Thắng Chelsea nghẹt thở, Liverpool giành vé tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Liverpool tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất Cúp Liên đoàn Anh. (Ảnh: Liverpool FC)

Trận đấu diễn ra khá chặt chẽ trong hơn nửa giờ đầu, khi cả Liverpool và Chelsea đều không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38, Moisés Caicedo bị Ryan Gravenberch phạm lỗi trong vòng cấm, giúp đội khách được hưởng phạt đền. Morgan Rogers thực hiện chính xác cú sút 11m ở phút 40, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng London chỉ tồn tại trong ít phút. Từ một tình huống phạt góc, Wesley Fofana để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa và Liverpool cũng được hưởng phạt đền. Cody Gakpo dứt điểm quyết đoán, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1 ở phút 43.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn. Thủ môn Giorgi Mamardashvili phải cứu thua trước cú dứt điểm của Rogers, bên kia chiến tuyến, Mike Penders liên tiếp cản phá các cú sút của Ronald Araújo và Bradley Barcola.

Chelsea có cơ hội đáng kể để kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức khi Marco Palestra dứt điểm ở cuối trận, nhưng Mamardashvili kịp đổ người cứu thua.

Liverpool cũng gây sức ép mạnh trong những phút cuối nhưng hàng phòng ngự Chelsea đã có 2 lần giải nguy ngay trước khung thành. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên, buộc 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Loạt sút luân lưu diễn ra đầy kịch tính. Chelsea có thời điểm đứng trước cơ hội giành chiến thắng sau khi Ryan Gravenberch không thắng được Penders, nhưng Emmanuel Emegha cũng bị Mamardashvili cản phá.

Đến lượt sút thứ tám, Joe Gomez thực hiện thành công cho Liverpool, sau đó Wesley Fofana đưa bóng vọt xà và chấm dứt hy vọng của Chelsea. Liverpool thắng 6-5 trên chấm luân lưu và giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Liverpool vượt qua Chelsea khi 2 đội gặp nhau tại Cúp Liên đoàn Anh. Theo kết quả bốc thăm của Ban tổ chức, Liverpool sẽ tiếp Bournemouth tại tứ kết. Các trận đấu vòng này dự kiến diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12.

Ở các cặp đấu khác của vòng 4, Manchester City vượt qua Brighton sau loạt luân lưu, Crystal Palace loại Fulham, Sunderland thắng Brentford, còn Bournemouth đánh bại Aston Villa. Trước đó, Fleetwood Town tạo bất ngờ lớn khi loại Arsenal trên chấm 11m.

Các đội giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Kết quả vòng 1/8 | Cập nhật ngày 29/10/2026

Suất tứ kết cuối cùng sẽ được xác định sau trận Everton gặp Newcastle United, diễn ra lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam).

Các cặp đấu tứ kết

TỨ KẾT 01

Fleetwood Town

VS

Everton / Newcastle United

Đối thủ của Fleetwood Town chờ xác định

TỨ KẾT 02

Manchester City

VS

Bradford City

TỨ KẾT 03

Crystal Palace

VS

Sunderland

TỨ KẾT 04

Liverpool

VS

Bournemouth