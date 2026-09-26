Thắng đậm Pakistan, Thái Lan gây sức ép lên tuyển Việt Nam

Thái Lan chủ động cất nhiều trụ cột như Chanathip, Supachai, Supachok... trong trận ra quân ở FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ yếu là Pakistan (hạng 198 thế giới).

Tuy nhiên, "Voi chiến" vẫn dễ dàng áp đảo để giành chiến thắng trước 4-0 trước Pakistan.

Thái Lan giành chiến thắng dễ dàng trước Pakistan (Ảnh: FAT).

Đây là chiến thắng khá dễ dàng của Thái Lan. Họ gây sức ép nghẹt thở về phía khung thành của Pakistan ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong hiệp 1, đội bóng xứ chùa vàng vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell.

Sang hiệp 2, Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn dễ dàng có được những bàn thắng. Phút 64, Teerasak Poeiphimai dứt điểm đập chân Haris Zeb bay vào lưới Pakistan, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Thái Lan. Chiến thắng này giúp "Voi chiến" gây sức ép lên tuyển Việt Nam. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ ra sân vào lúc 19h30 gặp Philippines.