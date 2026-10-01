'Tháng cùng Phụ nữ hành động' lan tỏa đến từng khu phố, gia đình

Đại biểu phát động lễ ra quân “Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tham dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân chia sẻ, trong “Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026, các cấp Hội tập trung chọn việc để làm, chọn nội dung, lĩnh vực, đối tượng để đồng hành với phụ nữ, trẻ em. Cùng với đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện các công trình, phần việc; kiến nghị chính sách, cơ chế lâu dài cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM đề nghị, các tổ chức Hội phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với nhu cầu của hội viên, phụ nữ; xây dựng phong trào Hội gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị chung của thành phố. Các hoạt động phải có sản phẩm cụ thể, gắn với công tác phát triển hội viên, đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại chương trình. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại chương trình, Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM phát động thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; gắn với học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp, quan tâm, tạo điều kiện để Hội LHPN chủ trì các hoạt động chăm lo phụ nữ; đồng thời lồng ghép chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với chỉ tiêu phát triển của phụ nữ và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà và xe đạp tặng nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí cho rằng phụ nữ có vai trò quan trọng trong phản biện, đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các giới cùng phát triển, bảo đảm phụ nữ và trẻ em được thụ hưởng thành quả phát triển. Trong gia đình, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong quản lý chi tiêu, chăm sóc sức khỏe các thành viên và giáo dục trẻ em.

Vì vậy, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình chính là đầu tư cho trẻ em. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Hội LHPN nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để công tác Hội và các cuộc vận động được triển khai hiệu quả, thông suốt, xác định phụ nữ là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị Hội LHPN thường xuyên đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các cuộc vận động theo nguyên tắc “3 rõ” (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn thực hiện) và “3 đo” (đo đếm được đầu vào, đo đếm được đầu ra, đo đếm được tác động tích cực), bảo đảm phụ nữ thực sự thụ hưởng kết quả phong trào thi đua. Đồng thời thực hiện “3 không”: không hình thức; không né tránh những vấn đề phụ nữ quan tâm, cần kiến nghị, sẻ chia; không làm sai, không làm thay chức năng khác. Qua đó, bảo đảm “3 an” cho phụ nữ: an toàn, an sinh và an tâm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý các hoạt động của Hội phải gắn với thực hiện chính sách đối với người có công, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ và những người mẹ vượt khó, nuôi dạy con trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và Tổ quốc.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các đại biểu trao học bổng và quà tặng học sinh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bên cạnh chính sách an sinh xã hội, các hoạt động Hội cần gắn liền chính sách bảo trợ và trợ giúp xã hội, vừa chăm lo cho phụ nữ phát triển toàn diện, vừa không để phụ nữ yếu thế bị bỏ lại phía sau. Đẩy mạnh chính sách hậu phương quân đội, nhất là trong các chương trình Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc...

Đồng chí nguyễn Phước Lộc đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tích cực phối hợp với Hội LHPN Thành phố thực hiện nhiều chương trình, cuộc vận động, kết nối nguồn lực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Đồng chí tin tưởng “Tháng cùng Phụ nữ hành động” sẽ lan tỏa đến từng phố phường, làng xóm, hộ gia đình.

“Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026 có chủ đề: “Cùng Phụ nữ hành động - Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, được triển khai từ ngày 1 đến 31-10-2026. 3 nhóm nội dung trọng tâm thực hiện gồm: Chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội; xây dựng môi trường sống và không gian mạng an toàn; nâng cao năng lực và phát huy vai trò của tổ chức Hội.

Các đơn vị hỗ trợ chăm lo phụ nữ khó khăn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Dịp này, 28 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng chăm lo phụ nữ và trẻ hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Hội LHPN Thành phố trao 20 suất học bổng và 10 xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi; trao 5 phương tiện sinh kế cho phụ nữ khởi nghiệp. Hội cũng tiếp nhận và trao 550 phần quà chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.