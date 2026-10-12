Thắng đậm Al Quwa Al Jawiya, Al Ain vươn lên nhóm đầu AFC Champions League Elite

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al Quwa Al Jawiya 1-4 Al Ain: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al Quwa Al Jawiya1 - 4Al AinKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al Quwa Al Jawiya tiếp đón Al Ain.

12'Al Ain chủ động gia tăng sức ép

Sau hơn 10 phút thi đấu, Al Ain đang làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 59% so với 41% của Al Quwa Al Jawiya. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra số pha dứt điểm áp đảo 0-4 (trúng đích 0-2), buộc thủ môn đội chủ nhà phải có 2 pha cứu thua từ sớm.

13'Alejandro Romero Gamarra mở tỷ số cho Al Ain

Phút 13, Alejandro Romero Gamarra lập công đưa Al Ain vượt lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Al Quwa Al Jawiya. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo từ sớm của đội khách khi họ hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi.

18'Saed Al-Rosan phản lưới nhà, Al Ain nhân đôi cách biệt

Phút 18, cơn ác mộng tiếp tục ập đến với đội chủ nhà khi Saed Al-Rosan lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Al Ain vươn lên dẫn trước 0-2. Bàn thua chóng vánh phản ánh thế trận lép vế hoàn toàn của Al Quwa Al Jawiya ngay tại Basra Sports City.

23'Houssine Rahimi nâng tỷ số lên 0-3 cho Al Ain

Phút 23, đón đường kiến tạo từ Matías Palacios, Houssine Rahimi dứt điểm chuẩn xác nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Al Ain. Đội khách đang áp đảo hoàn toàn khi ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong vòng 10 phút, không cho Al Quwa Al Jawiya bất kỳ cơ hội kháng cự nào.

24'Al Ain áp đảo hoàn toàn sau nửa hiệp một

Trải qua hơn nửa hiệp thi đấu đầu tiên, Al Ain hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38%. Đội khách liên tục bắn phá với 6 cú dứt điểm (4 lần trúng đích), trong khi Al Quwa Al Jawiya hoàn toàn bế tắc và chưa tạo ra bất kỳ pha hãm thành nào về phía đối phương.

36'Al Ain áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 36, Al Ain hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi nắm 60% thời lượng kiểm soát bóng và dẫn trước 0-3. Đội khách liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 0 - 8 (trúng đích 0 - 5), đẩy Al Quwa Al Jawiya vào thế chống đỡ vất vả mà chưa có nổi pha hãm thành đáp trả nào.

43'Houssine Rahimi nâng tỷ số lên 0-4 cho Al Ain

Phút 43, đón đường chuyền dọn cỗ từ Soufiane Rahimi, Houssine Rahimi dứt điểm chuẩn xác giúp Al Ain nới rộng cách biệt lên 0-4. Đội khách đang áp đảo hoàn toàn ngay trong hiệp một trận đấu trên sân Basra Sports City.

45'Al Quwa Al Jawiya điều chỉnh nhân sự cuối hiệp 1

Phút 45, Al Quwa Al Jawiya thực hiện sự thay đổi người khi Hareth Hatem được tung vào sân thay cho Abbas Adil Neamah Al Chnani. Đội chủ nhà buộc phải có những tính toán mới sau khi để đối thủ dẫn trước tới 0-4 ngay trong hiệp một.

45'Al Quwa Al Jawiya thay người sớm

Phút 45, Al Quwa Al Jawiya buộc phải thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Moses Orkuma được tung vào sân thay thế cho Tuisila Kisinda. Quyết định điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang phải trải qua hiệp đấu ác mộng khi để Al Ain dẫn trước tới 0-4.

