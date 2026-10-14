Tháng cao điểm “Vì người nghèo”: Trao sinh kế, tiếp thêm cơ hội vươn lên

Chung tay vì người nghèo

Theo Kế hoạch số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 5-10-2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17-10 đến ngày 18-11. Đây là dịp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, huy động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm chung tay chăm lo người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trọng tâm của Tháng cao điểm là vận động, huy động các nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực của Nhà nước để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, phối hợp tổ chức vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, tập trung hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình y tế, giáo dục tại những địa bàn còn khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với Công đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho ông Huỳnh Văn Liêm. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp chủ động xây dựng phương án phân bổ, hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; ưu tiên người có công với cách mạng, thân nhân người có công và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động tại cơ sở. Trước thời điểm chính thức bước vào Tháng cao điểm, chiều 25-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định phối hợp với ông Lê Đình Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thanh Yến (TP Hồ Chí Minh), tổ chức trao hỗ trợ đột xuất cho 2 trường hợp khó khăn, mắc bệnh nặng. Chị Lê Thị Tuyết Trinh và chị Lê Thị Mỹ Diễm, mỗi người được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Tại xã Đề Gi, sau khi 26 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại núi Gành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ từ nguồn cứu trợ, mỗi hộ 2 triệu đồng, góp phần chia sẻ những khó khăn trước mắt, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm về nơi ở mới.

Quan tâm đến sinh kế, nhà ở

Ngày 22-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định bàn giao 10 con bò sinh sản cho 10 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá đàn bò 210 triệu đồng, từ nguồn kinh phí thực hiện Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Ngoài ra, dự án hỗ trợ các hộ về chi phí thức ăn, phối giống, chi phí thú y trong 18 tháng với tổng số tiền khoảng 55 triệu đồng.

Ông Lê Anh Kiệt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định - nhấn mạnh: Việc hỗ trợ bò sinh sản tạo thêm cơ hội để các hộ gia đình phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước khi bàn giao, đàn bò được kiểm tra sức khỏe, thực hiện các quy định về kiểm dịch, tiêm phòng. Các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị chuồng trại và nguồn thức ăn.

Bà Lý Thị Phước (bên trái) và chị Nguyễn Hà Dạ Hương (phường Bình Định) chăm sóc hai con bò giống vừa được nhận từ dự án hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Nguyễn Muội

Bà Lý Thị Phước (SN 1955) và chị Nguyễn Hà Dạ Hương (SN 1983), cùng ở tổ dân phố An Hòa, được hỗ trợ bò sinh sản. Bà Phước là mẹ đơn thân, thuộc hộ nghèo, một mình chăm sóc người con khuyết tật, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê.

Chị Hương có chồng mất vì bệnh hiểm nghèo 12 năm trước, một mình nuôi 3 con ăn học, dù bị thoái hóa đốt sống lưng vẫn vừa làm nông vừa tranh thủ làm thuê. Con bò được trao không chỉ mở ra cơ hội phát triển sinh kế mà còn tiếp thêm niềm tin trên hành trình vượt khó. Bà Phước phấn khởi chia sẻ: “Được địa phương hỗ trợ bò giống, tôi mừng lắm!”.

Tại xã Ya Hội, thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, chiều 2-10, Hội CCB xã tổ chức trao mô hình sinh kế chăn nuôi heo rừng lai cho 5 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thế Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Ya Hội, mô hình nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội CCB xã sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ trong quá trình triển khai mô hình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với Công đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho ông Huỳnh Văn Liêm. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Ông Huỳnh Văn Liêm (80 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc), con liệt sĩ Huỳnh Vị, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Công đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn hỗ trợ 70 triệu đồng sửa chữa nhà ở, cho biết: “Tôi thường xuyên đau ốm, vợ bị tai biến, nằm một chỗ; cuộc sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp hằng tháng. Căn nhà cũ xuống cấp nhiều năm, mái dột, tường nứt, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và BIDV Chi nhánh Quy Nhơn, vợ chồng tôi nay đã có nơi ở an toàn hơn”.