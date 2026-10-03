📊 Xem thống kê chi tiết trận Ấn Độ 0-4 Brazil: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Ấn Độ0 - 4BrazilKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Ấn Độ tiếp đón Brazil.

21'Brazil áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn 20 phút bóng lăn, Brazil hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 74% so với 26% của Ấn Độ. Dù liên tục tổ chức hãm thành và tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 4 - 2, đội bóng xứ Samba vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn khi các đợt lên bóng của họ đã 4 lần bị thổi việt vị.

28'Estevao mở tỷ số cho Brazil

Phút 28, đón đường kiến tạo từ Matheuzinho, Estevao dứt điểm chuẩn xác làm rung lưới đối phương, đưa Brazil vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng khai thông thế bế tắc phản ánh đúng cục diện trên sân khi đại diện Nam Mỹ hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

33'Brazil làm chủ thế trận

Nửa sau hiệp một chứng kiến ưu thế áp đảo của Brazil với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 74% (so với 26% của Ấn Độ). Dù chỉ số dứt điểm chỉ dừng ở mức 2 - 4, các vũ công Samba vẫn chủ động điều tiết nhịp độ và bảo toàn khoảng cách dẫn trước 1-0.

42'Pedro nhân đôi cách biệt cho Brazil

Phút 42, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Estevao, Pedro dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Brazil. Bàn thắng thứ hai giúp các vũ công Samba củng cố vững chắc thế trận áp đảo trước khi hiệp một khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Brazil làm chủ cuộc chơi và dẫn trước hai bàn

Khép lại 45 phút đầu tiên, Brazil hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 60% so với 40% của Ấn Độ. Đại diện Nam Mỹ duy trì sức ép liên tục với tỷ lệ dứt điểm 6 - 3 và hiệu quả vượt trội khi cả 2 cú sút trúng đích đều chuyển hóa thành bàn thắng để dẫn trước 0 - 2, trong khi Ấn Độ chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào (0 - 2).

46'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Ấn Độ quyết định làm mới đội hình khi M. K. Sanan được tung vào sân thế chỗ A. Kuruniyan. Đội chủ nhà cần sự đột biến trên mặt trận tấn công sau khi đã để Brazil vươn lên dẫn trước 0-2 trong 45 phút đầu tiên.

46'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, tuyển Ấn Độ quyết định làm mới đội hình khi rút A. Mishra ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Gupta. Đội chủ nhà cần sự thay đổi tích cực sau khi bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một.

46'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, tuyển Ấn Độ quyết định làm mới đội hình khi P. Singh Gill được tung vào sân để thay thế cho S. G. Singh. Đội chủ nhà cần tạo ra sự thay đổi nhằm tìm kiếm cơ hội sau khi bị dẫn trước 0-2 trong 45 phút đầu tiên.

46'Brazil điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Brazil tiến hành thay đổi nhân sự khi Vanderson được tung vào sân để thế chỗ cho Douglas Santos. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội bóng xứ Samba có thể muốn làm mới cánh và duy trì nhịp độ kiểm soát thế trận.

46'Brazil rút Vinicius Junior rời sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Brazil có sự điều chỉnh nhân sự khi Samuel Lino được tung vào sân thế chỗ Vinicius Junior. Với lợi thế dẫn trước hai bàn sau hiệp một, ban huấn luyện đại diện xứ samba quyết định làm mới hàng công nhằm duy trì thế trận áp đảo.

46'Brazil làm mới tuyến giữa ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Brazil có sự điều chỉnh nhân sự khi Bruno Guimaraes được tung vào sân thế chỗ Danilo Santos. Với lợi thế dẫn trước 0-2 sau 45 phút đầu tiên, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội bóng duy trì quyền kiểm soát khu trung tuyến.

46'Brazil thay đổi nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Brazil tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Vanderson được tung vào sân để thế chỗ cho Matheuzinho. Đội bóng áo vàng-xanh làm mới đội hình sau khi đã tạo dựng được lợi thế dẫn 0-2 trong 45 phút đầu tiên.

46'Brazil đưa Douglas Luiz vào sân sau giờ nghỉ

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', đội tuyển Brazil tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Douglas Luiz được tung vào sân thế chỗ của Gabriel Bontempo. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 sau hiệp thi đấu đầu tiên, ban huấn luyện đại diện xứ samba quyết định làm mới đội hình nhằm duy trì thế chủ động trên sân.

