📊 Xem thống kê chi tiết trận Nacional 0-4 Famalicao: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Nacional0 - 4FamalicaoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Nacional tiếp đón Famalicao.

7'Georgios Koutsias mở tỷ số sớm cho Famalicao

Ngay phút thứ 7, đội khách đã có bàn khai thông bế tắc khi Georgios Koutsias dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Marcos Vinicios Lopes Moura, đưa Famalicao vươn lên dẫn 0-1. Khởi đầu thuận lợi trên sân Estádio da Madeira giúp Famalicao nắm lợi thế lớn từ rất sớm.

12'Nacional nỗ lực kiểm soát bóng sau bàn thua

Sớm nhận bàn thua và bị dẫn 0-1, Nacional nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn hẳn 61% - 39%. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công khi số pha dứt điểm vẫn đang nghiêng về phía Famalicao với tỷ lệ 1 - 2.

13'Marcos Vinicios nhân đôi cách biệt cho Famalicao

Phút 13, Marcos Vinicios Lopes Moura lên tiếng chuẩn xác để nâng tỷ số lên 0-2 cho Famalicao. Đội khách nhập cuộc đầy thăng hoa khi có liền hai bàn thắng chóng vánh ngay trên sân Estádio da Madeira, dồn Nacional vào thế bám đuổi vô cùng khó khăn.

24'Famalicao duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau nửa đầu hiệp một, dù Nacional nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64% - 36%, đội khách Famalicao vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 nhờ sự hiệu quả rõ rệt. Famalicao tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn với 3 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 2), khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

28'Víctor Rofino Gordo nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 28, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Víctor Rofino Gordo của Famalicao sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-2 trên sân Estádio da Madeira, đội khách vẫn cần giữ sự tập trung và tránh những pha can thiệp quá mức cần thiết.

37'Famalicao duy trì lợi thế dẫn bàn

Tiến về cuối hiệp một, Nacional nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 60% - 40% nhằm tìm đường vào khung thành đối phương. Dù vậy, Famalicao vẫn làm chủ tình hình nhờ hiệu quả vượt trội, duy trì cách biệt an toàn sau khi đã tung ra 4 - 5 lần dứt điểm và hưởng 0 - 2 quả phạt góc.

40'Georgios Koutsias nâng tỷ số lên 0-3 cho Famalicao

Phút 40, Georgios Koutsias ghi bàn giúp Famalicao nới rộng cách biệt lên 0-3 ngay trên sân Estádio da Madeira. Đội khách đang thể hiện sự hiệu quả vượt trội khi cả 3 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp một đều chuyển hóa thành bàn thắng.

45'Nacional thay người tìm kiếm hy vọng

Phút 45, Nacional quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Williams Kokolo được tung vào sân thế chỗ Jose Gomes. Bị dẫn trước 0-3 ngay trước giờ nghỉ, ban huấn luyện đội chủ nhà buộc phải có những điều chỉnh sớm nhằm cải thiện thế trận.

45'Nacional sớm điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Phút 45, bên phía Nacional có sự thay đổi nhân sự khi Stavros Gavriel được tung vào sân để thay thế cho Song Min-kyu. Bị dẫn trước 0-3 ngay trong hiệp một, đội chủ nhà buộc phải có những tính toán mới nhằm tìm kiếm cơ hội xoay chuyển cục diện.

45'Nacional sớm thay người trước giờ nghỉ

Phút 45', Nacional quyết định đưa Ivanildo Fernandes vào sân thế chỗ José Vitor Lima Cardoso. Việc bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp một buộc ban huấn luyện đội chủ nhà phải sớm có sự điều chỉnh nhằm ổn định lại đội hình.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Famalicao duy trì lợi thế lớn ba bàn

Bước sang phút 49, Nacional nỗ lực kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 57% - 43% nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Famalicao đang nắm lợi thế dẫn 0-3 đầy an toàn và chơi cực kỳ hiệu quả khi dứt điểm trúng đích 1 - 3 vượt trội so với đội chủ nhà.

61'Nacional làm mới nhân sự tìm kiếm hy vọng

Phút 61, Nacional quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi Pablo Ruan được tung vào sân để thế chỗ cho Matchoi Djaló. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm những luồng gió mới nhằm xoay chuyển cục diện sau khi để đối thủ dẫn trước 0-3.

