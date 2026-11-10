Thặng dư thương mại của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tỷ USD

Tàu container cỡ lớn tại cảng container Dương Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc, vào ban đêm. (Nguồn: Getty Images)

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước, lên 412,3 tỷ USD trong tháng 10. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 41,6%, đạt 307,1 tỷ USD.

Đà tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng gần đây một phần đến từ nhu cầu toàn cầu gia tăng đối với các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm chip máy tính, máy chủ trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng.

Hoạt động thương mại sôi động đang trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu và lĩnh vực bất động sản, vốn từng là động lực tăng trưởng chủ chốt, tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của nước này trong 10 tháng đầu năm đạt 1.040 tỷ USD. Với kết quả hiện tại, Trung Quốc đang trên đà vượt mức kỷ lục 1.200 tỷ USD của năm ngoái. Trong năm 2025, nước này đạt mốc thặng dư 1.000 tỷ USD vào tháng 11.

Ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm chuyên gia kinh tế trưởng tại Công ty quản lý tài sản Pinpoint Asset Management, nhận định các doanh nghiệp xuất khẩu là động lực chủ chốt của kinh tế Trung Quốc trong năm nay. Ông dự báo khu vực này sẽ tiếp tục duy trì kết quả tích cực trong thời gian tới, đồng thời cho rằng định hướng chính sách kinh tế vĩ mô của Bắc Kinh khó có thay đổi đáng kể trong phần còn lại của năm.

Tàu vận tải chuyên chở ô tô xuất khẩu neo tại cầu cảng thuộc cảng Đông Phương, Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, đà tăng mạnh của xuất khẩu cũng làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và một số đối tác chủ chốt. Các nước này lo ngại hàng hóa Trung Quốc có giá thấp tràn vào thị trường, gây sức ép và thu hẹp không gian cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu của nước này sang Mỹ tăng 32,9% trong tháng 10.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh kể từ cuộc gặp hồi tháng 10/2025. Hai bên gần đây nhất trí gia hạn thỏa thuận đến tháng 1/2027.

Theo các nguồn tin, hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp trực tiếp bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra trong hai ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Cuộc gặp cũng có thể mở ra khả năng tổ chức đối thoại ba bên giữa Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cũng gia tăng trong những tháng gần đây.

Số liệu công bố ngày 10/11 cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với 27 quốc gia thành viên EU trong giai đoạn từ tháng 1-10 đạt 310,7 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 241,6 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Thặng dư thương mại ngày càng lớn của Trung Quốc với EU đang gây sức ép lên Brussels. EU đứng trước yêu cầu phải bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước hàng hóa Trung Quốc, vốn bị một số ý kiến cho là tạo ra sự cạnh tranh không công bằng.

Trong cuộc đàm phán tại Bắc Kinh hồi tháng trước giữa ông Maros Sefcovic, phụ trách thương mại của EU, và người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào, hai bên đã đạt thỏa thuận hạn chế xuất khẩu xe hybrid của Trung Quốc sang châu Âu.

Theo các nhà phân tích, Bắc Kinh đang phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4,5-5% trong năm nay. Đây là mức mục tiêu thấp nhất trong nhiều thập niên.

(theo Euronews)