58'Samuel Lino nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Brazil

Phút 58, nhận đường kiến tạo chuẩn xác từ Pedro, Samuel Lino dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 0-3 cho Brazil. Bàn thắng này tiếp tục củng cố thế trận áp đảo hoàn toàn của đội bóng xứ Samba trước Ấn Độ.

58'Brazil hoàn toàn làm chủ thế trận

Gần một giờ thi đấu trôi qua, Brazil tiếp tục áp đặt thế trận vượt trội khi nắm tới 63% thời lượng kiểm soát bóng. Đại diện Nam Mỹ hoàn toàn lấn lướt trên mặt trận tấn công với tổng cộng 10 cú dứt điểm (4 trúng đích), trong khi Ấn Độ mới chỉ có 3 pha hãm thành và vẫn chưa một lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương.

59'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba

Phút 59, Ấn Độ thực hiện sự thay đổi người khi E. Lalrindika được tung vào sân để thế chỗ cho S. Samad. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi sau khi liên tiếp nhận những bàn thua trước đối thủ mạnh.

59'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự ở phút 59

Phút 59, đội tuyển Ấn Độ thực hiện quyền thay người khi M. Singh được tung vào sân để thế chỗ cho chính M. Singh. Quyết định điều chỉnh nhân sự diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà vừa phải nhận bàn thua thứ ba trước Brazil.

60'Brazil rút Marquinhos ra nghỉ, Cunha vào sân

Phút 60, ĐT Brazil thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Cunha được tung vào sân thế chỗ Marquinhos. Với cách biệt dẫn trước 3 bàn khá an toàn, ban huấn luyện đại diện xứ samba dường như muốn giữ sức cho các trụ cột và thử nghiệm những phương án tấn công mới.

61'Brazil làm mới hàng công với Endrick

Phút 61, Brazil quyết định có sự thay đổi trên hàng tấn công khi Endrick được tung vào sân để thế chỗ Pedro. Nắm lợi thế dẫn 3 bàn rất an toàn, ban huấn luyện đại diện xứ samba muốn tạo cơ hội thử lửa cho nhân tố trẻ trên sân Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

61'Brazil làm mới đội hình sau ba bàn dẫn trước

Phút 61, Brazil tiến hành thay đổi nhân sự khi Mauro Junior được tung vào sân thế chỗ Arthur Dias. Đang nắm giữ lợi thế dẫn 0-3 rất an toàn, ban huấn luyện đội bóng xứ Samba chủ động xoay tua lực lượng và trao cơ hội thử nghiệm trên sân Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

61'Brazil đưa Martinelli vào sân

Phút 61, Brazil thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Martinelli được tung vào sân để thế chỗ Andrey Santos. Nắm lợi thế dẫn trước 0-3 khá an toàn, đội bóng xứ Samba bắt đầu làm mới các vị trí thi đấu để duy trì sức ép và thử nghiệm đội hình.

67'Brazil làm mới đội hình ở phút 67

Phút 67, Brazil tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Breno Bidon được tung vào sân để thay thế vị trí của Estevao. Với lợi thế dẫn trước 3 bàn, ban huấn luyện đội bóng xứ samba chủ động tạo cơ hội thử nghiệm cho các cầu thủ khác.

69'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự ở phút 69

Phút 69, đội tuyển Ấn Độ thực hiện sự thay đổi người khi P. Ranbir được tung vào sân để trám vị trí của B. Varghese, nỗ lực làm mới thế trận sau khi bị dẫn 0-3.

70'Brazil làm chủ hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 70, Brazil tiếp tục duy trì thế trận áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của Ấn Độ. Đội bóng xứ Samba đã tung ra tổng cộng 10 pha dứt điểm (Ấn Độ có 5 lần), trong đó trúng đích 4-2, hoàn toàn làm chủ nhịp độ trên sân khi đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0.

82'Brazil làm chủ thế trận

Bước sang phút 82, Brazil hoàn toàn áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 64% so với 36% của Ấn Độ. Đội bóng xứ Samba duy trì thế trận tấn công lấn lướt với tổng cộng 13 pha dứt điểm (5 trúng đích), không cho đối thủ nhiều cơ hội lật ngược tình thế khi khoảng cách vẫn là 0-3.

