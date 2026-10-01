Thắng đậm Singapore, Malaysia vẫn mất ngôi đầu bảng vào tay Indonesia

Tối 1/10, đã diễn ra màn so tài giữa Malaysia và Singapore ở lượt trận thứ ba bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào chung kết.

Với mục tiêu giành 3 điểm, Malaysia nhập cuộc rất chủ động và sớm tạo ra lợi thế. Phút 6, Tierney bị hậu vệ Singapore phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài quyết định cho “Bầy hổ” được hưởng phạt đền.

Malaysia thắng đậm Singapore ở lượt trận cuối bảng A (Ảnh: FAM).

Trên chấm 11m, Bergson lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ môn Mahbud để đưa Malaysia vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Singapore dần đẩy cao đội hình và tạo ra rất nhiều sóng gió trước khung thành Malaysia.

Phút 13, Song Ui Young có cơ hội rất tốt khi thoát xuống đối mặt với thủ môn Syihan Hazmi. Tuy nhiên, người gác đền của Malaysia đã kịp thời đổ người cản phá cú sút của đối phương, giúp đội nhà bảo toàn lợi thế.

Những phút tiếp theo, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Singapore cố gắng tổ chức tấn công tìm bàn gỡ, trong khi Malaysia vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở những pha phản đòn.

Phút 26, Hidalgo đi bóng kỹ thuật, loại bỏ ba cầu thủ Singapore trước khi căng ngang vào trong để Stuart Wilkin chọn vị trí rồi đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Tạo ra khoảng cách 2 bàn, Malaysia chủ động chơi chậm lại để bảo vệ thành quả. Đồng thời, thế trận này cũng hoàn toàn phù hợp với cách đá phản công của đội bóng áo vàng đen.

Trong khi đó, Singapore ra sức tấn công với mục tiêu tìm được ít nhất một bàn gỡ trước khi bước vào giờ nghỉ. Nhưng các chân sút của đội bóng đảo quốc sư tử lại có ngày thi đấu chưa thực sự thành công khi liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Bước sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình với mục tiêu ghi thêm bàn để cạnh tranh ngôi đầu bảng A với Indonesia.

Nhưng khi vẫn đang loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành đối thủ, Malaysia suýt phải trả giá đắt.

Phút 55, Singapore có cơ hội rất tốt để ghi bàn khi Song Ui Young nhận đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm trong vòng cấm Malaysia. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang khung thành.

Sau tình huống này, Malaysia nhanh chóng giành lại thế chủ động và tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 63, Aiman thoát xuống rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào phía trong cho Bergson đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Dẫn trước 3 bàn nhưng Malaysia vẫn không dừng lại bởi họ cần cải thiện hiệu số để cạnh tranh với Indonesia. Đến phút 75, Paulo Josue tung cú dứt điểm quyết đoán để nâng tỷ số lên 4-0 cho “Bầy hổ”.

Những phút cuối trận, Malaysia gần như dồn toàn bộ đội hình sang phần sân Singapore nhằm tìm thêm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, sức ép của đội bóng áo vàng đen cũng đã mang tới kết quả.

Phút 87, Malaysia tổ chức tấn công bài bản và Bashah Syahir đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ 5 cho đội nhà.

Phút 90+3, Bergson hoàn tất cú hat-trick bằng cú sút uy lực từ mép vòng cấm, ấn định chiến thắng 6-0 cho Malaysia.

Tuy thắng đậm Singapore nhưng Malaysia vẫn không thể giữ ngôi nhất bảng A do kém Indonesia về chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A.

Đội hình ra sân: Malaysia: Syihan Hazmi, Cheng, Cools, Tapp, Ting, Hidalgo, Laine, Aiman, Wilkin, Tierney, Bergson. Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Baharudin, Abdullah, Shahiran, Nakamura, Kweh, Harhys Stewart, Song Ui Young, Fandi.