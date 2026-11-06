Tháng cao điểm Vì người nghèo và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang; các hội quần chúng; các cơ quan, đơn vị, các xã biên giới, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026); chào mừng 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn dự sự kiện. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng; gần 4.000 suất quà được trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn; gần 2,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, bảo trì 5 cây cầu giao thông nông thôn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chi hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 600 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự sự kiện. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khẳng định, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Đồng chí đề nghị các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp các nguồn lực xã hội; kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những tấm lòng nhân ái để chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế. Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, tạo sinh kế, việc làm và cơ hội để người nghèo tự vươn lên; bảo đảm mọi nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng và thật sự hiệu quả.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn dự sự kiện. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Đối với thôn Cao Lan, đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và toàn thể nhân dân tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực chung tay ủng hộ với tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng trong đó tại chương trình ngày hôm nay các đơn vị ủng hộ trực tiếp với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng.

Hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí tại chương trình. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Tại sự kiện, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao hỗ trợ sinh kế cho 50 hộ gia đình nghèo thuộc 11 xã biên giới với tổng số tiền hỗ trợ là 500 triệu đồng; Ban tổ chức Ngày hội trao kinh phí 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho hộ gia đình người có công là thân nhân liệt sĩ chưa có nhà ở tại thôn Cao Lan.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm các gian hàng nông sản địa phương. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao hỗ trợ kinh phí cho 237 em học sinh tại 11 xã khu vực biên giới với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ 750 triệu đồng, mức hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/học sinh/năm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao hỗ trợ kinh phí cho học sinh 11 xã biên giới. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)

Ngày hội hôm nay không chỉ là dịp gặp mặt, giao lưu mà còn là dịp củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân trong tỉnh, qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngay từ cơ sở.

Ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh khuyến học tại biên giới. (Ảnh: HOÀNG HUẤN)