83'Ấn Độ làm mới đội hình ở cuối trận

Phút 83, Ấn Độ quyết định rút Apuia ra nghỉ và tung R. Ali vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho những phút thi đấu còn lại.

83'Ấn Độ làm mới tuyến giữa ở phút 83

Phút 83, Ấn Độ thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. L. Nickson được tung vào sân thế chỗ A. Thapa. Đang bị dẫn 0-3 và lép vế về quyền kiểm soát bóng, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm năng lượng cho những phút thi đấu cuối cùng.

83'F. Choudhary được tung vào sân

Phút 83', F. Choudhary vào sân thay R. Williams bên phía Ấn Độ. Đây là sự điều chỉnh nhân sự khi đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn trước Brazil.

83'Ấn Độ tung V. Partap Singh vào sân

Phút 83', V. Partap Singh được tung vào sân thay T. Singh bên phía Ấn Độ.

83'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 83, đội tuyển Ấn Độ thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Valpuia được tung vào sân để thế chỗ cho A. Ali. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình trong những phút cuối nhằm ổn định lại thế trận.

90+5'Samuel Lino ấn định tỷ số 0-4 cho Brazil

Vào phút 90+5, Samuel Lino ghi bàn nâng tỷ số lên 0-4 cho Brazil. Pha lập công ở những giây bù giờ cuối cùng khép lại một ngày thi đấu áp đảo hoàn toàn của đội khách trước Ấn Độ.

KTKết thúc: Ấn Độ 0-4 Brazil

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 23:02 03/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Ấn Độ và Brazil diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tâm điểm của màn so tài này hướng về phía đội chủ nhà Ấn Độ, nơi họ đứng trước áp lực buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực đè nặng và chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua kéo dài suốt thời gian qua.

Áp lực ngắt chuỗi trận ảm đạm của chủ nhà Ấn Độ

Ấn Độ đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn về mặt kết quả khi bước vào trận đấu này. Nhìn vào chuỗi 5 trận đấu gần nhất, đội bóng chủ nhà chưa thể một lần tận hưởng niềm vui trọn vẹn, với thành tích hòa 2 trận và để thua tới 3 trận liên tiếp gần đây. Sự chững lại về phong độ khiến áp lực tâm lý ngày một đè nặng lên từng đôi chân của các cầu thủ.

Vấn đề lớn nhất của Ấn Độ vào lúc này là sự ổn định trong lối chơi và khả năng giải quyết các tình huống mang tính bước ngoặt. Những thất bại liên tiếp chỉ ra rằng đội chủ nhà cần một cú hích tinh thần đủ mạnh mẽ để tái thiết lập sự tự tin. Trận đấu sắp tới vì thế trở thành cơ hội quan trọng để họ nỗ lực thay đổi diện mạo, dù đối thủ bên kia chiến tuyến là một thử thách vô cùng nan giải.

Sức mạnh và sự ổn định từ phía Brazil

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh bế tắc của đội chủ nhà, Brazil mang đến sân đấu này một diện mạo đầy tự tin cùng màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Đội khách đang sở hữu mạch trận thăng hoa với thành tích thắng tới 4 trận và chỉ hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này giúp Brazil nắm giữ tâm lý thoải mái và kiểm soát thế trận chủ động.

Với phong độ cao và sự hưng phấn đang lên, Brazil rõ ràng là bài toán hóc búa đối với bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Khả năng duy trì cường độ thi đấu cùng sự sắc bén trên mặt trận tấn công là nền tảng giúp đội khách liên tục thu về những kết quả có lợi trong các lần ra quân vừa qua.

Nhận định xu hướng cục diện trận đấu

Xét về tương quan phong độ, Brazil đang nắm giữ lợi thế vượt trội nhờ sự liền mạch và nhịp độ chiến thắng được duy trì đều đặn. Ngược lại, Ấn Độ sẽ phải chiến đấu với hơn 100% quyết tâm nếu muốn tạo nên bất ngờ ngay trên sân nhà. Điểm then chốt cho đội chủ nhà là phải tổ chức một thế trận phòng ngự kỷ luật, hạn chế tối đa các sai số cá nhân và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi.

Mặc dù mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng của Ấn Độ là rất rõ ràng, nhưng trước một Brazil đang sở hữu phong độ thăng hoa, nhiệm vụ giành trọn vẹn điểm số hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn thử thách khắc nghiệt cho đoàn quân chủ nhà.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)