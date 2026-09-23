Thắng đậm Hanoi Buffaloes, Saigon Heat tiến gần chức vô địch VBA 2026

Jamal Mayali lên rổ trước tay chắn cầu thủ Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)

Tối 22/9, bước vào trận đấu thứ hai của loạt chung kết với lợi thế dẫn trước 1-0, Saigon Heat giữ nguyên đội hình xuất phát. Trong khi đó, Hanoi Buffaloes có sự điều chỉnh khi Đinh Tiến Công được xếp đánh chính thay Nguyễn Huy Hoàng.

Hai đội nhập cuộc thận trọng, tập trung phòng ngự khu vực cận rổ. Việc liên tục phải đưa bóng ra ngoài khiến hiệu suất ghi điểm trong những phút đầu không cao. Tuy nhiên, hai pha úp rổ của Nyang Wek cùng cú ném 3 điểm của Huỳnh Trực Nhân giúp Saigon Heat tạo lợi thế 19-13 sau hiệp đầu.

Sang hiệp 2, Hanoi Buffaloes cải thiện khả năng tấn công nhờ đóng góp của các cầu thủ dự bị. AJ Bramah cùng các trụ cột giúp đội khách có thời điểm rút ngắn cách biệt xuống còn 30-32.

Đúng thời điểm Hanoi Buffaloes bắt đầu gây sức ép, Jamal Mayali lên tiếng. Cầu thủ của Saigon Heat liên tiếp ghi điểm, trong đó có ba tình huống ném 3 điểm, giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 45-32.

Sau giờ nghỉ, Hanoi Buffaloes nỗ lực thu hẹp khoảng cách nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của đối phương. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nyang Wek và Tim Waale giúp Saigon Heat kiểm soát tốt khu vực cận rổ, hạn chế khả năng ghi điểm của các trụ cột đội khách.

Huỳnh Trực Nhân tỏa sáng ở những tình huống cuối hiệp giúp Saigon Heat gia tăng lợi thế. (Ảnh: VBA)

Ở chiều ngược lại, Saigon Heat tiếp tục duy trì hiệu quả trong tấn công. Cú ném xa của Huỳnh Trực Nhân vào những giây cuối hiệp 3 giúp đội chủ nhà bước vào hiệp quyết định với lợi thế 66-54.

Saigon Heat tiếp tục gia tăng cách biệt trong hiệp 4 và có thời điểm dẫn hơn 20 điểm. Hanoi Buffaloes chuyển sang phòng ngự toàn sân, đồng thời tập trung tấn công khu vực cận rổ với hy vọng rút ngắn khoảng cách, nhưng không thể tạo ra bước ngoặt.

Brandis Raley-Ross với kinh nghiệm và khả năng xử lý bóng giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận trong thời gian còn lại. Saigon Heat khép lại trận đấu với chiến thắng 99-74.

Jamal Mayali được trao danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) sau khi ghi 25 điểm, có 5 kiến tạo và thực hiện thành công 5 trong 8 cú ném 3 điểm, đạt hiệu suất 62%.

Mayali cho biết, những thất bại trước Hanoi Buffaloes ở giai đoạn mùa giải chính không ảnh hưởng đến niềm tin của Saigon Heat. Dù chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng, anh nhấn mạnh toàn đội vẫn cần duy trì sự tập trung cho những trận đấu tiếp theo.

Người hâm mộ bùng nổ trước màn thể hiện áp đảo của đội nhà. (Ảnh: VBA)

Bên phía Hanoi Buffaloes, AJ Bramah tiếp tục là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất với 31 điểm. Tuy nhiên, việc các mũi tấn công còn lại không có nhiều khoảng trống trước hàng phòng ngự Saigon Heat khiến đội đương kim vô địch gặp khó trong việc duy trì thế bám đuổi.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp Saigon Heat nắm lợi thế lớn trong loạt chung kết VBA 2026. Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ cần thêm một chiến thắng để hoàn tất mục tiêu giành chức vô địch.