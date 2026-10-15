Thăng Bình sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Xã Thăng Bình tặng giấy khen các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Thời gian qua, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang được triển khai đúng kế hoạch, nhiều nội dung hoàn thành vượt tiến độ.

Cụ thể, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Quý đã lấy mẫu 50 phần mộ, trong đó 18 mẫu đủ điều kiện giám định ADN; tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phục lấy mẫu 20 phần mộ, có 3 mẫu đủ điều kiện; tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thăng Bình lấy mẫu 114 phần mộ, trong đó 61 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ được chú trọng. Qua rà soát, địa phương xác định 4 địa điểm có thông tin về nơi an táng; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Phú Cốc, xã Việt An.

Đối với công tác lấy mẫu ADN thân nhân, xã đã rà soát 96 liệt sĩ chưa xác định danh tính, tiếp nhận thông tin của 145 thân nhân đủ điều kiện và tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với 68 trường hợp. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung dữ liệu và vận động thân nhân tham gia lấy mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu chiến dịch.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chiến dịch.