Nữ diễn viên Thang Duy từng là tên tuổi nghệ sĩ nữ nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ chỉ sau bộ phim Sắc giới mà cô đóng cùng với Lương Triều Vỹ.

Vượt hàng nghìn người đóng cảnh nóng cùng Ảnh đế

Thang Duy sinh năm 1979, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Được nuôi dưỡng trong chiếc nôi nghệ thuật nên Thang Duy sớm bước vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi. Thế nhưng, giữa showbiz muôn màu muôn vẻ, Thang Duy vẫn là cái tên mờ nhạt khi chưa tìm được cho mình cú bật ngoạn mục bằng vai diễn ấn tượng.

Thang Duy: Đời lên hương với cảnh nóng, chìm nổi tha hương cũng vì cảnh nóng

Vào năm 2006, đạo diễn nổi tiếng Lý An quyết định chuyển thể cuốn tiểu thuyết Sắc giới của nhà văn Trương Ái Linh thành phim điện ảnh. Ông không muốn tìm ngôi sao cho vai nữ chính với hy vọng đây sẽ là gương mặt mới toanh để thể hiện vai diễn tròn trịa nhất. Cũng đi thử vận may như bao người, Thang Duy chỉ mong tìm được một cơ hội để làm nghệ thuật chân chính. Cuối cùng, cô đã vượt quá 10.000 ứng cử viên khác để lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Lý An. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi danh sách diễn viên trong phim được công bố. Bởi nữ chính là một các tên hoàn toàn xa lạ với điện ảnh, lại có cơ hội được sánh đôi cùng nam tài tử nổi tiếng Lương Triều Vỹ. Ai nấy đều khá khen cho sự "gan" và "liều" của đạo diễn Lý An khi đặt cược ván bài vào Thang Duy.

Khi Sắc giới ra mắt khán giả, bộ phim đã gặt hái thành công ngoài sức mong đợi của Lý An và các nhà chuyên môn. Thang Duy cũng một bước trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới. Diễn xuất của Thang Duy đã thuyết phục hết thảy khán giả. Sự yêu kiều, đằm thắm, dũng cảm, gan dạ của nhân vật đều được Thang Duy thể hiện một cách rõ nét và chân thật nhất. Nhiều khán giả nghi ngờ, bộ phim đã dùng diễn viên đóng thế. Nhưng sự thật là chính Thang Duy và Lương Triều Vỹ đã mạo hiểm đóng những cảnh nóng trên để cống hiến cho bộ phim.

Khi thực hiện các cảnh nóng của phim, tất cả nhân viên trong trường quay đều không được phép có mặt, phim trường chỉ còn lại duy nhất người quay phim và người hóa trang. Diễn viên cứ thế dựa theo yêu cầu của đạo diễn và lần lượt thực hiện các động tác tình tứ một cách chậm rãi, chân thật. Những góc quay cũng được thay đổi nhiều lần để đem đến cảm xúc cao nhất cho khán giả. Lý An và êkíp sản xuất đã dành 12 ngày (hơn 100 tiếng đồng hồ) để quay các cảnh nóng trong bộ phim.

Thang Duy đã từng chia sẻ rằng: "Ban ngày đã thực hiện rất nhiều cảnh quay, mệt rã rời, buổi tối chúng tôi lại gồng mình diễn những cảnh nhạy cảm, xung quanh có người nhìn, lại vừa phải làm theo chỉ huy của đạo diễn vừa phải nhớ lời thoại".

Mặc dù phim được các nhà chuyên môn đánh giá cao và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới như giải Kim Mã, giải châu Á Thái Bình Dương, giải thưởng LHP Cannes... Dù thế, trong mắt người dân Trung Quốc, bộ phim này chẳng khác gì một bộ phim không lành mạnh đúng nghĩa bởi có quá nhiều cảnh nóng bỏng kéo dài hơn 30 phút. Ngay khi phim ra mắt công chúng, phim đã bị gắn mác 18+, bị cấm chiếu ở nhiều nơi và hứng chịu "cơn mưa gạch đá" từ dư luận.

Từ báu vật điện ảnh đến tha hương vì bị khán giả quê nhà tẩy chay

Sắc giới là con dao hai lưỡi đối với cuộc đời của một cô gái trẻ ấp ủ đam mê nghệ thuật và được làm nghề chân chính như Thang Duy. Nó đưa tên tuổi cô đi xa khắp trong lẫn ngoài nước. Đồng thời, nó cũng dìm cô trong hố sâu không đáy. Dù phim có thành công cách mấy, xã hội Trung Quốc với nhiều định kiến khắc nghiệt cổ hủ vẫn không thể chấp nhận một cô gái trần trụi trên màn ảnh cùng một người đàn ông. Họ cho đó là một sự sỉ nhục cho phẩm giá phụ nữ. Tất nhiên, Thang Duy cũng bị họ xem như "kẻ tội đồ" làm ô nhục văn hóa truyền thống. Cũng từ đây, một làn sóng tẩy chay cô dữ dội ở khắp mọi nơi. Trước sức ép của dư luận, Cơ quan Quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc (SARFT) đã ra lệnh cấm vận hình ảnh Thang Duy trên mọi phương tiện truyền thông. Lí do họ đưa ra là không muốn tạo tiền lệ xấu cho giới trẻ - chỉ cần cởi đồ là sẽ được nổi tiếng. Lệnh cấm này như án tử đối với một cô gái trẻ, một diễn viên hết lòng hi sinh vì nghệ thuật như Thang Duy. Cô đã phải trả cái giá quá đắt cho thành công của một tác phẩm điện ảnh để đời. Sự nghiệp vừa nở hoa của cô đã vụt tắt, tàn lụi.

