Thắng đậm Pakistan, Thái Lan gửi lời thách thức đến đội tuyển Việt Nam

Tại nhóm Premier Division, chỉ hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, vì vậy từng trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng.

Thái Lan hiểu rõ điều đó và nhanh chóng thể hiện quyết tâm khi kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Pakistan chủ yếu lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) thi đấu vượt trội đối thủ. Ảnh: FAT

Sức ép liên tục của Thái Lan giúp đội bóng này mở tỉ số ở phút 30. Jude Soonsup-Bell đánh đầu khiến thủ môn Pakistan phải đẩy bóng cứu thua, nhưng Teerasak Poeiphimai có mặt đúng lúc để đá bồi thành công.

Chỉ 10 phút sau, Jude Soonsup-Bell tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan. Đại diện Đông Nam Á bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan vẫn duy trì thế trận chủ động và không cho Pakistan nhiều cơ hội triển khai bóng.

Phút 63, Teerasak Poeiphimai thoát xuống và dứt điểm từ góc hẹp. Bóng đổi hướng sau khi chạm chân hậu vệ Pakistan, giúp tiền đạo Thái Lan hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 3-0.

Đội bóng "xứ chùa vàng" có khởi đầu thuận lợi tại giải. Ảnh: FAT

Đến phút 83, Teerasak tiếp tục tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn thứ hai của riêng mình trong trận, ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Lan.

Ba điểm cùng hiệu số +4 giúp đội bóng "xứ chùa vàng" có màn ra quân thuận lợi và tạo sức ép nhất định lên các đối thủ ở bảng B. Đáng chú ý, cuộc chạm trán Việt Nam ngày 29.9 được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines lúc 19h30 tối nay 26.9. Kết quả trận đấu này sẽ phần nào cho thấy tương quan lực lượng trước cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 29.9.