Thăng Điền xét thực lực công dân nghĩa vụ quân sự

Khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi. Ảnh: GIANG BIÊN

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Điền theo kế hoạch ban hành đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an, các ngành, hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn thực hiện rà soát thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự với 1.462 công dân.

Sau khi phân loại nguồn từng trường hợp, toàn xã có khoảng 840 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, địa phương có 7 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thăng Điền yêu cầu trong công tác tuyển quân chú trọng bám sát từng khâu, từng địa bàn, từng nguồn công dân; quản lý chặt chẽ số công dân trong độ tuổi, thường xuyên rà soát, cập nhật biến động; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách sau xét duyệt, bảo đảm đúng, đủ, chính xác. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các bước tiếp theo đúng kế hoạch.

Công an xã, ban, ngành, đoàn thể và các thôn tăng cường phối hợp quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú; nắm chắc từng trường hợp công dân trong độ tuổi, nhất là trường hợp đi làm ăn xa, tạm trú, tạm vắng, có biến động về nơi cư trú; kịp thời trao đổi thông tin với Ban Chỉ huy Quân sự xã để cập nhật, bổ sung nguồn, tránh tình trạng bỏ sót, trùng lặp hoặc thiếu chính xác trong quá trình xét duyệt.

Tại buổi xét duyệt diễn ra mới đây, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã thông qua từng nhóm danh sách, đối chiếu từng trường hợp cụ thể, làm rõ điều kiện, tiêu chuẩn và tình trạng thực tế của công dân. Thành viên hội đồng, đại diện các thôn và lực lượng liên quan tập trung thảo luận, trao đổi những trường hợp còn có thông tin cần tiếp tục xác minh, bổ sung nhằm bảo đảm danh sách xét được lập đầy đủ, chính xác, hạn chế sai sót ngay từ quy trình đầu tiên của công tác tuyển quân.

Thanh niên nộp đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Ảnh: GIANG BIÊN

Thiếu tá Nguyễn Minh Triều, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Điền cho biết: “Chúng tôi đã chủ động rà soát từ sớm, từ xa, quản lý chặt chẽ nguồn thực lực công dân; thực hiện phương châm “nắm chắc từng người, từng hộ gia đình”, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sót, lọt nguồn. Quá trình tổ chức xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã luôn quán triệt và triển khai nghiêm ngặt quy trình các bước từ cấp thôn, giữ vững nguyên tắc đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu, công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Triều, cơ quan quân sự, công an, đoàn thể và các thôn phối hợp hiệp đồng hiệu quả, gắn với công tác quản lý hành chính để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của công dân và thân nhân gia đình.

Các quy trình thiết lập, thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự tiến hành nhiều lớp, đối chiếu chéo số liệu giữa cơ quan chức năng, kịp thời cập nhật biến động dữ liệu dân cư để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.