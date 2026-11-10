Thặng dư thương mại của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tỷ USD trong tháng 10/2026

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng trước tăng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 412,3 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 41,6%, đạt 307,1 tỷ USD. Tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1-10/2026 đạt tới 1.040 tỷ USD. Trung Quốc đang trên đà vượt qua kỷ lục 1.200 tỷ USD thặng dư thương mại đạt được vào năm ngoái. Trong năm 2025, thời điểm mà nước này chạm mốc 1.000 tỷ USD vào tháng 11.

Xuất khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, một phần nhờ nhu cầu toàn cầu tăng vọt đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm chip máy tính, máy chủ trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng. Sự bùng nổ thương mại này đã mang lại cho Trung Quốc một trụ đỡ kinh tế quan trọng, trong bối cảnh các hoạt động trong nước đang chịu áp lực từ những khó khăn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản từng là động lực tăng trưởng mạnh một thời.

Tuy nhiên, sự bùng nổ xuất khẩu cũng làm gia tăng căng thẳng với một số đối tác thương mại quan trọng, do lo ngại làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc đang gây khó khăn cho các đối thủ cạnh tranh tại thị trường nội địa của họ. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong tháng trước tăng 32,9%. Trong khi đó, thặng dư thương mại của nước này với Liên minh châu Âu (EU) tăng lên 310,7 tỷ USD trong giai đoạn tháng 1-10/2026, so với mức 241,6 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Các số liệu này được công bố ngay trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Trung Quốc vào tuần tới. Kể từ cuộc gặp vào tháng 10/2025, ông Tập Cận Bình và ông Trump đã duy trì một thỏa thuận đình chiến thương mại và gần đây đã đồng ý gia hạn thỏa thuận này trước thềm các cuộc đàm phán diễn ra tại Washington vào tháng 9.

Trong khi đó, sự mất cân bằng trong hoạt động xuất khẩu đã tạo áp lực ngày càng lớn lên EU, buộc họ phải tìm cách bảo vệ các ngành công nghiệp của khối trước tình trạng cạnh tranh với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh tháng trước, quan chức phụ trách thương mại của Ủy viên Thương mại của EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã đạt được thỏa thuận hạn chế xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu.