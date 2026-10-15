Thắng giòn giã 4-0, Nashville SC khiến Sporting Kansas City chôn chân ở đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Nashville SC 4-0 Sporting Kansas City: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Nashville SC4 - 0Sporting Kansas CityKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Nashville SC tiếp đón Sporting Kansas City.

10'Hany Mukhtar mở tỷ số sớm cho Nashville SC

Ngay phút 10, Hany Mukhtar đã tỏa sáng để ghi bàn đưa Nashville SC vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận kiểm soát bóng vượt trội ngay từ những phút đầu trận.

13'Nashville SC chủ động kiểm soát sau bàn mở tỷ số

Sớm có bàn dẫn 1-0, Nashville SC tự tin làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 58% - 42%. Ở chiều ngược lại, Sporting Kansas City nỗ lực tìm kiếm cơ hội đáp trả khi dứt điểm 1-2, nhưng chưa có lần nào đưa bóng trúng đích.

17'Sam Surridge nhân đôi cách biệt cho Nashville SC

Phút 17, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Hany Mukhtar, Sam Surridge dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Nashville SC. Đội chủ nhà đang tận dụng cơ hội cực kỳ sắc bén khi cả 2 cú sút trúng đích từ đầu trận đều chuyển hóa thành bàn thắng.

25'Nashville SC nắm giữ hoàn toàn thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự áp đảo rõ rệt của Nashville SC khi họ kiểm soát bóng tới 61% - 39% trước Sporting Kansas City. Lợi thế dẫn 2-0 giúp đội chủ nhà thi đấu đầy tự tin và cực kỳ hiệu quả, cụ thể hóa bằng 4 cú dứt điểm thì cả 4 đều trúng đích (thống kê dứt điểm trúng đích 4 - 1), khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng.

29'Andy Najar nâng tỷ số lên 3-0 cho Nashville SC

Phút 29, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Cristian Espinoza, Andy Najar dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Nashville SC. Đội chủ sân Geodis Park đang thể hiện sự áp đảo hoàn toàn khi ghi liên tiếp 3 bàn chỉ chưa đầy nửa giờ thi đấu.

37'Nashville SC áp đảo toàn diện

Sau 37 phút thi đấu, Nashville SC đang nắm giữ thế trận hoàn toàn vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% trước Sporting Kansas City. Không chỉ dẫn trước 3-0, đội chủ nhà còn áp đảo ở khâu bắn phá với 9 - 3 cú dứt điểm, trong đó vượt trội với 8 - 1 lần đưa bóng trúng đích khiến đối thủ chỉ biết căng mình chống đỡ.

45'Sporting Kansas City thay người cuối hiệp một

Phút 45', Sporting Kansas City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jacob Bartlett được tung vào sân thế chỗ Zorhan Bassong. Đội khách buộc phải có những điều chỉnh sớm khi đã để Nashville SC dẫn trước 3-0 và hoàn toàn lép vế về mặt thế trận.

45'Sporting Kansas City thay người cuối hiệp một

Phút 45, Sporting Kansas City quyết định rút André Luiz ra nghỉ để nhường chỗ cho Calvin Harris. Trong bối cảnh đang bị Nashville SC dẫn trước 3-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm tìm kiếm làn gió mới trên mặt trận tấn công cho đội khách.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'Nashville SC áp đảo toàn diện

Bước sang phút 52, Nashville SC tiếp tục duy trì thế trận vượt trội khi dẫn trước 3-0 và kiểm soát bóng 56% - 44%. Sức ép khủng khiếp được đội chủ nhà cụ thể hóa bằng áp đảo về số pha dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 8 - 1) cùng tỷ lệ phạt góc 5 - 0, khiến Sporting Kansas City hoàn toàn rơi vào thế chống đỡ.

53'Sporting Kansas City tăng cường hàng công

Phút 53, Sporting Kansas City quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Taylor Calheira được tung vào sân để thay thế Seymour Garfield-Reid. Trong bối cảnh đang bị Nashville SC dẫn trước 3-0 và hoàn toàn lép vế về mặt thế trận, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

64'Nashville SC áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 64, Nashville SC tiếp tục duy trì thế trận vượt trội dù chỉ kiểm soát bóng 47% - 53%. Đội chủ nhà tỏ ra đặc biệt sắc bén ở các tình huống hãm thành với tổng số pha dứt điểm áp đảo 13 - 4, trong đó có tới 8 - 1 lần trúng đích, hoàn toàn làm chủ cục diện trận đấu.

65'VAR từ chối bàn thắng của Sam Surridge

Phút 65, VAR can thiệp khiến bàn thắng của Sam Surridge không được công nhận, qua đó Nashville SC lỡ cơ hội đào sâu thêm cách biệt. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận áp đảo với tỷ số 3-0 cùng sức ép vượt trội trước Sporting Kansas City.

68'Nashville SC rút Andy Najar ra nghỉ

Phút 68, Nashville SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Daniel Lovitz được tung vào sân để thay thế cho Andy Najar. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức và gia cố đội hình nhằm bảo toàn thế trận áp đảo trước Sporting Kansas City.

68'Nashville SC điều chỉnh nhân sự trên sân Geodis Park

Phút 68, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi Shakur Mohammed được tung vào sân để thế chỗ Cristian Espinoza. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận vượt trội sau khi đã dẫn trước 3-0.

69'Sporting Kansas City tăng cường nhân sự

Phút 69, Sporting Kansas City quyết định làm mới đội hình khi tung Jacob Davis vào sân thế chỗ Ian James. Đội khách đang bị dẫn 0-3 và cần sự đột biến để cải thiện thế trận tấn công trong những phút còn lại.

