Thăng Bình ra mắt các nền tảng điều hành số và mô hình 'Tuyến đường số thông minh'

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (thứ 4, trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt các nền tảng điều hành số và mô hình “Tuyến đường số thông minh”. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Tại chương trình, các đại biểu tìm hiểu quá trình triển khai chuyển đổi số của địa phương; đồng thời trực tiếp trải nghiệm và theo dõi trình diễn các sản phẩm công nghệ gồm: Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh, bảng điều khiển số (Dashboard) cùng bản đồ số.

Những nền tảng này hỗ trợ tổng hợp, hiển thị và khai thác dữ liệu, giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt tình hình, giám sát tiến độ, từ đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo thành phố và các đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức ra mắt các nền tảng điều hành số và mô hình “Tuyến đường số thông minh”; tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ của doanh nghiệp.

Ra mắt “Tuyến đường số thông minh” tại xã Thăng Bình. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu ghi nhận tinh thần chủ động của xã Thăng Bình trong triển khai chuyển đổi số; đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện các nền tảng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, khai thác hiệu quả và tránh hình thức.

Bên cạnh đó, địa phương cần nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng doanh nghiệp tích cực tham gia.