Trong suốt hai năm chịu bản án cấm vận, Thang Duy lẫn người nhà của cô phải đau đớn chịu đựng đủ miệt thị từ công chúng. Cô ngậm ngùi chia sẻ: "Sắc giới là một bộ phim nghệ thuật, không khác gì một bộ phim nghệ thuật. Tôi đã làm tất cả vì Vương Giai Chi (nữ chính trong phim), vì đạo diễn Lý An, vì cả đoàn làm phim".

Bên cạnh sự chỉ trích, Thang Duy vẫn nhận được nhiều sự động viên từ những khán giả chân chính và hiểu câu chuyện của cô. Họ cho rằng, Thang Duy không sai khi hi sinh vì nghệ thuật và tài năng diễn xuất của cô đáng được thừa nhận. Quả thực, Thang Duy không phải là một ngôi sao phim cấp ba. Cô ấy đã làm hết mình vì vai diễn và cởi để phục vụ cho vai diễn, cho bộ phim chứ không tùy tiện như những diễn viên cấp ba.

Chính đạo diễn Lý An cũng cảm thấy có lỗi với Thang Duy: "Tôi vô cùng buồn vì Thang Duy bị ảnh hưởng quá nhiều vì bộ phim. Cô ấy đã cống hiến hết mình cho vai diễn. Nếu không có sự hy sinh của Thang Duy, nhân vật Vương Giai Chi sẽ không thể sống lại. Tôi muốn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ Thang Duy vượt qua thời kỳ khó khăn này".

Khoảng thời gian đó, không ai thấy Thang duy đâu cả. Cô gần như ở ẩn. Cô cũng có tham gia một vài tác phẩm nhưng vẫn không thoát khỏi hình bóng trong phim Sắc giới. Mãi đến năm 2010, Thang Duy mới thật sự trở lại khi góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Late Autumn hợp tác Trung - Hàn cùng nam tài tử Hyun Bin. Late Autumn đã đem về cho Thang Duy rất nhiều giải thưởng danh giá như Nữ chính xuất sắc nhất như Baeksang, Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc, Hiệp hội phê bình phim Busan. Bộ phim đã cứu rỗi cho một tài năng hồi sinh. Không chỉ thế, nó còn bù đắp cho Thang Duy bằng một người chồng tuyệt vời, đó là đạo diễn Kim Tae Young.

Ban đầu, Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Young chỉ đơn giản là đồng nghiệp nhưng sau một thời gian họ nhận ra cả hai rất hợp nhau vượt qua cả sự khác biệt về văn hóa lẫn ngôn ngữ. Đối với Thang Duy, Kim Tae Yong vừa là thầy, vừa là bạn. Anh luôn chia sẻ với cô những kiến thức về điện ảnh, diễn xuất. Dần dần, tình thầy trò biến chuyển thành tình yêu. Chính mỹ nhân Hoa ngữ cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình yêu và lấy chồng ngoại quốc: "Khi còn là thiếu nữ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ cưới người nước ngoài. Nhưng gặp được người hòa hợp và có thể cùng tôi trải qua tháng ngày bình dị như anh ấy là điều không dễ dàng, vì thế nếu đã tìm được rồi thì không thể từ bỏ".

Cặp đôi công khai hẹn hò vào cuối năm 2012. Khi đó, truyền thông Hàn Quốc tìm hiểu thêm về đời sống riêng tư của đạo diễn Kim Tae Young và phát hiện, anh mới ly hôn vào cuối năm 2011. Nhiều ý kiến cho rằng, diễn viên Sắc giới là người thứ ba xen vào hôn nhân của đạo diễn Kim và khiến anh bỏ vợ. Gạt mọi thị phi, cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2014 sau 2 năm hẹn hò.

Thang Duy thường dành những lời khen khi nói về ông xã: "Anh ấy là người rất tỉ mỉ, chăm sóc tôi từng ly từng tý. Anh ấy luôn nhẫn nại, bình tĩnh khi tôi nổi nóng, bảo ban và dỗ dành tôi. Tôi biết ơn vì có anh ấy trong cuộc đời".

Vào năm 2016, Thang Duy hạ sinh con đầu lòng trong sự chúc phúc của người hâm mộ và bạn bè thân thiết. Nữ diễn viên cũng chuyển sang định cư tại Hàn Quốc và tiếp tục phát triển sự nghiệp tại đây. Ở tuổi 38, Thang Duy toàn tâm chăm sóc cho chồng và con. Cô chỉ quay trở lại màn ảnh nếu tìm được vai diễn phù hợp. Xét đến cùng, Thang Duy cũng là một trong những số ít nữ diễn viên sau khi "cởi" trên màn ảnh, bị tấn công dữ dội thô bạo bởi dư luận vẫn may mắn tìm được hạnh phúc dù ở nới đất khách quê người.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)