Thắng đậm Auxerre, Rennes áp sát nhóm trên trong khi đối thủ ngụp lặn ở nửa dưới

📊 Xem thống kê chi tiết trận Rennes 4-1 Auxerre: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Rennes4 - 1AuxerreKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Rennes tiếp đón Auxerre.

13'Thế trận giằng co những phút đầu

Sau gần 15 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng khi Auxerre nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 55% so với 45% của Rennes. Cả hai đội đều thi đấu thận trọng, mới chỉ có vỏn vẹn 1-1 cú dứt điểm chia đều cho đôi bên và chưa lần nào bóng đi trúng đích (0-0).

15'Esteban Lepaul mở tỷ số cho Rennes

Phút 15, đón đường kiến tạo từ Charlie Cresswell, Esteban Lepaul dứt điểm chính xác đưa Rennes vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Roazhon Park cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu trận.

25'Cameron Archer gỡ hòa cho Auxerre

Phút 25, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Mamadou Diop, Cameron Archer đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Auxerre. Pha lập công quý giá này nhanh chóng đưa trận đấu tại Roazhon Park trở lại vạch xuất phát.

25'Rennes duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau 25 phút thi đấu, Rennes vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% và dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà tạo ra áp lực nhỉnh hơn với số pha phạt góc 3 - 1, trong khi Auxerre mới chỉ có 2 - 1 lần dứt điểm và chưa thể đưa bóng trúng đích lần nào (1 - 0).

37'Thế trận giằng co nghẹt thở

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Rennes nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 54% - 46% và số lần phạt góc 3 - 1, nhưng Auxerre cũng tỏ ra nguy hiểm khi chỉ số dứt điểm trúng đích đang ngang ngửa ở mức 2 - 2.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Rennes chủ động kiểm soát thế trận

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 49, Rennes tiếp tục nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng áp đảo 62% - 38%. Đội chủ nhà dồn ép liên tục và áp đảo về các pha cố định với số quả phạt góc lên tới 6 - 1, trong khi Auxerre vẫn kiên trì rình rập cơ hội khi hai đội đang hòa 1-1.

50'Anthony Rouault nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 50, trung vệ Anthony Rouault bên phía Rennes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Roazhon Park đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1.

53'Adrien Thomasson đưa Rennes tái lập thế dẫn bàn

Phút 53, từ đường chuyền của Bryan Reynolds, Adrien Thomasson dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Rennes. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Roazhon Park lấy lại lợi thế dẫn trước sau khi thế trận trở nên giằng co.

59'Adrien Thomasson nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 59, tiền vệ Adrien Thomasson bên phía Rennes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp hai, diễn ra trong bối cảnh họ đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1.

59'Thẻ vàng cho Esteban Lepaul bên phía Rennes

Phút 59, Esteban Lepaul bên phía Rennes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân đang trở nên khá nóng với liên tiếp những pha va chạm quyết liệt.

61'Rennes áp đảo thế trận sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 61, Rennes vẫn duy trì sức ép đáng kể nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 khi kiểm soát bóng tới 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với số quả phạt góc áp đảo 8 - 2 và tạo ra 10 - 7 pha dứt điểm, buộc Auxerre phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.

67'Rennes rút Thomasson rời sân

Phút 67, Rennes quyết định có sự thay đổi người khi rút Adrien Thomasson ra nghỉ để nhường chỗ cho Djaoui Cissé. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 và cần thêm sự tươi mới nơi tuyến giữa để duy trì quyền kiểm soát trong phần còn lại của trận đấu.

67'Rennes làm mới hàng công với Eliezer Mayenda

Phút 67, Rennes quyết định rút Mousa Al-Tamari rời sân để nhường chỗ cho Eliezer Mayenda. Trong bối cảnh đang dẫn trước 2-1 trên sân Roazhon Park, đội chủ nhà dường như muốn tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho mặt trận tấn công nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn.

