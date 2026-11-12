Thăng Điền triển khai cao điểm 90 ngày đêm tích hợp 12 loại thông tin, giấy tờ trên VNeID

Quang cảnh hội nghị triển khai đợt cao điểm. Ảnh: GIANG BIÊN

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 6/11/2026 đến hết ngày 30/1/2027. Xã Thăng Điền đặt mục tiêu phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 100% công dân đã có tài khoản mức độ 2 thực hiện xác nhận, tích hợp các thông tin và 5 loại giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ; tối thiểu 50% số hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc danh mục áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 66.22 được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định.

Thăng Điền đã thành lập 12 tổ công tác nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phát triển công dân số. Trước mắt, Công an xã chủ trì, phối hợp với ban cán sự 12 thôn và các đơn vị liên quan khai thác, đối chiếu dữ liệu dân cư để rà soát, lập danh sách và phân loại cụ thể nhóm công dân đủ điều kiện nhưng chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; trên cơ sở đó tổ chức cấp, kích hoạt tài khoản mức độ 2 và hướng dẫn người dân tích hợp 12 loại thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Lãnh đạo xã Thăng Điền nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu thực hiện khẩn trương với phạm vi triển khai sâu rộng đến từng hộ gia đình và từng công dân tại 12 thôn trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ đối sánh thông tin, Công an xã cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức thu nhận hồ sơ, sẵn sàng triển khai hỗ trợ lưu động đến tận hộ gia đình khi cần thiết.

Các cơ quan, ban, ngành phát huy vai trò nòng cốt theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, hướng dẫn từng giấy tờ”, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế.