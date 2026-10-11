Thắng đậm New England Revolution 0-3, Seattle Sounders củng cố vị trí thứ 7 tại MLS

📊 Xem thống kê chi tiết trận New England Revolution 0-3 Seattle Sounders: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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New England Revolution0 - 3Seattle SoundersKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

New England Revolution tiếp đón Seattle Sounders.

12'Seattle Sounders cầm bóng áp đảo

Trải qua hơn 10 phút thi đấu đầu trận, Seattle Sounders kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng lên tới 70% so với 30% của New England Revolution. Dù vậy, đội chủ nhà mới là bên tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm hơn khi đã tung ra 2 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), khiến thủ môn đội khách phải có 1 lần cứu thua để giữ tỷ số 0-0.

15'Hassani Dotson mở tỷ số cho Seattle Sounders

Phút 15, Hassani Dotson dứt điểm chuẩn xác đưa Seattle Sounders vượt lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của New England Revolution. Bàn thắng sớm giúp đội khách chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội từ đầu trận thành lợi thế dẫn bàn cụ thể.

19'Cristian Roldan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 19, Cristian Roldan bên phía Seattle Sounders đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 ngay trên sân khách, đội bóng áo xanh bắt đầu phải đối mặt với áp lực va chạm ngày càng nóng trên sân.

24'William Sands nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo William Sands bên phía New England Revolution sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Seattle Sounders dẫn trước 0-1, đội chủ nhà càng gặp thêm bất lợi khi hậu vệ của mình phải nhận án phạt từ sớm.

24'Seattle Sounders nắm thế chủ động sau nửa hiệp một

Trôi qua nửa hiệp một, Seattle Sounders vẫn đang làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn trước 0-1 cùng tỷ lệ cầm bóng áp đảo 34% - 66%. Dù kiểm soát bóng ít hơn, New England Revolution lại nhỉnh hơn về số nỗ lực bắn phá với dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1), buộc thủ thành đối phương phải có 0 - 2 lần cứu thua để bảo toàn khoảng cách mong manh.

36'Seattle Sounders nắm lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 36, Seattle Sounders vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với 53% thời lượng cầm bóng và duy trì cách biệt 0-1. Dù New England Revolution nỗ lực dâng cao và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (4-2, trúng đích 2-1), hàng thủ đội khách vẫn thi đấu chắc chắn với 2 pha cứu thua để hóa giải sức ép.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'New England nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 49, New England Revolution đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 51% - 49% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số pha dứt điểm với 7 - 3 (trúng đích 3 - 1). Dẫu vậy, Seattle Sounders vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn 0-1 nhờ sự tập trung nơi hàng thủ với 0 - 3 lần cứu thua cùng lối chơi áp sát quyết liệt dẫn đến 4 - 10 lần phạm lỗi.

56'Hassani Dotson nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 56, Hassani Dotson bên phía Seattle Sounders phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bảo toàn lợi thế dẫn 0-1, sự quyết liệt khu trung tuyến khiến họ phải nhận thêm án phạt thẻ cảnh cáo.

60'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 60, Seattle Sounders có sự thay đổi người khi Snyder Brunell được tung vào sân để thế chỗ cho Sebastian Gomez. Với lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Boston Stadium, đội khách nhiều khả năng muốn làm mới thể lực nhằm duy trì thế trận an toàn.

63'New England Revolution nỗ lực ép sân

Bước sang phút 63, New England Revolution đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm quyền kiểm soát bóng 56% - 44%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 7 - 4, buộc thủ thành đối phương phải có tới 3 lần cứu thua để giúp Seattle Sounders bảo toàn cách biệt 0-1 mong manh.

65'New England Revolution làm mới đội hình

Phút 65, New England Revolution quyết định rút Matt Polster ra nghỉ để nhường chỗ cho Ilay Feingold. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà cần thêm luồng sinh khí mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở quãng thời gian còn lại.

68'Seattle Sounders tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 68, Seattle Sounders có sự điều chỉnh nhân sự khi Paul Arriola được tung vào sân thay thế Jordan Morris. Đội khách làm mới tuyến trên nhằm duy trì áp lực trong thế trận đang dẫn 0-1.

69'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự bảo toàn cách biệt

Phút 69, Seattle Sounders quyết định rút Yeimar Gomez ra nghỉ để nhường chỗ cho stuar hawkins. Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-1, sự thay đổi này có thể nhằm gia cố tuyến phòng ngự trước sức ép từ phía New England Revolution.

