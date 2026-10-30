Thắng chủ nhà Azerbaijan, U15 Việt Nam vào chung kết FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Các học trò của HLV Cristiano Roland nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo lợi thế lớn. Ngay phút đầu tiên, Xuân Vinh mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt. Chỉ 2 phút sau, Vận Tài tiếp tục lập công, giúp U15 Việt Nam dẫn trước 2-0.

U15 Việt Nam tiếp tục có thêm một chiến thắng ấn tượng tại giải. Ảnh: VFF

Thế trận tấn công hiệu quả được đội bóng áo trắng duy trì. Phút 15, Xuân Vinh xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm chân trái chính xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

Tuy nhiên, U15 Azerbaijan nhanh chóng đáp trả khi Mammadzada ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 ở phút 17.

Sang hiệp hai, U15 Việt Nam tiếp tục tạo ra cơ hội, đáng chú ý là tình huống đưa bóng trúng cột dọc.

Dù vậy, sai sót nơi hàng phòng ngự ở phút 30 tạo điều kiện để Alizada ghi bàn, giúp đội chủ nhà thu hẹp tỷ số còn 2-3.

Trước sức ép gia tăng của Azerbaijan trong những phút cuối, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung, tổ chức phòng ngự chắc chắn.

Phút 42, từ một pha phản công, Vận Tài dứt điểm chính xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-2.

Ở trận bán kết còn lại, U15 Hungary vượt qua Afghanistan. Sau khi bị dẫn 0-2, đại diện châu Âu gỡ hòa rồi thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu.

Như vậy, U15 Việt Nam sẽ đối đầu U15 Hungary ở chung kết tranh hạng 81-82, diễn ra lúc 14 giờ 30 chiều 30.10 tại Azerbaijan.

Đây là cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại hành trình bằng một kết quả tích cực.