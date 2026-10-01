Thắng dễ Bangladesh 9-2, Indonesia giành vé chung kết ở phút bù giờ

Bàn thắng Indonesia: Mitchell Lee Baker (11', 19', 38', 42', 90'+7), Rizky Ridho (31'), Justin Hubner (45'); Luke Vickery (90') Kevin Diks (90'+5) Bangladesh: Mohammed Shahriar Emon (36'); Farhaan Ali Wahid (90'+2) Đội hình ra sân Indonesia: Emil Audero (thủ môn), Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Lee Baker. Bangladesh: Mehedi Hasan Srabon (thủ môn), Zidane Yousuf, Tariq Kazi, Zayan Ahmed, Saad Uddin, Jamal Bhuyan, Hamza Choudhury, Shuki Itofusa, Rakib Hossain, Shamit Shome, Mohammed Shahriar Emon.

90'+7

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

90'+6

VÀOOOOO! 9-2 cho Indonesia.

90'+5

VÀOOOOO! 8-2 cho Indonesia. Từ tình huống đá phạt trực tiếp được treo chuẩn xác vào khu vực cấm địa, Kevin Diks đã chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu cận thành không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 8-2 cho đội chủ nhà!

90'+3

Trong trận đấu cùng giờ, Malaysia có bàn thắng nâng tỉ số lên 6-0 trước Singapore.

90'+2

VÀOOOOO! Bangladesh ghi thêm bàn thắng. Ngay sau khi nhận bàn thua đau đớn, các cầu thủ Bangladesh bất ngờ vùng lên đáp trả. Từ một tình huống chớp thời cơ nhanh nhạy, Farhaan Ali Wahid đã dứt điểm chính xác làm tung lưới Indonesia, mang về bàn thắng thứ hai cho đội khách!

90'

VÀOOOOO! Indonesia đã có bàn thắng thứ 7 trong trận đấu hôm nay. Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng khoảng cách sau một pha phối hợp mãn nhãn bên hành lang cánh trái. Ole Romeny đi bóng tốc độ rồi tung đường căng ngang như đặt, tạo điều kiện thuận lợi để Luke Vickery băng vào dứt điểm dễ dàng, nâng tỷ số lên 7-1 cho Indonesia!

85'

Malaysia nâng tỷ số lên 5-0 trước Singapore

Trong trận đấu cùng giờ, Malaysia đã ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 trước Singapore. Kết quả này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ 2 bảng A.

84'

Bàn thắng bị từ chối! Từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Ole Romeny tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng tung lưới Bangladesh. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định chân sút này đã rơi vào thế việt vị trước đó.

81'

Indonesia được hưởng quả phạt góc bên hành lang cánh trái. Bóng được treo thẳng vào vòng cấm địa, song hàng phòng ngự Bangladesh đã kịp thời bật cao phá bóng giải nguy thành công.

80'

Không vào! Hai cú sút liên tiếp về phía khung thành Bangladesh nhưng bóng vẫn không vào lưới.

75'

Malaysia dẫn trước Singapore 4-0

Trong trận đấu cùng giờ, Malaysia đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 trong trận đấu với Singapore. Hai đội Indonesia và Malaysia đều đang có 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại +7.

74'

Từ quả phạt ngay sát vòng cấm, Elkan Baggott bay người đánh đầu nhưng thủ thành Mehedi Hasan đã xuất sắc cứu thua.

73'

Trong ít phút vừa qua, Indonesia chủ động giảm nhịp độ trận đấu, lùi sâu đội hình chờ đợi sai lầm từ phía đối phương để tấn công nhanh. Sở hữu cách biệt an toàn 5 bàn, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi và nắm chắc tấm vé bước vào trận chung kết.

70'

Elkan Gaggott thoát thẻ đỏ! Trong nỗ lực ngăn chặn pha bứt tốc của tiền đạo Bangladesh, trung vệ Elkan Baggott bên phía Indonesia đã có hành vi vung tay trúng mặt đối phương. Dù vậy, sau khi trực tiếp tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính quyết định chỉ rút ra một tấm thẻ vàng đối với cầu thủ này.

66'

Sút xa! Nguy hiểm! Không vào! Joey Pelupessy nhận bóng ngay trước vòng cấm địa và tung cú dứt điểm đầy uy lực từ xa. Tuy nhiên, bóng đã đi vọt xà ngang khung thành Bangladesh trong tiếc nuối.

63'

Malaysia nâng tỷ số trận Singapore lên 3-0

Ở trận đấu cùng giờ Malaysia đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu với Singapore. Cuộc đua giành ngôi đầu bảng A rất hấp dẫn. Indonesia dẫn đầu với 7 điểm (hiệu số +7), còn Malaysia có 7 điểm (hiệu số +6).