73'Rennes áp đảo và duy trì sức ép lớn

Bước sang phút 73, Rennes vẫn nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 60% - 40% và liên tục bắn phá khung thành đối phương khi vượt trội về số pha dứt điểm (16 - 9). Sức ép tầm cao nghẹt thở còn được thể hiện rõ qua chênh lệch phạt góc 11 - 4, buộc Auxerre phải căng mình chống đỡ dù khoảng cách tỷ số 2-1 vẫn rất mong manh.

76'Auxerre điều chỉnh nhân sự ở phút 76

Phút 76, Auxerre thực hiện sự thay đổi người khi Elikya Legros được tung vào sân để thế chỗ cho Clément Akpa. Đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm thay đổi cục diện khi đang bị dẫn 1-2.

77'Auxerre làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 77, Auxerre có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi Remy Labeau Lascary được tung vào sân thay cho Danny Namaso. Trong thế trận đang bị dẫn 2-1 trên sân Roazhon Park, đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mang lại làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

77'Auxerre tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 77, Auxerre quyết định làm mới đội hình khi tung Pierre Ekwah vào sân thay thế cho Naouirou Ahamada. Đang bị Rennes dẫn trước 2-1, đội khách cần thêm năng lượng cho tuyến giữa nhằm gia tăng sức ép trong những phút thi đấu còn lại.

77'Rennes làm mới hàng công với Boulaye Dia

Phút 77, Rennes thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi rút Esteban Lepaul ra nghỉ để nhường chỗ cho Boulaye Dia. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 và việc bổ sung năng lượng tươi mới có thể giúp họ duy trì sức ép cũng như bảo toàn lợi thế mong manh.

77'Rennes làm mới hàng công với Ludovic Blas

Phút 77, Rennes thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ludovic Blas được tung vào sân để thế chỗ Issa Soumaré. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và quyết định này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho tuyến trên để bảo toàn lợi thế mong manh.

82'Auxerre làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 82', Auxerre tiến hành thay đổi nhân sự khi Aristide Zossou được tung vào sân để trám chỗ cho Arthur Piedfort. Đang bị Rennes dẫn trước 2-1, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

85'Rennes làm mới nhân sự ở những phút cuối

Phút 85', Rennes quyết định có sự thay đổi người khi Przemysław Frankowski được tung vào sân để thế chỗ cho Mahamadou Nagida. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia cố đội hình và duy trì sự chắc chắn trong khoảng thời gian nhạy cảm cuối trận khi đang dẫn 2-1.

85'Rennes nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 85, Rennes vẫn chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn tỷ số 2-1 trước sức ép từ phía Auxerre. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 59% - 41% và liên tục tạo ra sóng gió với tổng cộng 16 - 12 lần dứt điểm cùng áp lực từ 11 - 5 quả phạt góc.

87'Auxerre làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 87, Auxerre quyết định làm mới nhân sự khi rút Romain Faivre ra nghỉ và tung Youssef Khoudda vào sân. Trong bối cảnh đang bị Rennes dẫn trước 2-1, đội khách nỗ lực tìm kiếm đột biến ở khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

90'Djaoui Cissé nhận thẻ vàng ở phút 90

Phút 90, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Djaoui Cissé bên phía Rennes sau pha phạm lỗi. Dù trận đấu trôi về những phút cuối với lợi thế dẫn 3-1, đội chủ nhà vẫn phải nhận thêm một án phạt cá nhân không đáng có.

90+2'Boulaye Dia gia tăng cách biệt lên 3-1 cho Rennes

Phút 90+2, Boulaye Dia đón đường chuyền từ Ludovic Blas rồi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 cho Rennes. Pha lập công quý giá ở những phút bù giờ giúp đội chủ sân Roazhon Park gần như nắm chắc chiến thắng trọn vẹn.

90+4'Boulaye Dia ấn định cách biệt cho Rennes

Phút 90+4, đón đường kiến tạo từ Bryan Reynolds, Boulaye Dia dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 4-1 cho Rennes. Bàn thắng muộn màng khép lại ngày thi đấu tưng bừng của đội chủ nhà ngay tại Roazhon Park.

KTKết thúc: Rennes 4-1 Auxerre

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 00:10 12/10/2026

Rennes đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục ở mùa giải năm nay, và cuộc tiếp đón Auxerre lúc 22h15 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Roazhon Park được xem là cơ hội quan trọng để đội bóng áo đỏ đen củng cố vị thế của mình. Với sự ổn định đang dần được thiết lập qua từng vòng đấu, mục tiêu duy trì sức ép lên nhóm đầu bảng đang là động lực lớn nhất đối với thầy trò đội chủ nhà.

Rennes duy trì nhịp độ ổn định trong cuộc đua nhóm đầu

Bước vào màn so tài này, Rennes đang nắm giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số sít sao với nhóm xếp trên buộc đội chủ sân Roazhon Park phải chắt chiu tối đa từng điểm số nhằm nuôi hy vọng góp mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Nhìn vào phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Rennes thể hiện màn trình diễn tương đối thuyết phục khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp gần đây (thắng 3, hòa 1) chứng minh sự cải thiện rõ rệt trong lối chơi lẫn khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng áo đỏ đen. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Roazhon Park sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể để Rennes triển khai thế trận tấn công chủ động.

Auxerre chật vật tìm lối thoát khỏi chuỗi trận sa sút

Ở chiều ngược lại, Auxerre hành quân đến sân của Rennes với không ít nỗi lo về mặt phong độ. Hiện tại, đội khách đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm, khoảng cách kém đội chủ nhà 4 điểm phản ánh đúng những khó khăn mà họ gặp phải kể từ đầu mùa giải.

Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất chỉ ra Auxerre đang trải qua giai đoạn thi đấu trồi sụt nghiêm trọng. Dù từng có giai đoạn thi đấu khởi sắc với 2 chiến thắng liên tiếp, đội bóng này lại để thua ở cả 3 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 3 thất bại liên tiếp không chỉ khiến Auxerre tụt lại phía sau trên bảng xếp hạng mà còn gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trước chuyến làm khách được dự báo đầy cam go.

Yếu tố đối đầu mang lại sự thận trọng cho Rennes

Mặc dù đang có vị trí vượt trội cùng phong độ ổn định hơn, Rennes chắc chắn không thể chủ quan trước Auxerre. Lịch sử chạm trán gần đây đang ghi nhận sự cân bằng nghiêng về phía đội khách. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Rennes chỉ giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, trong khi Auxerre đã có 2 lần ca khúc khải hoàn.

Những kết quả đối đầu trong quá khứ cho thấy Auxerre luôn là một đối thủ khó chịu đối với Rennes, bất kể vị thế của hai đội ở từng thời điểm. Lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của đội khách từng nhiều lần gây ra trở ngại lớn cho mặt trận tấn công của Rennes.

Nhận định xu hướng thế trận tại Roazhon Park

Dựa trên tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với ưu thế nghiêng về phía Rennes ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà với 10 điểm cùng sự tự tin cao độ sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, khai thác sự thiếu ổn định nơi hệ thống phòng ngự của đối phương sau chuỗi 3 trận toàn thua.

Về phía Auxerre, ưu tiên hàng đầu của họ sẽ là củng cố sự chắc chắn bên phần sân nhà nhằm ngắt mạch thua liên tiếp. Một thế trận thận trọng, lùi sâu đội hình và chờ đợi cơ hội phản công là phương án hợp lý nhất cho đội bóng đang xếp thứ 14. Dẫu vậy, nếu Rennes duy trì được sự sắc bén và nhịp độ kiểm soát tốt như các trận đấu gần đây, họ hoàn toàn có cơ sở để giành trọn vẹn điểm số nhằm tiếp tục bám sát nhóm tham dự cúp châu lục.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)