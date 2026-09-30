Thắng đội tuyển Việt Nam 2-0, Thái Lan vẫn bị chê

Video: Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

Tối 29/9, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Đội bóng xứ chùa vàng qua đó sớm giành quyền góp mặt ở trận chung kết dù vẫn còn một lượt đấu. Tuy nhiên, chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ không giúp thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson tránh khỏi chỉ trích từ người hâm mộ Thái Lan.

Theo báo SiamSport, sau trận đấu, nhiều cổ động viên nước này bày tỏ sự không hài lòng trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh cách vận hành chiến thuật của đội tuyển trong hiệp hai.

“Phòng ngự đến mức gần như không thể ngẩng đầu lên! “Voi chiến” chắc chắn giành vé vào chung kết sau khi đánh bại Việt Nam 2-0, nhưng vẫn hứng chịu hàng loạt chỉ trích vì lối chơi như thể chỉ chờ thủng lưới. Cả đội lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: Nếu gặp những đối thủ hàng đầu châu Á thì Thái Lan làm được gì?”, SiamSport bình luận.

Người hâm mộ Thái Lan không hài lòng với chiến thuật mà HLV Anthony Hudson đưa ra. (Ảnh: FAT)

Thái Lan nhập cuộc chủ động và tạo được lợi thế trong hiệp một. Tuy nhiên, sau khi dẫn bàn, đội bóng của HLV Hudson dần chuyển sang cách chơi thận trọng hơn. Đặc biệt trong hiệp hai, đội hình Thái Lan thường xuyên lùi thấp về phần sân nhà, ưu tiên bảo vệ khu vực trước khung thành và chờ cơ hội phản công.

“HLV Anthony Hudson bị chỉ trích mạnh mẽ vì quá chú trọng đến kết quả. Sau khi có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một, chiến thuật của Thái Lan ở hiệp hai thay đổi rõ rệt khi Hudson yêu cầu các học trò lùi sâu và tập trung tối đa cho phòng ngự.

Điều đó khiến Thái Lan phải hứng chịu sức ép khi đội tuyển Việt Nam liên tục tổ chức tấn công trong phần lớn thời gian còn lại. Cách chơi của ‘Voi chiến’ thậm chí tạo cảm giác họ chỉ co cụm phòng ngự và chờ đối phương ghi bàn”, báo Thái Lan cho biết.

Bên cạnh đó, người hâm mộ trên mạng xã hội cũng đặt câu hỏi về định hướng và sự phát triển của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson. Nhiều ý kiến cho rằng việc cả 11 cầu thủ lùi về phần sân nhà để phòng ngự trước một đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là cách chơi thiếu thuyết phục và khó đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của đội tuyển.

SiamSport cho biết người hâm mộ Thái Lan cũng lo ngại về khả năng cạnh tranh của đội tuyển nước nhà khi phải đối đầu với những đội hàng đầu châu Á trong tương lai. Theo họ, nếu Thái Lan tiếp tục duy trì cách chơi phòng ngự sâu như hiện tại, câu hỏi đặt ra là đội bóng sẽ đối phó thế nào trước những đối thủ có trình độ cao hơn.

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