61'

Phạt góc! Indonesia liên tiếp được hưởng hai quả phạt góc bên phía cánh tấn công. Bóng được treo vào vòng cấm địa, song hàng phòng ngự Bangladesh vẫn thi đấu tập trung để giải nguy thành công.

60'

Dù đang bị dẫn trước với cách biệt rất sâu, các cầu thủ Bangladesh vẫn thi đấu đầy nỗ lực và không hề có dấu hiệu buông xuôi. Đội khách liên tục áp sát, không ngần ngại vào bóng quyết liệt nhằm thu hẹp tối đa khoảng trống chơi bóng của đội chủ nhà.

58'

Không vào! Thủ môn Srabon vừa cản phá thành công cơ hội ghi thêm bàn thắng của cầu thủ Indonesia.

56'

Indonesia vẫn hơn Malaysia về hiệu số

Ở trận cùng giờ, Malaysia đang dẫn Singapore 2-0. Nếu tỷ số hai trận bảng A giữ nguyên đến hết trận, Indonesia sẽ giành đỉnh bảng và vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

53'

Ole Romeny có đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm cho Kevin Diks. Ngôi sao đang thi đấu tại Bundesliga lập tức tung ra cú dứt điểm cực nhanh, song thủ môn Bangladesh đã chơi xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

51'

Bangladesh được hưởng quả phạt góc bên hành lang cánh phải. Jamal Bhuiyan thực hiện quả tạt vào khu vực 16m50 nhưng không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho hàng phòng ngự Indonesia.

50'

Thắng lợi áp đảo cùng màn trình diễn thuyết phục giúp đội chủ nhà chạm một tay vào tấm vé bước vào trận chung kết.

49'

Không có phạt penalty! Ole Romeny bị ngã trong khu vực cấm địa sau pha va chạm với hậu vệ đối phương, song trọng tài đã lắc đầu và quyết định không có phạt đền cho đội chủ nhà.

48'

Ngay từ những phút đầu hiệp 2, Bangladesh đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp vô vàn bế tắc và thiếu đi tính đột biến ở những tình huống xử lý thuộc 1/3 phần sân đối phương.

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

45'+2

Trọng tài thổi còi hết hiệp 1.

45'

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

45'

VÀOOOOO! Các cầu thủ Indonesia liên tiếp ghi bàn thắng. Từ quả đá phạt góc bên cánh, bóng được treo chuẩn xác vào khu vực 16m50 để Justin Hubner bật cao thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, làm tung lưới Bangladesh và nâng tỷ số lên 6-1 cho đội chủ nhà.

42'

VÀOOOOO! Gia tăng áp lực khủng khiếp lên khung thành Bangladesh, đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Đón quả tạt chuẩn xác từ đồng đội, Mitchell Lee Baker bật cao đánh đầu hiểm hóc, nới rộng khoảng cách lên 5-1 cho Indonesia.

38'

VÀOOOOO! Mitchell Lee Baker ghi bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Ngay sau khi để đối phương rút ngắn tỷ số, Indonesia đã có câu trả lời đáp trả đầy sức nặng. Đón đường căng ngang dọn cỗ như đặt từ Ole Romeny, Mitchell Lee Baker chớp thời cơ cực nhanh, đệm bóng cận thành làm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà.

36'

VÀOOOOOOOOO! Mohammed Shahriar Emon ghi bàn thắng đầu tiên cho Bangladesh ở giải đấu này.

31'

VÀOOOOO! Rizky Ridho tỏa sáng. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương bằng những pha phối hợp bật nhả xé xép hàng phòng ngự. Cơ hội tìm đến Rizky Ridho trong khu vực 16m50 và trung vệ này đã không bỏ lỡ với cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 3-0.

28'

Cơ hội bị bỏ lỡ! Ragnar Oratmangoen có khoảng trống thuận lợi ngay trước vòng cấm địa và lập tức tung cú dứt điểm căng. Tuy nhiên, bóng tìm đúng thân người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.

Ở tình huống phạt góc bên hành lang cánh trái sau đó, quả treo bóng vào khu vực 16m50 của Indonesia đã bị hàng thủ Bangladesh tập trung giải nguy thành công.

27'

Bangladesh nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Shuki Itofusa có quả tạt từ hành lang cánh trái vào thẳng khu vực 16m50, song hàng thủ Indonesia đã dễ dàng hóa giải nguy hiểm. Đội khách đang thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn chưa thể tạo ra thế trận như ý.

