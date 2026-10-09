Thắng đậm Al Diriyah, Al-Nassr bám sát nhóm đầu Pro League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Nassr 3-0 Al Diriyah: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Nassr3 - 0Al DiriyahKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Nassr tiếp đón Al Diriyah.

12'Thế trận cân bằng trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút bóng lăn, trận đấu diễn ra khá giằng co khi Al Diriyah nhỉnh hơn một chút về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Đội khách cũng là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với thống kê dứt điểm trúng đích 0 - 1, buộc thủ môn Al-Nassr phải sớm trổ tài cứu thua.

23'Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho Al-Nassr

Phút 23, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với pha lập công đưa Al-Nassr vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở điểm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận kiểm soát bóng vượt trội ngay tại Al-Awwal Park.

24'Al-Nassr kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Al-Nassr duy trì ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% - 40% cùng lợi thế dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà liên tục tổ chức hãm thành khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (4 - 2) cũng như số quả phạt góc (3 - 1), buộc Al Diriyah phải lùi sâu phòng ngự.

28'Chancel Mbemba nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 28, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Chancel Mbemba bên phía Al Diriyah sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bị Al-Nassr dẫn trước 1-0, án phạt cá nhân này khiến hàng thủ Al Diriyah càng phải chịu thêm nhiều sức ép.

35'Samu Costa nhân đôi cách biệt cho Al-Nassr

Phút 35, Samu Costa lập công chính xác giúp Al-Nassr vươn lên dẫn 2-0 trước Al Diriyah. Bàn thắng này tiếp tục phản ánh thế trận áp đảo của đội chủ nhà trên sân Al-Awwal Park khi họ kiểm soát bóng tới 60% và tạo ra áp lực vượt trội.

36'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al-Nassr hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với cách biệt 2-0 cùng tỷ lệ cầm bóng vượt trội 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và tạo ra sức ép nghẹt thở qua chỉ số dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 5 - 1) cùng số phạt góc áp đảo 5 - 1, khiến Al Diriyah gần như chỉ biết căng mình chống đỡ.

39'VAR can thiệp hủy phạt đền của Darwin Nuñez

Phút 39, hy vọng rút ngắn cách biệt của Al Diriyah bị dội gáo nước lạnh khi công nghệ VAR can thiệp và hủy bỏ quả phạt đền liên quan đến Darwin Nuñez. Quyết định này giúp Al-Nassr bảo toàn trọn vẹn lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Al-Awwal Park.

45+2'Abdulaziz Al Faraj nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

Phút 45+2', Abdulaziz Al Faraj bên phía Al Diriyah phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Đội khách khép lại hiệp một trong thế bám đuổi đầy khó khăn khi đang bị Al-Nassr dẫn trước với tỷ số 2-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 48, Al-Nassr vẫn nắm quyền chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% cùng lợi thế dẫn 2-0. Đội bóng áo vàng liên tục dồn ép và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm (10 - 3, trúng đích 7 - 1), khiến Al Diriyah phải lùi sâu phòng ngự và gần như chưa thể tạo ra pha phản kháng đáng kể nào.

61'Al-Nassr duy trì thế trận vượt trội

Bước qua phút 60, Al-Nassr vẫn nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46% và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Sự vượt trội của đội chủ nhà thể hiện rõ ở độ chuẩn xác trong các pha hãm thành khi dứt điểm trúng đích áp đảo 7 - 1 (tổng dứt điểm 11 - 9), buộc thủ môn Al Diriyah phải có tới 4 pha cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

68'Al Diriyah làm mới đội hình giữa thế bị dẫn

Phút 68, Al Diriyah quyết định đưa Mohammed Dheban vào sân thế chỗ Abdulaziz Al Faraj. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng mới để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế khi đang bị Al-Nassr dẫn trước 2-0.

68'Al Diriyah tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 68, Al Diriyah thực hiện sự thay đổi người khi Lovro Chelfi được tung vào sân thế chỗ cho Hussain Al-Sabiyani. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trên sân Al-Awwal Park, đội khách rất cần làn gió mới để cải thiện thế trận tấn công.

73'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 73, Al-Nassr vẫn kiểm soát tốt thế trận với cách biệt 2-0 và thời lượng cầm bóng 55% - 45%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội khi tung ra 13 - 9 cú dứt điểm, trong đó có tới 8 - 1 lần bóng đi trúng đích, buộc hàng thủ Al Diriyah phải liên tục chống đỡ các đợt hãm thành.

77'Kingsley Coman nâng tỷ số lên 3-0 cho Al-Nassr

Phút 77, Kingsley Coman dứt điểm chính xác để mang về bàn thắng thứ ba cho Al-Nassr. Cách biệt 3-0 giúp đội chủ nhà chơi hoàn toàn thảnh thơi và củng cố vững chắc chiến thắng trên sân Al-Awwal Park.