63'Pedro Bondo Francisco nhận thẻ vàng

Phút 63, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Pedro Bondo Francisco bên phía Famalicao sau pha phạm lỗi. Dù đội khách đang dẫn trước an toàn 0-3, các cầu thủ phòng ngự của họ vẫn phải thi đấu tập trung và tránh những pha bóng quyết liệt không cần thiết.

63'Famalicao giữ vững lợi thế dẫn ba bàn

Bước sang phút 63, dù Nacional nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39%, Famalicao vẫn làm chủ hoàn toàn tình hình nhờ lợi thế dẫn trước 0-3. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tính hiệu quả khi đôi bên cùng có 9 - 9 lần dứt điểm, nhưng đội khách Famalicao áp đảo về độ chính xác với 2 - 5 cú sút trúng đích.

67'Marcos Vinicios Lopes Moura nâng tỷ số lên 4-0 cho Famalicao

Phút 67, Marcos Vinicios Lopes Moura ghi tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt thành 0-4 cho Famalicao. Đội khách tiếp tục thể hiện sự vượt trội và hiệu quả đáng nể ngay trên sân Estádio da Madeira.

71'Williams Kokolo nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 71, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Williams Kokolo bên phía Nacional sau một pha phạm lỗi. Tình huống vào bóng thiếu chuẩn xác này khiến cầu thủ của đội chủ nhà phải nhận án phạt từ vị vua áo đen.

72'Nacional thay người tìm kiếm sự khởi sắc

Phút 72, bên phía Nacional có sự thay đổi nhân sự khi Wesley được tung vào sân thay thế cho Daniel de la Cruz. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-4 ngay trên sân nhà, ban huấn luyện đội bóng buộc phải tìm kiếm nét tươi mới để hy vọng cải thiện thế trận ở những phút còn lại.

73'Famalicao rút cầu thủ nhận thẻ ra nghỉ

Phút 73, Famalicao tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Pedro Bondo Francisco được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Leny Remo Meyer. Quyết định này giúp đội khách làm mới đội hình và tránh rủi ro khi Pedro Bondo Francisco trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

73'Famalicao rút Gil Dias ra nghỉ

Phút 73, Famalicao tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Pedro Santos được tung vào sân thế chỗ của Gil Dias. Nắm lợi thế dẫn trước 0-4 rất an toàn, ban huấn luyện đội khách chủ động làm mới đội hình để duy trì nhịp độ thi đấu.

74'Matheus dos Santos Dias nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Matheus dos Santos Dias của Nacional sau tình huống tranh cãi. Việc bị dẫn sâu 0-4 dường như đang khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà trở nên ức chế và mất bình tĩnh.

75'Finn van Breemen nhận thẻ vàng

Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Finn van Breemen bên phía Famalicao sau pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-4 rất an toàn, đội khách vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có trong phần còn lại của trận đấu.

77'Matheus dos Santos Dias nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 77, cơn ác mộng của Nacional tiếp tục chồng chất khi Matheus dos Santos Dias bị truất quyền thi đấu với một tấm thẻ đỏ. Đang bị Famalicao dẫn sâu 0-4 trên sân Estádio da Madeira, việc chơi thiếu người trong những phút cuối gần như dập tắt mọi hy vọng tìm kiếm bàn gỡ danh dự của đội chủ nhà.

77'Famalicao duy trì lợi thế áp đảo

Bước sang phút 77, dù Nacional nỗ lực kiểm soát bóng nhiều hơn với thời lượng 57% - 43%, các đợt lên bóng của đội chủ nhà vẫn thiếu tính sát thương khi chỉ có 2 cú sút trúng đích so với 6 của Famalicao. Với cách biệt an toàn 0-4 cùng tổng số pha dứt điểm vượt trội 9 - 10, đội khách đang thi đấu vô cùng thong dong để bảo toàn chiến thắng đậm đà.

80'Famalicao rút trụ cột khi dẫn sâu

Phút 80, Famalicao tiến hành thay đổi nhân sự khi Óscar Aranda Subiela được tung vào sân thế chỗ Marcos Vinicios Lopes Moura. Với lợi thế dẫn trước 0-4 cùng ưu thế chơi hơn người, đội khách hoàn toàn làm chủ cục diện trong những phút cuối.

80'Famalicao rút tiền đạo Koutsias nghỉ ngơi

Phút 80, Famalicao tiến hành thay đổi nhân sự khi Umar Abubakar được tung vào sân thế chỗ cho Georgios Koutsias. Với cách biệt dẫn trước 0-4 và lợi thế chơi hơn người, đội khách hoàn toàn chủ động giữ sức cho các trụ cột trong những phút cuối trận.