25'

Không vào! Indonesia được hưởng quả phạt góc.

19'

VÀOOOOO! Lại là Mitchell Lee Baker. Anh đã lập cú đúp trong 20 phút. Tận dụng tình huống hỗn loạn trước khung thành Bangladesh, Mitchell Baker tung cú giật gót đầy nhạy bén và có phần may mắn, đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách. Tỷ số bây giờ là Indonesia 2-0 Bangladesh.

Cùng thời điểm, Malaysia cũng có bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Singapore, để cạnh tranh với Indonesia về hiệu số bàn thắng bại.

17'

Bangladesh tổ chức phản công nhanh bên hành lang cánh trái, song đường chuyền quyết định của đội khách lại đi thiếu thuận lợi, giúp hậu vệ đối phương dễ dàng can thiệp và giải nguy thành công.

16'

THẾ TRẬN MỘT CHIỀU!

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Indonesia thi đấu vô cùng hưng phấn. Đội bóng xứ vạn đảo liên tục gia tăng mật độ tấn công, dồn ép Bangladesh co cụm về bên phần sân nhà.

13'

Các cầu thủ Bangladesh đang nỗ lực phòng thủ trước sức ép của Indonesia.

11'

VÀOOOOO! Mitchell Lee Baker ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Đón quả căng ngang dọn cỗ từ Ole Romeny, Mitchell Lee Baecker đệm bóng vô cùng tinh tế, khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Sau hàng loạt tình huống hãm thành liên tục, nỗ lực của đội chủ nhà Indonesia rốt cuộc cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước.

7'

Bỏ lỡ cơ hội! Indonesia tổ chức tấn công bên hành lang cánh phải, song pha xử lý bóng của Kevin Diks lại quá lộ liễu, giúp hậu vệ đối phương dễ dàng bắt bài và hóa giải nguy hiểm.

5'

Dù liên tục bị ép sân nhưng các cầu thủ Bangladesh đang phòng ngự rất tập trung.

3'

Không được! Bangladesh tổ chức phản công nhanh, song đường chuyền quyết định hướng tới vị trí của Shuki Itofusa đi hơi mạnh, tạo điều kiện để hậu vệ đội chủ nhà kịp thời can thiệp và giải nguy thành công.

2'

Các cầu thủ Indonesia đã thể hiện sự quyết tâm ngay từ phút đầu tiên của trận đấu. Họ nhanh chóng tràn lên tấn công khung thành Bangladesh.

1'

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

Đội hình xuất phát Bangladesh

Đội hình xuất phát Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia trước tính toán giành vé vào chung kết

Diễn biến tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. Nhờ chiến thắng 2-0 trước Singapore ở ngày ra quân cùng trận hòa quả cảm trong thế thiếu người trước Malaysia, Indonesia hiện bỏ túi 4 điểm cùng hiệu số +2. Dù phải tạm xếp sau Malaysia (hiệu số +3), cơ hội chiếm lấy vị trí số một để giành vé vào chơi trận chung kết của đại diện xứ Vạn đảo vẫn vô cùng sáng sủa.

Khát khao đăng quang và bài toán hàng công

Được thi đấu trên thánh địa quê nhà, đội bóng của HLV Herdman thể hiện rõ tham vọng xưng vương khi quy tụ lực lượng cực kỳ chất lượng, nổi bật là việc tung ra sân đội hình gồm toàn bộ các nhân tố mang hai dòng máu. Dù sở hữu dàn quân vượt trội, hiệu suất săn bàn của đội chủ nhà vẫn là dấu hỏi khi mới chỉ có 2 lần xé lưới đối phương sau hai trận.

Để chiếm lấy ngôi đầu từ tay Malaysia, Kevin Diks cùng các đồng đội rơi vào thế bắt buộc phải dội một "mưa bàn thắng" vào lưới Bangladesh nhằm tối ưu hóa hiệu số phụ.

Kịch bản cho tấm vé chung kết

Nhiệm vụ thắng đậm ở lượt trận cuối hoàn toàn nằm trong tầm tay của Indonesia. Bangladesh hiện bét bảng, bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt và khó lòng chống đỡ trước áp lực từ đội chủ nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia nhiều khả năng sẽ dâng cao đội hình để áp đặt lối chơi và duy trì sức ép dồn dập trong suốt thời gian thi đấu.

Tuy nhiên, 3 điểm cùng một tỷ số đậm đà trước Bangladesh mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để thầy trò HLV Herdman lật đổ vị trí dẫn đầu chính là việc Malaysia phải sảy chân (hòa hoặc thua) trong cuộc đối đầu với Singapore.