73'New England Revolution làm mới tuyến giữa

Phút 73, New England Revolution quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Judah Siqueira được tung vào sân để thế chỗ cho Jackson Yueill. Đội chủ nhà cần thêm luồng sinh khí mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74'New England Revolution làm mới hàng công

Phút 74, New England Revolution quyết định đưa Dániel Gazdag vào sân thay thế cho Luca Daniel·Langoni. Đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà, sự điều chỉnh này có thể nhằm tìm kiếm làn gió mới để cải thiện khả năng tấn công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74'Dejan Joveljic nhân đôi cách biệt cho Seattle Sounders

Phút 74, đón đường kiến tạo từ Paul Arriola, Dejan Joveljic dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Seattle Sounders. Bàn thắng này giúp đội khách tạo ra khoảng cách an toàn ngay trên sân của New England Revolution khi trận đấu bước vào những phút cuối.

75'New England nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 75, New England Revolution đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ với tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn 55% - 45%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực liên tục với số quả phạt góc áp đảo 7 - 4 cùng tổng cộng 8 - 6 cú dứt điểm, nhưng hàng thủ Seattle Sounders vẫn đang thi đấu đầy tập trung để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-2.

80'Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự ở phút 80

Phút 80, Seattle Sounders quyết định có sự thay đổi người khi Kalani Kossa-Rienzi được tung vào sân thế chỗ Alexander Roldan. Đội khách tiếp tục làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-2 trong những phút thi đấu cuối trận.

80'Seattle Sounders làm mới hàng công ở phút 80

Phút 80, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jesús Ferreira được tung vào sân thế chỗ Dejan Joveljić. Đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới trên tuyến đầu nhằm duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế dẫn 0-2.

81'Paul Arriola nới rộng cách biệt lên 0-3

Phút 81, Paul Arriola ghi tên mình lên bảng tỷ số giúp Seattle Sounders vươn lên dẫn trước 0-3 ngay trên sân của New England Revolution. Bàn thắng thứ ba gần như dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

85'Diego Fagúndez vào sân thay Carles Gil

Phút 85, New England Revolution tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Diego Fagúndez được tung vào sân thế chỗ Carles Gil. Khi đã bị dẫn trước 0-3, đây dường như chỉ là sự thay đổi nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự trong những phút cuối.

85'New England Revolution làm mới hàng công

Phút 85, New England Revolution quyết định đưa Griffin Yow vào sân thế chỗ Peyton Miller. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 ngay trên sân nhà, đây là nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự ở những phút cuối trận của đội bóng.

87'Seattle Sounders bảo toàn khoảng cách ba bàn

Tiến về những phút cuối, New England Revolution nỗ lực dâng cao với thời lượng cầm bóng 57% - 43% và nhỉnh hơn ở số pha dứt điểm (10 - 8). Dù vậy, Seattle Sounders vẫn đang phòng ngự đầy kỷ luật để bảo toàn tỷ số 0-3, buộc thủ môn đội khách phải trổ tài với 5 pha cứu thua.

KTKết thúc: New England Revolution 0-3 Seattle Sounders

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 08:40 11/10/2026

Cuộc so tài giữa New England Revolution và Seattle Sounders vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân Boston Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả thời gian qua. Hiệu suất săn bàn ổn định của đôi bên là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một thế trận cởi mở và giàu tính cống hiến.

Phong độ và bước chạy đà của hai đội bóng

Seattle Sounders bước vào màn so tài này với hành trang là chuỗi trận bất bại ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng giành 3 chiến thắng trước khi có 2 trận hòa liên tiếp ở những lần ra sân gần đây. Sự ổn định trên phương diện thi đấu giúp họ củng cố vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 38 điểm.

Ở bên kia chiến tuyến, New England Revolution cũng cho thấy sự nguy hiểm từ các phương án hãm thành. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ sân Boston Stadium đã mang về 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại. Mặc dù vừa trải qua một trận thua ở lần ra sân gần nhất, sức công phá ổn định ở các vòng đấu trước đó vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu và cục diện trên sân Boston Stadium

Xét về thành tích chạm trán, sự cân bằng là xu hướng nổi bật giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội đã chia điểm với 3 trận hòa, trong khi Seattle Sounders có được 1 trận thắng và New England Revolution chưa có chiến thắng nào.

Bước vào trận đấu sắp tới, việc cả hai câu lạc bộ đều duy trì được khả năng vận hành trơn tru ở mặt trận tấn công sẽ thúc đẩy các pha ăn miếng trả miếng. New England Revolution có lợi thế sân bãi để chủ động triển khai các đợt lên bóng, trong khi Seattle Sounders với mạch 5 trận bất bại hoàn toàn sẵn sàng đáp trả trong các tình huống phản công nhanh.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)