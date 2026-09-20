Thắng đậm đội của Công Phượng, CLB Công an Hà Nội vững vàng ngôi đầu V-League

Trận đấu giữa Đồng Nai và CAHN diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa lớn khiến mặt sân sũng nước. Điều này phần nào ảnh hưởng tới khả năng triển khai bóng của hai đội.

Sau hai thất bại liên tiếp ở hai vòng đầu tiên, Đồng Nai nhập cuộc với sự thận trọng trước nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, kế hoạch của Đồng Nai sớm bị đảo lộn bởi tình huống xảy ra ở phút 15. Hậu vệ Lê Văn Sơn có hành vi đánh nguội với Nguyễn Đình Bắc và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc phải chơi thiếu người từ quá sớm đẩy Đồng Nai vào thế chống đỡ trong phần còn lại của trận đấu.

CAHN thắng 3-0 Đồng Nai, bùng nổ với 3 bàn trong 6 phút

Có lợi thế về quân số, CAHN nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Dù vậy, phải sang hiệp 2, nhà ĐKVĐ mới tạo ra khác biệt bằng những bàn thắng liên tiếp.

Phút 52, từ tình huống đá phạt góc được tổ chức bài bản, Lê Phạm Thành Long thực hiện đường chuyền thuận lợi để Alan Grafite chọn đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Đồng Nai.

Bàn mở tỉ số giúp CAHN cởi bỏ áp lực và chơi thanh thoát hơn. Chỉ 3 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Leo Artur thực hiện quả tạt chính xác từ cánh trái, tạo điều kiện để Perea băng vào đánh đầu đập đất, khiến thủ môn Phạm Văn Phong không thể cản phá.

Đến phút 58, CAHN hoàn tất chuỗi 3 bàn thắng trong vòng 6 phút. Lê Phạm Thành Long tung cú sút xa mạnh và quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm chân Hữu Tuấn đổi hướng, khiến thủ môn Đồng Nai không kịp phản ứng, qua đó nâng tỉ số lên 3-0.

Sau khi tạo được cách biệt an toàn, CAHN chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng và bảo toàn lực lượng. Đồng Nai dù có sự xuất hiện của Nguyễn Công Phượng trên hàng công cũng không thể tạo ra sự khác biệt trong khoảng thời gian còn lại.

Chung cuộc, CAHN giành chiến thắng 3-0. Đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu, vững vàng ở vị trí số 1, trong khi Đồng Nai vẫn chưa có điểm số nào và tiếp tục gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối bảng V-League 2026/27.