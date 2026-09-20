Thăng Điền: Hộ dân cuối cùng Dự án đường Võ Chí Công đã bàn giao mặt bằng

Xã Thăng Điền tổ chức họp tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng vào sáng 19/9. Ảnh: GIANG BIÊN

Hộ ông Nguyễn Tri (đã qua đời), với đại diện thừa kế là hộ các ông Nguyễn Đình Luận và Nguyễn Đình Lý, bị thu hồi 1.743,4 m2đất, trong đó có 220,7 m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Các gia đình đã thống nhất nhận 1 lô đất tái định cư tại Khu dân cư Kế Xuyên và 2 lô tại Khu tái định cư Bình Dương. Dự kiến, tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được chi trả vào đầu tuần tới. Đây là hộ dân cuối cùng bị ảnh hưởng bởi dự án đồng ý bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh việc đồng thuận với chủ trương chung, các hộ thừa kế kiến nghị cơ quan chức năng xem xét miễn giảm hoặc áp dụng chính sách giá đất ưu đãi đối với 2 lô đất tái định cư tiếp theo, do diện tích đất ở bị thu hồi toàn bộ rất lớn và gia đình thuộc diện chính sách.

Riêng hộ ông Nguyễn Đình Luận, người trực tiếp sinh sống trên thửa đất bị thu hồi, đề xuất được hỗ trợ thêm 1 lô tái định cư (lô thứ 4). Các kiến nghị này đã được cơ quan chức năng ghi nhận và trả lời thỏa đáng.

Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, đến nay UBND xã Thăng Điền đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với quốc lộ 14H và quốc lộ 1A. Dự án có 322 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó có 10 thửa bị thu hồi đất ở để bố trí tái định cư.