Thang điểm, cách tính điểm, cách đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2026/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, Điều 8 và Điều 9 của Nghị định đã hướng dẫn thang điểm, phương pháp tính điểm, và kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực:

Thang điểm và phương pháp tính điểm đánh giá phòng, chống tham nhũng

1. Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo thang điểm 100 đối với các nhóm tiêu chí được quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quyết định này.

2. Phương pháp chấm điểm đối với các tiêu chí:

a) Đối với tiêu chí định lượng:

Điểm đánh giá thành phần = A/B x C

Trong đó,

A: Số liệu đã thực hiện trong thực tế (kết quả thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyển hoặc theo chỉ đạo, yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền).

B: Số liệu phải thực hiện (theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo, yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền).

C: Điểm tối đa của tiêu chí thành phần.

Điểm đánh giá thành phần được lấy đến 2 số thập phân sau dấu phẩy.

b) Đối với tiêu chí định tính:

Thực hiện đầy đủ yêu cầu của tiêu chí, được tính 100% điểm tối đa;

Thực hiện một phần yêu cầu của tiêu chí, được tính điểm theo tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng đạt được;

Không thực hiện yêu cầu của tiêu chí, không được tính điểm.

c) Thang điểm và phương pháp tính điểm được quy định chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Tính điểm và kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

1. Tổng điểm đánh giá = Điểm đánh giá của nhóm tiêu chí tính điểm + Điểm đánh giá của nhóm tiêu chí điểm cộng - Điểm đánh giá của nhóm tiêu chí điểm trừ.

Trường hợp tổng điểm đánh giá vượt quá 100 điểm thì tổng điểm được xác định là 100 điểm.

2. Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được xếp thứ tự từ cao xuống thấp chia thành 2 khối, gồm: khối bộ và khối địa phương./.