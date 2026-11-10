Thặng dư thương mại vượt 1.000 tỷ USD, Trung Quốc đối mặt nguy cơ từ EU

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ ngày 10/11, số liệu hải quan công bố ngày 10/11 cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 tăng mạnh 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tính theo USD. Mức tăng này chỉ thấp hơn đôi chút so với mức 36,3% trong tháng 9, đồng thời cao hơn dự báo tăng 33,5% của các nhà kinh tế.

Nhờ đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm đạt 1.040 tỷ USD, vượt mốc 1.000 tỷ USD năm thứ hai liên tiếp và đạt cột mốc này sớm hơn một tháng so với năm 2025.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng 41,6%, vượt xa mức dự báo trung bình 32% và tăng tốc so với mức 31% của tháng 9.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng trong bối cảnh cuộc chạy đua toàn cầu xây dựng cơ sở hạ tầng AI thúc đẩy doanh số các sản phẩm công nghệ cao, góp phần bù đắp nhu cầu trong nước yếu.

Các số liệu cho thấy Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu từ thị trường nước ngoài để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, trong khi làn sóng đầu tư toàn cầu vào AI được dự báo sẽ duy trì nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm công nghệ Trung Quốc đến năm 2027, xu hướng này cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm những mất cân đối trong nước và gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi áp dụng thêm các biện pháp hạn chế thương mại với Trung Quốc sau khi đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc hạn chế xuất khẩu xe hybrid của Trung Quốc vào khối này trong vài năm tới. Do các biện pháp này chưa có hiệu lực, dự báo các nhà máy sẽ đẩy sớm hoạt động giao hàng, qua đó thúc đẩy xuất khẩu trong ngắn hạn.

Ngày 9/11, Trung Quốc chính thức thông báo gia hạn thêm hai tháng thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/11. Tuy nhiên, tuần trước, Trung Quốc cho biết việc mở rộng mua các mặt hàng nông sản của Mỹ sẽ phụ thuộc vào triển khai thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối ứng mà hai bên đã thống nhất.

Ông Joe Peissel, chuyên gia kinh tế vĩ mô tại tổ chức nghiên cứu Trivium China, nhận định: “Nguy cơ áp thêm thuế quan và các rào cản thương mại khác sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2027, đặc biệt khi các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường nước ngoài”.

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo ở miền Nam Trung Quốc. Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp lần thứ ba trong năm nay.

Một trong những mối lo ngại lớn của Trung Quốc là người tiêu dùng vẫn ngần ngại chi tiêu do chịu tác động từ tình trạng suy thoái trên thị trường bất động sản, vốn làm suy giảm tài sản của các hộ gia đình và ảnh hưởng đến niềm tin vào triển vọng kinh tế.

Nhu cầu trong nước trì trệ đã thúc đẩy các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc tìm kiếm thị trường tiêu thụ ở nước ngoài. Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trong tháng 10, trong khi doanh số bán xe trong nước ghi nhận tháng giảm thứ 12 liên tiếp.

Tuy nhiên, việc ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu khiến nền kinh tế Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước nguy cơ nhu cầu toàn cầu suy giảm.

Phần lớn đà tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay là nhờ nỗ lực mở rộng cơ sở hạ tầng AI trên toàn cầu.

Các nhà phân tích của ngân hàng Macquarie nhận định trong một báo cáo: “Triển vọng xuất khẩu phụ thuộc vào thời gian kéo dài của làn sóng bùng nổ AI”. Các nhà phân tích này dự báo xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng tốc trong quý IV rồi mới bắt đầu chậm lại từ quý I/2027.