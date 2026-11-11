Thắng đậm Thái Lan, U23 Việt Nam nhận cơn mưa lời khen từ CĐV Đông Nam Á

U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

Chiến thắng vang dội 3-0 trước U23 Thái Lan trong trận ra quân tại giải Gia Lai VTV Cup 2026 giúp U23 Việt Nam ghi điểm mạnh với giới chuyên môn và người hâm mộ. Màn trình diễn thăng hoa mang về 3 điểm trọn vẹn, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch của đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh.

Sức mạnh vượt trội của U23 Việt Nam khiến cộng đồng bóng đá khu vực Đông Nam Á và châu Á phải có cái nhìn nể trọng.

Một CĐV Thái Lan không giấu được sự thất vọng, thừa nhận: "Thua 0-3 thì chẳng còn gì để bào chữa. Việt Nam chơi tốt hơn chúng ta ở gần như mọi vị trí. Nếu cứ đá thế này, thật khó để Thái Lan cạnh tranh với họ trong tương lai."

Đồng quan điểm, một người hâm mộ Indonesia bày tỏ sự kiêng nể: "Việt Nam lại thắng Thái Lan, lần này còn là tỷ số 3-0. Tôi nghĩ họ chính là ứng viên số một cho chức vô địch. Bóng đá trẻ Việt Nam thực sự rất đáng gờm."

Trong khi đó, một CĐV Malaysia nhìn nhận dưới góc độ chiến thuật: "Điều đáng sợ không phải là Việt Nam ghi được 3 bàn, mà là cách họ kiểm soát trận đấu. Thái Lan gần như không có nhiều cơ hội. Các đội còn lại chắc chắn phải dè chừng Việt Nam."

Ở một góc nhìn trung lập hơn, một CĐV Qatar đưa ra đánh giá thận trọng: "Việt Nam đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ sau chiến thắng này. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn những thử thách phía trước. Muốn vô địch, họ phải tiếp tục duy trì phong độ như vậy."

Chiến thắng cách biệt trước đối thủ U23 Thái Lan mang lại bệ phóng tinh thần tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam bước vào các lượt trận tiếp theo.

Dù hành trình chinh phục ngôi vương vẫn còn nhiều chông gai, màn trình diễn bùng nổ trong trận ra quân chứng minh rằng tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn đủ bản lĩnh và năng lực để hướng tới danh hiệu cao nhất. Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung và phong độ ổn định này, U23 Việt Nam sẽ là thử thách mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải e ngại.