78'Al-Nassr rút Kingsley Coman ra nghỉ

Phút 78, Al-Nassr tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Ayman Yahya được tung vào sân thế chỗ Kingsley Coman. Dẫn trước 3-0 và nắm giữ thế trận áp đảo hoàn toàn, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động rút trụ cột ra nghỉ nhằm giữ sức cho chặng đường tiếp theo.

78'Al-Nassr làm mới tuyến giữa khi dẫn 3-0

Phút 78, Al-Nassr tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Sami Al-Najei được tung vào sân thế chỗ Abdullah Al-Khaibari. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột ở giai đoạn cuối trận.

78'Al-Nassr rút Joao Felix nghỉ ngơi

Phút 78, Al-Nassr quyết định đưa Abdullah Al-Hamdan vào sân thế chỗ Joao Felix. Với cách biệt an toàn 3-0 vừa được thiết lập, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột khi trận đấu dần trôi về những phút cuối.

83'Al Diriyah điều chỉnh nhân sự muộn

Phút 83, Al Diriyah thực hiện sự thay đổi người khi Taher Wadi được tung vào sân để thế chỗ Óscar Rodríguez. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới cho lối chơi ở những phút cuối trận.

83'Al Diriyah tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 83, Al Diriyah thực hiện sự thay đổi người khi Hussain Al Qahtani được tung vào sân thế chỗ Adil Boulbina. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi ở những phút cuối trận sau khi đã để Al-Nassr dẫn trước 3-0.

84'Al Diriyah làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 84, Al Diriyah thực hiện sự thay đổi người khi Meshari Fahad Al Nemer được tung vào sân thế chỗ Idrissa Gueye. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công nhằm hy vọng có bàn thắng danh dự trong thời gian ít ỏi còn lại.

84'Al-Nassr điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 84, Al-Nassr đưa Saad Fahad Al Nasser vào sân thế chỗ Awad Aman. Với lợi thế dẫn trước 3-0 áp đảo cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đội chủ nhà có thể chỉ muốn làm mới đội hình và bảo toàn thành quả trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

86'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 86, Al-Nassr hoàn toàn làm chủ cục diện với lợi thế dẫn trước 3-0. Đội bóng áo vàng thể hiện sự vượt trội về độ sắc bén khi tung ra 15-9 pha dứt điểm, trong đó số lần trúng đích áp đảo 10-1 so với Al Diriyah. Dù cầm bóng không quá chênh lệch (53% - 47%), khả năng tạo sức ép của Al-Nassr vẫn vượt trội và khiến khung thành đối phương liên tục chao đảo.

KTKết thúc: Al-Nassr 3-0 Al Diriyah

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 10/10/2026

Al-Nassr đang đứng trước cơ hội quan trọng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng khi tiếp đón Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park vào lúc 01:00 ngày 10/10/2026. Với vị trí thứ 3 cùng 16 điểm hiện có, đội chủ nhà hiểu rằng một kết quả thuận lợi sẽ giúp họ duy trì áp lực trực tiếp lên cuộc đua ngôi đầu.

Điểm tựa phong độ và vị thế của Al-Nassr

Đội chủ sân Al-Awwal Park bước vào màn so tài này với phong độ tương đối thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Al-Nassr giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ đang duy trì mạch hưng phấn với hai chiến thắng liên tiếp ở những lần ra sân gần đây, qua đó tạo đà tâm lý vững vàng cho mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng.

Bên cạnh lợi thế sân nhà, Al-Nassr còn nắm giữ ưu thế về tâm lý khi từng đánh bại Al Diriyah trong lần chạm trán gần nhất giữa hai bên. Sự vượt trội về thứ hạng phản ánh rõ nét tính ổn định của đội bóng áo vàng, đồng thời biến họ thành bên chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Al Diriyah và bài toán giữ nhịp trước đối thủ mạnh

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al Diriyah đang đứng ở vị trí thứ 8 với 11 điểm, kém đội chủ nhà 5 điểm trên bảng xếp hạng. Màn trình diễn của đội khách trong 5 trận đấu gần đây mang xu hướng giằng co nhưng không hề dễ bị bắt nạt, với thành tích thắng 2 trận, hòa 2 trận và để thua 1 trận. Ở trận đấu vừa qua, họ cũng kịp giành một kết quả hòa để duy trì điểm số.

Tuy nhiên, làm khách tại Al-Awwal Park sẽ là bài kiểm tra ở cấp độ hoàn toàn khác. Việc để thua ở lần chạm trán duy nhất trước đó buộc Al Diriyah phải thi đấu cẩn trọng hơn, ưu tiên xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ hàng công của Al-Nassr.

Kỳ vọng vào thế trận áp đặt

Với khoảng cách 5 điểm cùng vị thế của đội bóng đang bám đuổi ngôi đầu, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng và duy trì sức ép liên tục sẽ là chìa khóa mở ra khoảng trống trước khối phòng ngự số đông của Al Diriyah.

Nhìn chung, với phong độ ổn định và ưu thế sân nhà, Al-Nassr đang nắm giữ mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ cuộc chơi và hướng tới mục tiêu tối thượng là giành trọn vẹn điểm số nhằm tiếp tục hành trình bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)