83'Famalicao rút Rodrigo Pinheiro nghỉ ngơi

Phút 83, Famalicao tiến hành thay đổi nhân sự khi Gustavo Garcia được tung vào sân thế chỗ Rodrigo Pinheiro. Với lợi thế dẫn trước 0-4 cùng việc đối thủ Nacional chỉ còn chơi với 10 người, đội khách hoàn toàn chủ động điều tiết trận đấu trong những phút cuối.

90'Famalicao áp đảo hiệu quả trước Nacional

Bước sang phút 90, dù Nacional nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45%, sự hiệu quả lại hoàn toàn thuộc về Famalicao. Đội khách tận dụng triệt để các cơ hội với 7 pha dứt điểm trúng đích so với 3 của đối thủ (tổng dứt điểm 11 - 12), qua đó duy trì cách biệt an toàn 0 - 4 khi trận đấu trôi về những phút cuối.

KTKết thúc: Nacional 0-4 Famalicao

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 23:24 19/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Nacional và Famalicao diễn ra lúc 21h30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estádio da Madeira là màn so tài đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu không như ý. Với việc cùng có 4 điểm trong tay và chia nhau những vị trí ở nửa dưới bảng thứ bậc, cả chủ nhà lẫn đội khách đều hướng đến một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực tâm lý đang đè nặng.

Tín hiệu khởi sắc của Nacional đối đầu với sự bế tắc của Famalicao

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, Nacional vừa tìm thấy tia sáng quan trọng sau chuỗi ngày ảm đạm. Đội chủ sân Estádio da Madeira đã có 1 chiến thắng quý giá ở vòng đấu gần nhất, qua đó chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước đó. Tính trong 5 trận đấu gần đây, thành tích của Nacional là thắng 1 trận và thua 4 trận. Dù sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn, tinh thần hưng phấn từ việc tìm lại cảm giác giành trọn vẹn điểm số sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ chủ nhà trong lần ra sân này.

Ở chiều ngược lại, Famalicao đang lún sâu vào giai đoạn khó khăn về mặt kết quả. Đội khách đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Sau khi có 3 trận hòa liên tiếp, họ lại nhận 2 thất bại ở các lần ra sân gần nhất. Việc để thua 2 trận và hòa 3 trận trong 5 lần thi đấu vừa qua phản ánh rõ sự chững lại trong khả năng duy trì thế trận và chuyển hóa cơ hội của đại diện này.

Thế cân bằng trên bảng xếp hạng và ưu thế đối đầu lịch sử

Sau những vòng đấu đã qua, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất sít sao. Famalicao đang đứng ở vị trí thứ 13 với 4 điểm, trong khi Nacional bám đuổi ngay phía sau ở hạng 15 và cũng có cùng 4 điểm. Điểm số tương đương biến trận đấu tới thành cuộc đối đầu trực tiếp, nơi bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến một trong hai bên rơi sâu hơn xuống nhóm nguy hiểm.

Dẫu vậy, Famalicao vẫn có điểm tựa tâm lý đáng kể từ các thống kê trong quá khứ. Xét trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên, Famalicao chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Nacional đánh bại đúng 1 lần. Những kết quả thuận lợi trước đây cho thấy Famalicao thường biết cách tạo ra thế trận áp đảo hoặc khai thác tốt sơ hở của Nacional.

Điểm tựa sân nhà và bài toán chiến thuật then chốt

Lợi thế lớn nhất của Nacional lúc này chính là điểm tựa sân vận động Estádio da Madeira. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực cho tập thể này, đặc biệt là khi họ vừa cắt đứt được mạch trận thua bết bát. Lối chơi của Nacional nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hậu tuyến trước khi nghĩ đến việc dâng cao tấn công, nhằm tránh rơi vào bẫy phản công của đối thủ.

Trong khi đó, Famalicao bước vào trận đấu với mệnh lệnh phải giành kết quả tốt để chặn đứng đà sa sút. Để làm được điều đó, họ cần cải thiện tính hiệu quả ở cả khâu tổ chức phòng ngự lẫn khả năng dứt điểm. Một thế trận giằng co và toan tính từ cả hai băng ghế chỉ đạo là điều hoàn toàn có thể lường trước, bởi một điểm số lúc này cũng mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn cho đôi bên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)