thị trường, tổ chức tốt vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu để kéo dài chuỗi giá trị”, ông Lê Văn Bảy chia sẻ.

Ông Lê Doãn Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Tiên 2 đánh giá, chuỗi giá trị gia tăng do ông Lê Văn Bảy chủ trì đã đi đầu xây dựng, phát triển quy mô sản xuất, thu mua hạt điều hàng năm của nông dân khoảng 1.000 tấn nguyên liệu, chế biến thành 250 tấn sản phẩm OCOP từ 3 sao thăng hạng lên 4 sao, giải quyết việc làm ổn định hàng chục lao động ở địa phương…