Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng. Ảnh: China Daily.

Theo Reuters, thặng dự thương mại của Trung Quốc đã chính thức vượt 1.000 tỷ USd chỉ sau 10 tháng của năm 2026. Thông tin được công bố ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào tuần tới.

Đây cũng là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về quan hệ kinh tế và các chính sách thuế quan.

Bất chấp những biến động toàn cầu, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 vẫn tiếp tục bứt phá với mức tăng trưởng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái (tính theo USD).

Kết quả này không chỉ vượt xa kỳ vọng 33,5% của các chuyên gia kinh tế mà còn duy trì đà tăng trưởng suýt soát với mức đỉnh của tháng 9 (36,3%).

Đà tăng trưởng này đã đẩy thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên tới 1.040 tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu năm. Đồng thời, kết quả này cũng giúp Trung Quốc có năm thứ 2 liên tiếp ghi nhận thặng dự thương mại vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 10 đã giảm nhẹ so với tháng 9, đạt 32,71 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu trong tháng 10 cũng ghi nhận mức tăng trưởng 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa con số dự báo 32% của Reuters và tăng mạnh từ mức 31% của tháng 9.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu đất hiếm ghi nhận đà tăng trưởng nhẹ so với tháng trước, trong khi nhập khẩu dầu thô đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 do các nhà nhập khẩu buộc phải điều chỉnh trước sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Bên cạnh đó, xuất khẩu xe điện của Trung Quốc đã tăng 145% trong tháng 10. Qua đó, đạt mức cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.

Theo số liệu từ Hiệp hội Ôtô Hành khách Trung Quốc (CPCA), các thương hiệu Trung Quốc đã bán tổng cộng 582.000 xe thuần điện và xe hybrid cắm điện ra ngoài Trung Quốc trong tháng 10, tăng 144,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhiên liệu leo thang bởi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang trở thành "bệ phóng" cho ngành xe điện Trung Quốc.

Theo giới phân tích, trước áp lực chi phí năng lượng leo thang trong những tháng gần đây, người tiêu dùng toàn cầu đang ồ ạt chuyển sang sử dụng các dòng xe điện Trung Quốc nhờ ưu thế về giá cả và giá trị kinh tế so với nhiều đối thủ quốc tế khác.

Cơn sốt xe điện Trung Quốc đang càn quét thị trường toàn cầu. Chỉ tính riêng tháng 10, BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất đã xuất khẩu 170.194 chiếc, tăng 102,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó nâng tổng khối lượng xe được xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2026 của công ty tăng 93,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, Geely, hãng ôtô lớn thứ hai Trung Quốc, cũng vừa công bố cột mốc tăng trưởng mới, trong 10 tháng đầu năm, lượng xe xuất khẩu của hãng đã tăng 167,9%, chính thức chạm mốc 905.000 chiếc.