76'Nashville SC điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 76, Nashville SC tiến hành thay đổi nhân sự khi Bryan Acosta được tung vào sân để thế chỗ matthew corcoran. Với lợi thế dẫn trước 3-0 khá an toàn, đội chủ sân Geodis Park nhiều khả năng muốn làm mới tuyến giữa nhằm duy trì thế trận vượt trội trước Sporting Kansas City.

76'Nashville SC rút Hany Mukhtar nghỉ ngơi

Phút 76, Nashville SC thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Warren Madrigal được tung vào sân thế chỗ Hany Mukhtar. Dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo hoàn toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột khi trận đấu dần trôi về những phút cuối.

76'Nashville SC áp đảo hoàn toàn về cơ hội

Bước sang phút 76, dù Sporting Kansas City cầm bóng nhỉnh hơn với 48% - 52%, nhưng Nashville SC mới là đội nắm giữ thế trận với sự hiệu quả vượt trội. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 9 - 1) và phạt góc 6 - 2, bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 3 - 0.

81'Sporting Kansas City tăng viện Emir Karic

Phút 81, Sporting Kansas City tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Emir Karic được tung vào sân thế chỗ Jayden Reid. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 và chỉ có vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trúng đích, sự thay đổi này có thể nhằm mang lại làn gió mới cho đội khách ở những phút cuối.

83'Nashville SC rút Sam Surridge nghỉ ngơi

Phút 83, Nashville SC có sự điều chỉnh nhân sự khi Alex Muyl được tung vào sân để thay thế cho Sam Surridge. Khi cách biệt đã an toàn ở tỷ số 3-0, việc rút tiền đạo chủ lực ra nghỉ là bước tính toán hợp lý để giữ sức cho chặng đường tiếp theo.

88'Nashville SC áp đảo hoàn toàn về cơ hội

Tiến gần về những phút cuối trận, Nashville SC vẫn duy trì thế trận vô cùng vượt trội dù chỉ cầm bóng 48% - 52%. Sự hiệu quả của đội chủ nhà được phản ánh rõ rệt qua thống kê dứt điểm 15 - 7, đặc biệt là sự áp đảo về số lần trúng đích 10 - 1, khiến thủ môn đối phương phải thực hiện tới 6 pha cứu thua.

90+3'VAR can thiệp, Nashville SC được hưởng phạt đền

Phút 90+3, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định trao quả phạt đền cho Nashville SC sau tình huống liên quan đến Warren Madrigal. Cơ hội ghi thêm bàn thắng mở ra rất rõ ràng cho đội chủ nhà ngay trong những phút bù giờ cuối trận.

90+5'Warren Madrigal sút phạt đền nâng tỷ số lên 4-0

Phút 90+5, Warren Madrigal thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Nashville SC. Bàn thắng muộn này khép lại ngày thi đấu áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà trước Sporting Kansas City.

KTKết thúc: Nashville SC 4-0 Sporting Kansas City

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 09:37 15/10/2026

Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là điểm tựa lớn nhất của đội bóng này trước cuộc tiếp đón Sporting Kansas City. Trận đấu diễn ra tại Geodis Park lúc 07:30 ngày 15/10/2026. Nashville SC đang mang theo chuỗi kết quả tích cực, trong khi đối thủ chưa tìm được sự ổn định.

Nashville SC đón khách với đà thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điều đáng chú ý là cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, nên đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn.

Kết quả hòa và thua nằm ở các trận cũ hơn trong chuỗi. Có thể thấy đội bóng đã vượt qua giai đoạn chững lại và lấy lại nhịp độ cần thiết. Khi được thi đấu trên sân quen thuộc, đà đi lên ấy càng có cơ sở để tiếp diễn.

Sporting Kansas City thiếu sự ổn định

Phong độ của Sporting Kansas City dao động rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất của đội lần lượt là một trận hòa và một trận thua, trước đó là xen kẽ thắng và thua.

Trên bảng xếp hạng, Sporting Kansas City đang đứng thứ 15 với 22 điểm. Vị trí này phản ánh một mùa giải chưa trọn vẹn. Việc phải làm khách trước đối thủ đang có mạch thắng sẽ là bài kiểm tra khó cho đội bóng.

Thế đối đầu nghiêng về Nashville SC

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nashville SC thắng 3 lần, Sporting Kansas City thắng 2 lần và không có trận hòa nào. Con số này cho thấy Nashville SC nhỉnh hơn về thành tích, nhưng cách biệt không lớn.

Hai đội đều từng giành chiến thắng trong chuỗi gần đây, nên đây không phải cuộc đối đầu một chiều. Mỗi trận giữa hai bên thường có kết quả rõ ràng và hiếm khi kết thúc bằng một trận hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Nashville SC, yếu tố quan trọng nhất là giữ được sự tự tin từ chuỗi thắng gần đây và biến Geodis Park thành pháo đài thực sự. Đội chủ nhà không cần thay đổi nhiều, chỉ cần duy trì nhịp độ đã giúp họ có những kết quả tốt.

Ở chiều ngược lại, Sporting Kansas City cần sự kỷ luật ngay từ đầu trận để không bị cuốn theo nhịp độ của chủ nhà. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội cải thiện tinh thần sau chuỗi phong độ thất thường.

Nhận định

Xét về phong độ, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Nashville SC được đánh giá nhỉnh hơn trước Sporting Kansas City. Chuỗi 3 trận thắng gần nhất cùng khả năng chơi tốt trên sân nhà là hai yếu tố giúp đội chủ nhà đáng tin cậy hơn.

Tuy vậy, Sporting Kansas City từng thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất và hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt cơ hội. Nhìn chung, Nashville SC là bên có lợi thế hơn, nhưng đây vẫn là trận đấu cần theo dõi đến những phút cuối cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)