45'Al Quwa Al Jawiya thay người sớm

Phút 45, Al Quwa Al Jawiya quyết định đưa Muslim Mousa vào sân thế chỗ Haythem Jouini. Động thái điều chỉnh nhân sự diễn ra ngay trước giờ nghỉ trong bối cảnh đội chủ nhà đang gặp vô vàn khó khăn khi bị Al Ain dẫn trước với tỷ số 0-4.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Al Ain áp đảo hoàn toàn sau giờ nghỉ

Bước sang phút 48, Al Ain tiếp tục duy trì thế trận vượt trội khi nắm 56% thời lượng kiểm soát bóng và dẫn trước 0-4. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 2-10 (trúng đích 1-6), khiến Al Quwa Al Jawiya hoàn toàn chịu trận.

50'VAR từ chối bàn thắng của Soufiane Rahimi

Phút 50, niềm vui của Soufiane Rahimi đã bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối pha lập công của anh cho Al Ain. Dù lỡ cơ hội nới rộng thêm cách biệt, đội khách vẫn đang nắm giữ thế trận áp đảo toàn diện cùng lợi thế dẫn trước 0-4.

60'Al Ain hoàn toàn áp đảo thế trận

Bước sang phút 60, Al Ain vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% so với 42% của Al Quwa Al Jawiya. Sự chênh lệch thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm vượt trội 14 - 2 (trúng đích 7 - 1), buộc thủ môn đội chủ nhà phải có tới 4 lần cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua khi tỷ số đang là 0-4.

62'Al Quwa Al Jawiya thay người gia cố đội hình

Phút 62, Al Quwa Al Jawiya thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ali Saad được tung vào sân thế chỗ Mohanad Jeahze. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-4 và hoàn toàn lép vế trước Al Ain, đội chủ nhà rất cần luồng gió mới để cải thiện thế trận.

64'Al Ain rút Rafa Rodrigues rời sân

Phút 64, Al Ain tiến hành điều chỉnh nhân sự khi đưa Adis Jasic vào sân thế chỗ Rafa Rodrigues. Nắm lợi thế dẫn cách biệt 0-4 cùng thế trận áp đảo, đội khách có thể chủ động giữ sức cho các trụ cột.

64'Al Ain điều chỉnh nhân sự khi dẫn sâu

Phút 64, Al Ain tiến hành thay đổi đội hình khi Baba Bello Ilou được tung vào sân thế chỗ Houssine Rahimi. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 0-4 cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội khách chủ động tính toán nhân sự cho quãng thời gian còn lại của trận đấu.

64'Al Ain rút Valentino Lazaro ra nghỉ

Phút 64, Al Ain tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Valentino Lazaro ra nghỉ để nhường chỗ cho Teun Gijselhart. Với cách biệt an toàn dẫn trước 4-0, đội khách hoàn toàn chủ động đưa ra các tính toán xoay tua lực lượng.

68'Abdulameer nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 68, Abdulameer bên phía Al Quwa Al Jawiya phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Al Ain dẫn sâu 0-4 và hoàn toàn lép vế về thế trận, sự ức chế tâm lý của các cầu thủ chủ nhà là điều khó tránh khỏi.

74'Al Ain áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 74, Al Ain tiếp tục duy trì thế trận vượt trội khi nắm 55% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra sức ép nghẹt thở. Sự chênh lệch thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm áp đảo 2-16 (trúng đích 1-7), khiến Al Quwa Al Jawiya hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự.

77'Al Quwa Al Jawiya điều chỉnh nhân sự

Phút 77, Al Quwa Al Jawiya đưa Mohammad Sami vào sân thay thế Abdulameer, người trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đang bị dẫn 0-4 và chịu lép vế hoàn toàn trước Al Ain, sự thay đổi này có thể nhằm làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

80'Al Ain rút Alejandro Romero Gamarra nghỉ ngơi

Phút 80, Al Ain tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Ibrahima Junior Ndiaye được tung vào sân thay thế Alejandro Romero Gamarra. Với cách biệt an toàn 0-4 cùng thế trận hoàn toàn vượt trội, đội khách chủ động giữ sức cho các trụ cột trong những phút cuối.

