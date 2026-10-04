'Tháng cùng phụ nữ hành động' ở TPHCM: Tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Gian hàng phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN phường Tam Bình tổ chức.

Ngày 4/10, Hội LHPN phường Tam Bình, TPHCM tổ chức Lễ phát động "Tháng cùng phụ nữ hành động" năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, môi trường sống an toàn, hỗ trợ sinh kế và đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN phường Tam Bình đã tổ chức gian hàng tư vấn, trợ giúp pháp lý; gian hàng cắt tóc miễn phí; gian hàng phụ nữ khởi nghiệp; trao và phát động nuôi heo đất tiết kiệm. Dịp này, Hội cũng ra mắt 39 chi hội phụ nữ có 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế; trao phương tiện sinh kế và quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Thái Mĩ Diện, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình (bìa phải), trao heo đất cho các chi hội để tham gia mô hình “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Bình, TPHCM, cho biết phụ nữ có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức mà phụ nữ phải đối mặt, từ bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, đến việc thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Theo bà Thanh Tuyền, "Tháng cùng phụ nữ hành động" là dịp để Hội LHPN phường phối hợp với các cấp, ngành triển khai những hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ phụ nữ vượt qua khó khăn, nâng cao vị thế và chủ động hơn trong cuộc sống.

Thời gian qua, các chi hội phụ nữ trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên học nghề, phát triển kinh tế, từng bước hướng đến tự lập và tự chủ. Đặc biệt, các nhóm phụ nữ hỗ trợ nhau được thành lập, tạo môi trường để chị em chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình.

Hội LHPN phường Tam Bình phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2026 và các chi hội đăng ký nhiều công trình phần việc hưởng ứng phong trào thi đua.

Không chỉ hỗ trợ về sinh kế, Hội còn chú trọng trang bị kiến thức pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, giúp phụ nữ chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Trong thời gian tới, Hội LHPN phường Tam Bình tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo nghề, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từng bước xây dựng sinh kế và khởi nghiệp phù hợp với điều kiện của từng hội viên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Bình, TPHCM, trao quyết định thành lập chi hội phụ nữ có 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; qua đó xây dựng môi trường an toàn, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện và tự tin tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại phường Tân Sơn Hòa cũng vừa ra mắt mô hình "Khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ" ở Chi hội Phụ nữ khu phố 1. Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa Đề án 2415 về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035", hướng đến những cách khởi nghiệp phù hợp với điều kiện và khả năng của chị em, nhất là phụ nữ nội trợ, lao động tự do và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học làm bánh truyền thống được tổ chức ngay tại điểm sinh hoạt cộng đồng khu phố 1 (địa chỉ 154/11/2 Phạm Văn Hai). Lớp do bà Vũ Thị Lam, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1 và chị Nguyễn Thị Kim Thanh, hội viên phụ nữ khu phố 1 trực tiếp giảng dạy.

Mô hình "Khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ" .

Đến lớp, chị em được hướng dẫn từ cách chọn mua nguyên liệu, pha bột đến trực tiếp thực hành làm các loại bánh truyền thống như bánh tai yến, bánh da lợn, bánh ít, bánh khọt, bánh bò... Đây đều là những món bánh quen thuộc, cách làm không quá cầu kỳ, không cần nhiều vốn hay thiết bị chuyên dụng. Lớp học được tổ chức miễn phí, nguyên vật liệu thực hành do Chi hội Phụ nữ và khu phố 1 hỗ trợ. Lớp được tổ chức vào thứ Sáu tuần đầu tiên hằng tháng.

Theo bà Võ Thị Phi Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa, Hội đang quan tâm triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, ưu tiên những nghề dễ học, dễ làm, phù hợp với điều kiện, khả năng và thời gian của chị em.

Bà Võ Thị Phi Yến cho biết, sau khi thành thạo nghề, chị em có thể làm bánh tại nhà, bán qua mạng xã hội, cung cấp cho các quán ăn nhỏ hoặc nhận đơn vào các dịp tiệc, sinh nhật, liên hoan. Tùy thời gian và quy mô sản xuất, mỗi người có thể có thêm khoảng 1,5-3 triệu đồng/tháng.

Nhiều hội viên, phụ nữ tham gia lớp học làm bánh do Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa tổ chức.

Với mô hình này, Hội LHPN phường mong muốn chị em không chỉ học được một nghề mà còn có thể tận dụng kỹ năng để khởi nghiệp, tạo thêm thu nhập ngay từ căn bếp gia đình. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành cùng mô hình; hỗ trợ nguồn nguyên liệu, những vật dụng cần thiết cho lớp học, tạo điều kiện để học viên được học và thực hành đầy đủ. Hội cũng sẽ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối để chị em có thêm khách hàng.