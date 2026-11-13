Tháng cao điểm 'Vì người nghèo': Lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng

Huy động nguồn lực, chăm lo thiết thực cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh vận động cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn lực được huy động không chỉ là kinh phí mà còn được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao phương tiện sản xuất, hỗ trợ sinh kế, học tập, khám chữa bệnh và chăm lo đời sống.

Ngay tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra vào ngày 17/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026. Hưởng ứng lời kêu gọi tại chương trình, 30 tổ chức đã đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng. Đây là nguồn lực to lớn, thể hiện sự đồng hành của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đối với công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ ở cấp Trung ương, việc hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” còn được các địa phương tích cực triển khai, gắn với công tác vận động nguồn lực và những hoạt động chăm lo thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử tại Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm năm 2026 với sự tham gia của 102 điểm cầu xã, phường. Tại buổi lễ, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ 37 tập thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và cá nhân với số tiền trên 33 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng công bố phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 371 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2026.

Đáng chú ý, ngay sau Lễ phát động, 102/102 xã, phường trong tỉnh đồng loạt triển khai 197 công trình, phần việc an sinh xã hội với tổng kinh phí ước gần 30 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung xây mới, sửa chữa 174 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người; trao 351 suất học bổng và hơn 8.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ mô hình sinh kế giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, điều kiện tự lao động và tạo nguồn thu nhập ổn định. (Nguồn: Mặt trận Hà Tĩnh)

Không chỉ tập trung vào hỗ trợ vật chất, nhiều địa phương còn chú trọng các mô hình tạo sinh kế, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm tư liệu sản xuất, điều kiện tự lao động và tạo nguồn thu nhập ổn định lâu dài. Hưởng ứng Tháng cao điểm năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cùng với trao nguồn lực, địa phương còn đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kiến thức sản xuất để người dân có thể phát huy hiệu quả mô hình.

Những kết quả trên cho thấy công tác huy động nguồn lực đang được triển khai dưới nhiều hình thức, hướng đến những nhu cầu thực tế của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ một mái nhà được sửa chữa, một mô hình tạo sinh kế được trao đến những suất học bổng hay đợt khám bệnh miễn phí, mỗi hoạt động đều góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống, tạo thêm điều kiện để người dân vươn lên.

Lan tỏa trách nhiệm, nhân lên tinh thần đại đoàn kết

Nếu nguồn lực là điều kiện quan trọng để triển khai các hoạt động hỗ trợ, thì sự tham gia và hưởng ứng của cộng đồng chính là yếu tố tạo nên sức lan tỏa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào” được thể hiện qua sự chung tay của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

Tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 cấp Trung ương, 225 tổ chức, cá nhân được vinh danh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cho thấy công tác an sinh xã hội ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng. Đặc biệt, việc biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp không chỉ nhằm ghi nhận những nghĩa cử đã thực hiện mà còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, kết nối thêm nguồn lực cho cộng đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước ta phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ được đo đếm bằng số tiền hay giá trị vật chất huy động được. Đáng quý hơn cả là khả năng kết nối con người, khơi dậy lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm xã hội, để từ đó chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, khi được đặt trong tinh thần đoàn kết đều có thể trở thành điểm tựa giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.