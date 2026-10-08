Thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc đạt mức cao thứ hai lịch sử

Đồng tiền mệnh giá 100USD. Ảnh: THX/TTXVN

Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 8 đạt 46,11 tỷ USD, mức cao thứ hai theo tháng từ trước đến nay, trong bối cảnh xuất khẩu chất bán dẫn tăng mạnh. Cán cân vãng lai của nước này duy trì mức thặng dư trên 40 tỷ USD trong 3 tháng liên tiếp, cho thấy đà phục hồi mạnh của hoạt động xuất khẩu.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu sơ bộ về cán cân thanh toán được Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 8/10, cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 8 đạt 46,11 tỷ USD, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 49,73 tỷ USD ghi nhận tháng 6/2025. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp thặng dư tài khoản vãng lai vượt 40 tỷ USD.

Tính lũy kế 8 tháng đầu năm nay, thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đạt 279,2 tỷ USD, gần gấp 4 lần mức 69,67 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Động lực chính là cán cân thương mại, với mức thặng dư 46,81 tỷ USD trong tháng 8, cao thứ hai trong lịch sử và chỉ sau mức 47,89 tỷ USD của tháng 6/2025.

Xuất khẩu đạt 104,8 tỷ USD, tăng 82,1% so với cùng kỳ năm trước và vượt 100 tỷ USD tháng thứ ba liên tiếp. Trong đó, xuất khẩu chất bán dẫn tăng tới 206,1%, các thiết bị lưu trữ dữ liệu như SSD tăng 366,8%, còn sản phẩm dầu mỏ tăng 64,9%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô và tàu biển lần lượt giảm 30,1% và 45,2%. Xuất khẩu sang các thị trường chủ chốt cũng tăng mạnh, trong đó Trung Quốc tăng 119,4%, Đông Nam Á tăng 91,7% và Mỹ tăng 89,2%.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do nhu cầu đối với nguyên liệu và hàng hóa tư liệu sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất tăng cao. Nhập khẩu hàng hóa tư liệu sản xuất tăng 42,9%, trong đó thiết bị sản xuất chất bán dẫn tăng 96,5%, chất bán dẫn tăng 70,6% và thiết bị thông tin, truyền thông tăng 42,6%. Nhập khẩu nguyên liệu tăng 13,1%, chủ yếu ở than đá, kim loại màu, dầu thô và sản phẩm hóa chất. Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng tăng 4,3%.

Ở các hạng mục khác, thâm hụt cán cân dịch vụ trong tháng 8 giảm xuống 1,68 tỷ USD, so với 2,24 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và 1,97 tỷ USD tháng 7. Cán cân vận tải chuyển sang thặng dư 520 triệu USD, trong khi thâm hụt du lịch ở mức 770 triệu USD. Thặng dư thu nhập chính giảm từ 4,35 tỷ USD tháng 7 xuống 1,92 tỷ USD do các khoản chi trả cổ tức theo quý.

Về tài khoản tài chính, tài sản ròng của Hàn Quốc tăng 40,23 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư Hàn Quốc tăng 6,22 tỷ USD, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc giảm 1,61 tỷ USD.

Đáng chú ý, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài của người dân Hàn Quốc tăng 16,6 tỷ USD, mức cao thứ hai kể từ tháng 10/2025, chủ yếu nhờ hoạt động mua ròng cổ phiếu và đầu tư trái phiếu. Riêng đầu tư vào trái phiếu nước ngoài tăng 6,44 tỷ USD, mức tăng theo tháng cao nhất từ trước đến nay.

Báo cáo cũng cho thấy xuất khẩu, đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục là động lực then chốt giúp cải thiện cán cân đối ngoại của Hàn Quốc. Việc xuất khẩu duy trì trên 100 tỷ USD trong ba tháng liên tiếp và thặng dư tài khoản vãng lai liên tục ở mức cao cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc đang hưởng lợi rõ rệt từ chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn và nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ cao.