83'Al Ain làm mới đội hình ở phút 83

Phút 83, Al Ain có sự điều chỉnh nhân sự khi Marcos André Paulino Maia được tung vào sân thế chỗ Djordje Skoko. Đội khách hướng tới việc duy trì sự chắc chắn và làm mới thể lực trong những phút cuối trận.

84'Mohammad Jawad bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m

Phút 84, Al Quwa Al Jawiya được hưởng quả phạt đền nhưng Mohammad Jawad lại thực hiện không thành công. Cú sút hỏng ăn này khiến đội chủ nhà lỡ cơ hội tìm kiếm bàn danh dự, tiếp tục bị Al Ain dẫn trước với tỷ số 0-4.

86'Al Ain hoàn toàn áp đảo về thế trận

Trận đấu trôi về phút 86 và Al Ain vẫn nắm giữ cục diện vượt trội khi đang dẫn trước 0-4. Đội khách kiểm soát bóng 54% và hoàn toàn lấn lướt trên mặt trận tấn công với tổng cộng 16 pha dứt điểm so với 5 của Al Quwa Al Jawiya (trúng đích 1-7). Al Quwa Al Jawiya gần như không thể phản kháng trước sức ép liên hồi, chấp nhận chịu trận trong những phút cuối.

89'Mohammad Jawad gỡ lại một bàn danh dự

Phút 89, Mohammad Jawad lập công giúp Al Quwa Al Jawiya rút ngắn cách biệt xuống 1-4. Bàn thắng muộn màng này chỉ mang tính chất danh dự cho đội chủ nhà sau khi phải nhận tới bốn bàn thua chóng vánh từ Al Ain.

KTKết thúc: Al Quwa Al Jawiya 1-4 Al Ain

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:11 13/10/2026

Al Quwa Al Jawiya đang cố bám sát nhóm đua tốp đầu, nhưng bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách còn rõ rệt: đội đứng thứ 13 với 0 điểm. Đối thủ của họ là Al Ain, đội đang giữ vị trí số 1 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 trên sân Basra Sports City.

Hai đầu bảng xếp hạng, hai hoàn cảnh khác nhau

Al Ain đang ở vị trí cao nhất bảng và có 3 điểm. Với một đội dẫn đầu, mỗi trận đấu là cơ hội để củng cố vị thế của mình trước các đối thủ đang bám đuổi.

Ngược lại, Al Quwa Al Jawiya đứng thứ 13 và chưa có điểm nào. Đối với đội bóng này, trận gặp đội đầu bảng là dịp để tạo bước ngoặt ngay từ sớm và kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ: Al Quwa Al Jawiya nhỉnh hơn về số trận thắng

Trong 5 trận gần nhất, Al Quwa Al Jawiya thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, tín hiệu tích cực trước thử thách lớn này. Tuy nhiên, chuỗi kết quả có xen kẽ hai trận thua liên tiếp cho thấy đội chưa thật sự ổn định.

Al Ain có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Đội dẫn đầu vừa có một trận hòa gần đây nhưng trước đó đã nếm hai trận thua liên tiếp. Phong độ này khiến vị trí số 1 hiện tại chưa mang lại sự bảo đảm tuyệt đối.

Điểm then chốt của trận đấu

Với số trận thắng nhỉnh hơn trong chuỗi 5 trận gần nhất, Al Quwa Al Jawiya có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Việc giữ được sự tập trung và tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng.

Về phía Al Ain, thử thách nằm ở việc duy trì vị trí đầu bảng khi phong độ gần đây chưa thật sự ấn tượng. Một đội đang dẫn đầu thường muốn kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng chuỗi kết quả hòa nhiều hơn thắng cho thấy họ cũng khó có được sự thoải mái.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có sự đối lập rõ ràng giữa thứ hạng và phong độ. Al Ain có lợi thế ở vị trí trên bảng xếp hạng, còn Al Quwa Al Jawiya có số trận thắng nhiều hơn trong các trận gần nhất. Cuộc gặp hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội ở giai đoạn đầu cuộc đua tốp đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)