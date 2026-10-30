Thăng Điền phấn đấu phát triển thêm 420 người tham gia bảo hiểm y tế năm 2026

Người dân xã Thăng Điền tham dự hội nghị tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: GIANG BIÊN

Năm 2026, thành phố giao chỉ tiêu xã Thăng Điền đạt 6.126 người tham gia bảo hiểm xã hội và 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, xã đã giao các tổ chức chính trị - xã hội cùng 12 thôn phát triển thêm 420 người tham gia bảo hiểm y tế và 280 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội cơ sở Thăng Bình phổ biến các quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó, báo cáo viên làm rõ mức đóng hằng tháng, phương thức đóng, quyền lợi cùng mức hưởng đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 1/7/2025 nhằm mở rộng đối tượng bao phủ, các quy định về mức đóng hằng tháng, phương thức đóng và nơi đăng ký tham gia cũng được hướng dẫn cụ thể.

Cùng với đó, hội nghị thông tin về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng đối với hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở xã đảo, đặc khu…