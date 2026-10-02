Thắng chủ nhà Nhật Bản, cầu mây nữ Việt Nam vào chung kết ASIAD 2026

Trước đó, cô trò HLV Trần Thị Vui giành ngôi nhất bảng A sau khi toàn thắng Ấn Độ, Thái Lan và Philippines cùng tỉ số 2-0. Trong khi đó, Nhật Bản đứng nhì bảng B sau chiến thắng trước Malaysia và Lào, cùng trận thua Indonesia.

Kết quả trận bán kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

HLV Trần Thị Vui sử dụng đội hình gồm đội trưởng Nguyễn Thị My cùng Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo cách biệt ở set đầu.

Từ điểm số 3-0, Việt Nam tiếp tục nới khoảng cách lên 6-1 rồi 10-4. Nhật Bản nỗ lực bám đuổi và rút ngắn còn 8-13, nhưng Trần Thị Ngọc Yến cùng các đồng đội vẫn duy trì sự tập trung. Việt Nam ghi liên tiếp 3 điểm để khép lại set đấu với chiến thắng 15-8.

Kịch bản tương tự diễn ra ở set 2. Việt Nam sớm dẫn 4-1 rồi nâng cách biệt lên 11-3.

Nhật Bản tiếp tục gây sức ép, rút ngắn xuống 8-12, nhưng đội tuyển Việt Nam một lần nữa thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Những pha xử lý chính xác giúp các cô gái Việt Nam thắng 15-10, hoàn tất chiến thắng 2-0.

Đội nữ Việt Nam còn cách tấm HCV đúng một trận đấu. Ảnh: Tam Ninh

Kết quả này đưa Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vào chung kết nội dung 4 người cầu mây nữ tại ASIAD.

Sau tấm HCV giành được tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, cô trò HLV Trần Thị Vui đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đối thủ của Việt Nam trong trận tranh HCV diễn ra sáng 3.10 là Thái Lan, đội đã vượt qua Indonesia ở trận bán kết còn lại.

Đây sẽ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục.